Poli Timișoara, debut în forță în noul sezon de Liga 2. Victorie în derby-ul cu Chindia pentru un vis îndrăzneț: promovarea!

ADVERTISEMENT

Politehnica Timișoara a început cu dreptul noul sezon din Liga 2, după victoria obținută în fața Chindiei Târgoviște cu 1-0. Echipa pregătită de Dan Alexa a lăsat o impresie foarte bună la primul meci oficial al stagiunii. Proiectul din Banat pare unul extrem de promițător, iar suporterii speră că revenirea în SuperLiga nu mai este decât o chestiune de timp.

Debut cu dreptul pentru Poli Timișoara la revenirea în Liga 2

. A fost, de altfel, primul derby al noului sezon din Liga 2. Meciul s-a disputat în condiții dificile, la temperaturi de peste 35 de grade, însă cele două formații au reușit să ofere un joc de calitate. Dincolo de căldură, Poli și Chindia au arătat nivelul așteptat de la două echipe cu pretenții la promovare, iar ritmul a fost unul foarte bun pentru începutul campionatului.

ADVERTISEMENT

„E un început de campionat, speranțele sunt foarte mari. Toată lumea ne vede favoriți la promovare”, declara Dan Alexa înaintea partidei. Sezonul este însă unul lung, iar bănățenii trebuie să confirme așteptările. Primul obiectiv este calificarea în play-off, înainte de atacul decisiv pentru promovare.

În ultimii ani, la Poli Timișoara s-au făcut investiții importante pentru reconstruirea echipei. Clubul a alocat resurse consistente pentru a readuce formația acolo unde suporterii consideră că îi este locul. Fanii își doresc ca șederea în Liga 2 să fie cât mai scurtă și visează deja la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Investiții serioase făcute de conducerea lui Poli. Obiectivul: promovarea

Campania de transferuri din această vară a fost descrisă de directorul general Dinu Bara drept cea mai amplă din ultimii ani. Lotul a fost întărit cu jucători veniți de la echipe din SuperLiga sau cu experiență la cel mai înalt nivel, precum Andrei Artean, desemnat și căpitanul echipei, Andras Huszti, Ștefan Ștefanovici, Ovidiu Popescu, Mihai Dolghi, Aurelian Chițu, Stephan Drăghici și Sebastian Itu.

ADVERTISEMENT

Obiectivul asumat de club pentru acest sezon este promovarea directă în SuperLigă, în al doilea an consecutiv cu În paralel cu investițiile în lot, autoritățile continuă și proiectele de infrastructură, astfel încât Poli să beneficieze în viitor de condiții moderne.

ADVERTISEMENT

Două stadioane se construiesc la Timișoara

La Timișoara se construiește stadionul „Eroii Timișoarei” (fostul „Eroii Revoluției”), o arenă de 10.000 de locuri, încadrată în categoria 4 UEFA și realizată în urma unei investiții de aproximativ 23 de milioane de euro. Toate cele patru tribune și acoperișul au fost ridicate, însă finalizarea lucrărilor și obținerea avizelor au întârziat. Din acest motiv, Poli va continua să își dispute meciurile pe stadionul „Electrica” până la omologarea noii arene.

În același timp, Timișoara pregătește și un proiect de o anvergură mult mai mare. Noul stadion „Dan Păltinișanu” va avea peste 32.000 de locuri și o valoare estimată la peste 165 de milioane de euro. Arena se află încă în faza procedurilor administrative și a disputelor legale dintre constructori, însă, odată finalizată, va deveni una dintre cele mai moderne din România. În aceste condiții, la Timișoara există toate premisele ca și infrastructura să țină pasul cu ambițiile unui club care își propune să revină cât mai curând în SuperLigă.