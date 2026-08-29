Sport

Construcția noului stadion „Dan Păltinișanu” se va încheia până în 2030! Poli Timișoara pregătește un meci de gală pentru inaugurarea arenei de 115 milioane de euro

Un oficial al clubului Poli Timișoara a anunțat că lucrările la noul stadion „Dan Păltinișanu” ar urma să se încheie până în 2030. Arena va costa aproximativ 115 milioane de euro.
Bogdan Ciutacu
29.08.2026 | 21:25
Constructia noului stadion Dan Paltinisanu se va incheia pana in 2030 Poli Timisoara pregateste un meci de gala pentru inaugurarea arenei de 115 milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Macheta noului stadion „Dan Păltinișanu”.
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Noul stadion „Dan Păltinișanu” ar urma să fie inaugurat în 2030, conform celor declarate de președintele clubului Poli, Dinu Bara (40 de ani), în exclusivitate pentru FANATIK. Contractul pentru noua arenă a fost semnat în această săptămână, la aproximativ un an și jumătate după demolarea vechiului stadion.

Noul stadion de 115 milioane de euro din Timișoara ar urma să fie inaugurat până în 2030

Poli Timișoara a revenit în Liga 2 și are ca obiectiv promovarea în SuperLiga. Gruparea pregătită de Dan Alexa își dispută momentan meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Electrica”, însă până la finalul acestui an va trece pe „Eroii Timișoarei”, arenă de 10.000 de locuri care va fi inaugurată în următoarele luni. Momentul așteptat de întreaga suflare fotbalistică din Timișoara este însă inagurarea noului stadion „Dan Păltinișanu”, arenă care va costa 115 milioane de euro și va avea o capacitate de 32.000 de locuri.

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Dinu Bara, președintele lui Poli Timișoara, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că acest lucru se va întâmpla până în 2030, contractul pentru noua arenă fiind semnat chiar în această săptămână. „E un moment de mare bucurie, mai ales că s-a semnat contractul de execuție și începere a proiectării. Vrem să proiectăm pe etape. Am terminat proiectarea pilonilor de susținere, atunci dăm direct drumul la lucrări.

Nu are rost să așteptăm 8 luni de zile, să pierdem timp. Vrem să finalizăm cât mai repede lucrările. În martie cel târziu vor intra excavatoarele. Noi ne gândim că finalul anului 2029 ar fi un termen foarte optimist. Dacă nu, 2030. E destul de strâns pentru 2029, dar e posibil”, a declarat oficialul formației din Liga 2.

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Noul stadion din Timișoara, inagurat cu un meci de gală

Dorința celor de la Poli Timișoara e ca noua arenă să fie inaugurată cu un meci amical contra prim-divizionarei germane Borussia Monchengladbach. „Ne gândim să facem un meci de inaugurare cu Borussia Monchengladbach pentru că suntem înfrâțiți cu ei.

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Iar stadionul ‘Eroii Timișoarei’ vrem să îl deschidem cu un meci cu ceilalți frați, de la Rapid”, a afirmat Dinu Bara, în exclusivitate pentru FANATIK. Poli și Rapid se vor întâlni pe 3 septembrie în grupele Cupei României Betano, la Sibiu, iar timișorenii au făcut un gest superb înainte de meci.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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