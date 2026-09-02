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Poli Timișoara va da piept cu Rapid joi seară, ora 20:30, în prima rundă a fazei principale din Cupa României Betano, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Se anunță un meci de senzație. FANATIK a aflat care este prețul pe care bănățenii îl plătesc pentru închirierea arenei din Sibiu. FCSB plătește de aproximativ șapte ori mai mult pentru a juca pe Arena Națională sau în Ghencea.

Poli Timișoara – Rapid, derby de foc în Cupa României Betano. Meciul se joacă la Sibiu

Poli Timișoara, echipă din Liga 2 care are ca obiectiv promovarea în SuperLiga, va da piept cu Rapid București. În urmă cu cinci ani, cele două formații se întâlneau tot în Cupa României, iar Poli îi elimina pe giuleșteni și se califica în sferturile de finală.

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S-au schimbat multe de atunci. . Formația din Banat a arătat foarte bine în acest start de sezon în Liga 2 și atacă promovarea în SuperLiga. Suporterii speră ca echipa pregătită de Dan Alexa să producă surpriza în Cupa României și să obțină o victorie importantă în fața Rapidului.

Cât plătește Poli Timișoara pentru a juca derby-ul cu Rapid la Sibiu

Meciul se va juca pe Stadionul Municipal din Sibiu, întrucât arena pe care Poli Timișoara evoluează în Liga 2 este prea mică pentru a găzdui un joc atât de important. Din informațiile FANATIK, Poli va plăti doar 5.000 de euro pentru închirierea stadionului din centrul Sibiului, arenă care a găzduit și ultimele ediții ale finalei Cupei României Betano.

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Suma este una foarte mică dacă o comparăm cu prețurile pe care alte echipe din România le plătesc pentru a evolua pe stadioanele din Capitală. FCSB, de exemplu, trebuie să achite aproximativ 35.000 de euro pentru a închiria Arena Națională sau stadionul din Ghencea, de șapte ori mai mult decât plătește Poli pentru a evolua la Sibiu.