Poliglotul Superligii și-a cerut iubita de soție! Cota lui de piață s-a dublat de când a venit în România

Mark Țuțu, fundașul dreapta al Petrolului, a bifat un moment special în viața lui. Fotbalistul de 22 de ani și nouă luni și-a cerut iubita de soție și nu a făcut-o oriunde, ci într-un loc special. Cei doi au fost într-o călătorie la Edinburgh, capitala Scoției.
Mark este un jucător atipic pentru fotbalul românesc, deoarece vorbește coerent cinci limbi diferite. Fotbalistul este născut lângă Iași, dar familia sa a emigrat în Canada, când el avea trei ani. Părinții lui s-au stabilit la Montreal, o zonă în care engleza și franceza sunt limbi oficiale. Din acest motiv, le-a învățat pe amândouă, în perioada în care era elev.
După ce a terminat junioratul la o echipă din Canada, el a plecat în Portugalia, unde a jucat la formația Varzim. Automat, fotbalistul a învățat și portugheza în cei doi ani petrecuți în țara lui Cristiano Ronaldo, iar apropierea de Spania l-a ajutat să deprinsă și limba lui Cervantes. Nu o vorbește atât de bine ca pe celelalte, dar se descurcă destul de bine și în spaniolă.
Mark Țuțu vorbește în portugheză cu stafful Petrolului și e și unul dintre translatorii echipei, ajutând la transmiterea indicațiilor tactice către colegii săi. Țuțu a jucat la naționala U20 a României și a avut evoluții remarcate în sezonul trecut, dar nu a reușit să prindă lotul U21 al României, deși a fost pe lista lărgită a selecționerului Costin Curelea, la ultima acțiune a lotului.
Cota lui Țuțu a crescut la 750.000 de euro, dublu față de momentul în care a venit în România. El a mai jucat pentru Ceahlăul și UTA, înainte de a se transfera, liber de contract, la Petrolul. La ploieșteni, Mark Țuțu a bifat 11 meciuri și a marcat o dată. El a reușit și primul gol în SuperLiga României, marcând contra Corvinului.
În acest moment, Țuțu este cel mai valoros fotbalist din lotul ploieștenilor, urmat de azerul Calal Huseynov, care e cotat la 700.000 de euro. Rezultatele bune ale echipei lui Ricardo Sousa au ridicat cota de piață a Petrolului cu 1,5 milioane de euro. La începutul sezonului, ploieștenii valorau 5,9 milioane de euro, iar la reevaluarea făcută de transfermarkt luna trecută cota a crescut la 7,28 milioane de euro.
Fotbalistul Petrolului este singur în România. Familia a rămas la Montreal, iar părinții lui se trezesc la 4 dimineața pentru a vedea meciurile din Superligă. Mark mai are doi frați, unul de 19 ani și unul de șase ani, care joacă și ei fotbal. Echipierul Petrolului a pus mereu accent pe educație, iar în ultimii ani a făcut naveta România – Canada pentru a-și susține examenele.
Țuțu a preferat să vină în România să joace fotbal, deoarece în Canada nu există ligă profesionistă. Cei mai buni fotbaliști ajung în MLS (liga nord-americană), dar accesul acolo este destul de complicat.