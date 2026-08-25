Poli Timișoara, încă un transfer pentru SuperLiga. Atacant adus pe bani pentru Dan Alexa

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Poli Timișoara își încheie campania de transferuri din această vară cu o mutare surprinzătoare. Bănățenii și-au asigurat serviciile unui vârf de atac care impresionează prin calitățile sale fizice. Cine se alătură proiectului ambițios, de fapt. Pentru echipa din Liga 2 este cel de-al 13-lea transfer din acest sezon.

Poli Timișoara, transfer de ultimă oră

FANATIK a aflat în exclusivitate că Poli Timișoara a semnat cu atacantul Kevin Appiah Nyark. Vârful olandez născut în Germania și în vârstă de 24 de ani vine de la Helsinborgs și va juca în alb-violet în următorii 3 ani. Evaluat la 150.000 de euro, timișorenii vor plăti o sumă de câteva zeci de mii de euro în mai multe tranșe în schimbul jucătorului care a mai evoluat la Hanworth Villa, Kingstonian FC, Gottne IF, Brage, SJK Seinajoki.

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Kevin Appiah Nyark a evoluat ultima dată pentru suedezii de la Helsingborgs în 18 partide și a reușit 3 goluri și 3 pase decisive. Atacantul cu o înălțime de 1,85 metri poate evolua și ca extremă stânga. Din informațiile FANATIK, negocierile au durat foarte mult timp, deși jucătorul era în ultimele 4 luni de contract. Atacantul, care este văzut de bănățeni drept o soluție și pentru SuperLiga, urmează să debuteze cu Târgu Mureș în campionat.

Ce jucători au mai ajuns la Poli Timișoara în această vară

Poli Timișoara s-a întărit masiv, iar obiectivul este unul clar: promovarea în SuperLiga. Pe Bega au ajuns în această vară Luca Ungureanu, Andras Huszti, Ștefan Ștefanovici, Mihai Dolghi, Ovidiu Popescu, Andrei Artean, Dan Ștefan Spătaru, Sebastian Itu, , Aurelian Chițu, Stephan Drăghici și Mihai Bonț.

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Timișorenii au mai fost foarte aproape să îl aducă și pe Alex Băluță, însă fostul jucător de la FCSB s-a răzgândit în ultimul moment și a ales Chindia Târgoviște. El pentru defăimare.

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