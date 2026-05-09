Poli Timișoara revine în Liga 2! Dan Alexa a reușit promovarea după revanșa cu Baia Mare

Poli Timișoara a reușit promovarea în Liga 2 după victoria obținută contra celor de la Minaur Baia Mare, 1-0, cu două etape înainte de finalul play-off-ului.
Mihai Alecu
09.05.2026 | 21:23
Poli Timișoara a reușit promovarea în liga secundă. Foto: Facebook @ Poli Timișoara
Una din cele mai iubite echipe din fotbalul românesc, Poli Timișoara a reușit să promoveze în liga secundă după mai mulți ani în care s-a luptat pentru a-și îndeplini acest obiectiv.

Poli Timișoara a reușit promovarea în Liga 2 după victoria cu Minaur Baia Mare. Revenire după retrogradarea din 2023

Politehnica Timișoara a revenit oficial în Liga 2 după trei sezoane petrecute în eșalonul al treilea, iar promovarea a fost sărbătorită cum se cuvine pe stadionul Electrica. Formația pregătită de Dan Alexa a învins Minaur Baia Mare cu scorul de 1-0 și și-a asigurat matematic primul loc în play-off cu două etape înainte de final. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 60 de Călin Toma, care a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Reușita a declanșat fiesta în tribunele arenei din Timișoara, unde suporterii alb-violeți au așteptat ani întregi momentul revenirii în fotbalul important.

Succesul obținut împotriva băimărenilor confirmă parcursul solid avut de Poli în acest sezon. Echipa bănățeană a dominat seria de play-off și a profitat de constanța defensivă, una dintre marile arme ale formației antrenate de Dan Alexa. Înaintea startului play-off-ului, timișorenii aveau deja una dintre cele mai bune apărări din Liga 3.

  • 8 puncte are Poli Timișoara avans față de locul 2 ocupat de cei de la Sănătatea Cluj

Sistemul competițional s-a schimbat pentru Liga 3 și Poli Timișoara a profitat de acest lucru

Retrogradată în 2023 în Liga 3, Poli Timișoara a trecut și anul trecut printr-un baraj de promovare în liga secundă, pe care l-a pierdut însă chiar împotriva celor de la Minaur Baia Mare. Sistemul competițional s-a schimbat însă pentru acest sezon și de asta au profitat elevii lui Dan Alexa. Dacă în urmă cu an chiar și câștigătoarea seriei juca baraj, acum totul e schimbat.

Există o împrechere, un play-off, între două serii, iar din cele 8 formații, prima clasată are locul asigurat pentru liga secundă, în speță, Poli Timișoara. Formațiile clasate pe pozițiile secunde în fiecare grupă vor merge într-un baraj, în sistem Final Four, cu semifinale și finală. Câștigătoarea va promova în eșalonul secund.

