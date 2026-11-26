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Dan Nistor este tot mai aproape de despărțirea de Universitatea Cluj. Veteranul ardelenilor și-a pierdut statutul de titular, este nemulțumit de situația sa, iar Politehnica Timișoara îl așteaptă cu brațele deschise. FANATIK a dezvăluit încă din 11 noiembrie că au început negocierile pentru transferul mijlocașului, iar conducerea grupării de pe Bega a confirmat acum discuțiile.

Prima reacție de la Poli Timișoara după apariția informațiilor privind transferul lui Dan Nistor

. Fotbalistul în vârstă de 38 de ani, care în ultimele sezoane a fost unul dintre oamenii de bază ai ardelenilor, a ajuns să petreacă tot mai mult timp pe banca de rezerve. În ciuda experienței sale, mijlocașul este văzut în prezent mai degrabă ca un jucător de lot.

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Nemulțumit de minutele pe care le primește, Dan Nistor ar putea începe un nou capitol în cariera sa. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, încă din 11 noiembrie, că veteranul a intrat în negocieri cu Politehnica Timișoara, formație care vrea să profite de situația fotbalistului de la Universitatea Cluj. Bănățenii au un obiectiv clar: promovarea în SuperLiga.

Conducerea lui Poli Timișoara confirmă discuțiile cu Dan Nistor: „Am avut o discuție cu el”

La mai bine de două săptămâni de la dezvăluirile FANATIK, a confirmat interesul pentru mijlocaș. Dinu Bara, președintele Politehnicii Timișoara, a recunoscut că a discutat atât cu Dan Nistor, cât și cu Cosmin Contra despre posibilitatea transferului. Oficialul bănățenilor a dezvăluit și care este condiția pentru perfectarea mutării: fotbalistul trebuie să devină liber de contract.

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„Am înțeles că se desparte de U Cluj. Nu vă ascund că este un jucător pe care îl admirăm. V-aș minți să vă spun altceva. V-aș minți să vă spun că nu ne interesează. Am avut o discuție cu el și așteptăm să fie declarat jucător liber, pentru că la această oră vorbim de un jucător aflat sub contract.

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Am avut o discuție și cu Cosmin Contra legată de el. Eu îl simpatizez, la fel și antrenorii. E un profesionist și ar fi un mare plus pentru Politehnica dacă s-ar realiza un astfel de transfer”, a declarat Dinu Bara, președintele lui Poli Timișoara, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dan Nistor mai are contract cu Universitatea Cluj până în vara anului 2027 și încasează un salariu lunar de 13.000 de euro. La Timișoara, veteranul ar urma să se alăture unui lot în care se regăsesc deja mai mulți fotbaliști cu experiență în SuperLiga, precum Andrei Artean, Ovidiu Popescu și Aurelian Chițu.