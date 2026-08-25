Sport

Poli Timișoara, încă un transfer pentru SuperLiga. Atacant adus pe bani pentru Dan Alexa

Poli Timișoara a adus un atacant olandez. Detalii despre vârful pe care îl va avea la dispoziție Dan Alexa și cu care vrea să atace promovarea directă.
Bogdan Ciutacu
25.08.2026 | 18:07
Poli Timisoara inca un transfer pentru SuperLiga Atacant adus pe bani pentru Dan Alexa
EXCLUSIV FANATIK
Poli Timișoara atacă promovarea cu un nou transfer. Cine este atacantul care se alătură lotului lui Dan Alexa. Foto: Colaj FANATIK.
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Poli Timișoara își încheie campania de transferuri din această vară cu o mutare surprinzătoare. Bănățenii și-au asigurat serviciile unui vârf de atac care impresionează prin calitățile sale fizice. Cine se alătură proiectului ambițios, de fapt. Pentru echipa din Liga 2 este cel de-al 13-lea transfer din acest sezon.

Poli Timișoara, transfer de ultimă oră

FANATIK a aflat în exclusivitate că Poli Timișoara a semnat cu atacantul Kevin Appiah Nyark. Vârful olandez născut în Germania și în vârstă de 24 de ani vine de la Helsinborgs și va juca în alb-violet în următorii 3 ani. Evaluat la 150.000 de euro, timișorenii vor plăti o sumă de câteva zeci de mii de euro în mai multe tranșe în schimbul jucătorului care a mai evoluat la Hanworth Villa, Kingstonian FC, Gottne IF, Brage, SJK Seinajoki.

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Kevin Appiah Nyark a evoluat ultima dată pentru suedezii de la Helsingborgs în 18 partide și a reușit 3 goluri și 3 pase decisive. Atacantul cu o înălțime de 1,85 metri poate evolua și ca extremă stânga. Din informațiile FANATIK, negocierile au durat foarte mult timp, deși jucătorul era în ultimele 4 luni de contract. Atacantul, care este văzut de bănățeni drept o soluție și pentru SuperLiga, urmează să debuteze cu Târgu Mureș în campionat.

Ce jucători au mai ajuns la Poli Timișoara în această vară

Poli Timișoara s-a întărit masiv, iar obiectivul este unul clar: promovarea în SuperLiga. Pe Bega au ajuns în această vară Luca Ungureanu, Andras Huszti, Ștefan Ștefanovici, Mihai Dolghi, Ovidiu Popescu, Andrei Artean, Dan Ștefan Spătaru, Sebastian Itu, Ianis Doană, Aurelian Chițu, Stephan Drăghici și Mihai Bonț.

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Timișorenii au mai fost foarte aproape să îl aducă și pe Alex Băluță, însă fostul jucător de la FCSB s-a răzgândit în ultimul moment și a ales Chindia Târgoviște. El a reclamat clubul Poli Timișoara la comisiile FRF pentru defăimare.

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  • 2 este locul ocupat în prezent de Poli Timișoara în Liga 2
  • 10 puncte au timișorenii după 4 etape
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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