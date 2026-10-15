Poliglotul Superligii și-a cerut iubita de soție! Cota lui de piață s-a dublat de când a venit în România

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Mark Țuțu, fundașul dreapta al Petrolului, a bifat un moment special în viața lui. Fotbalistul de 22 de ani și nouă luni și-a cerut iubita de soție și nu a făcut-o oriunde, ci într-un loc special. Cei doi au fost într-o călătorie la Edinburgh, capitala Scoției.

Mark Țuțu vorbește cinci limbi diferite

Mark este un jucător atipic pentru fotbalul românesc, deoarece vorbește coerent cinci limbi diferite. Fotbalistul este născut lângă Iași, dar familia sa a emigrat în Canada, când el avea trei ani. Părinții lui s-au stabilit la Montreal, o zonă în care engleza și franceza sunt limbi oficiale. Din acest motiv, le-a învățat pe amândouă, în perioada în care era elev.

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După ce a terminat junioratul la o echipă din Canada, el a plecat în Portugalia, unde a jucat la formația Varzim. Automat, fotbalistul a învățat și portugheza în cei doi ani petrecuți în țara lui Cristiano Ronaldo, iar apropierea de Spania l-a ajutat să deprinsă și limba lui Cervantes. Nu o vorbește atât de bine ca pe celelalte, dar se descurcă destul de bine și în spaniolă.

Este cel mai valoros fotbalist din lotul Petrolului

Mark Țuțu vorbește în portugheză cu stafful Petrolului și e și unul dintre translatorii echipei, ajutând la transmiterea indicațiilor tactice către colegii săi. Țuțu a jucat la naționala U20 a României și a avut evoluții remarcate în sezonul trecut, dar nu a reușit să prindă lotul U21 al României, deși a fost pe lista lărgită a

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Cota lui Țuțu a crescut la 750.000 de euro, dublu față de momentul în care a venit în România. El a mai jucat pentru Ceahlăul și UTA, înainte de a se transfera, liber de contract, la Petrolul. La ploieșteni, Mark Țuțu a bifat 11 meciuri și a marcat o dată. El a reușit și primul gol în SuperLiga României, marcând contra Corvinului.

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În acest moment, Țuțu este cel mai valoros fotbalist din lotul ploieștenilor, urmat de azerul Calal Huseynov, care e cotat la 700.000 de euro. . La începutul sezonului, ploieștenii valorau 5,9 milioane de euro, iar la reevaluarea făcută de transfermarkt luna trecută cota a crescut la 7,28 milioane de euro.

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Familia fotbalistului locuiește la Montreal

Fotbalistul Petrolului este singur în România. Familia a rămas la Montreal, iar părinții lui se trezesc la 4 dimineața pentru a vedea meciurile din Superligă. Mark mai are doi frați, unul de 19 ani și unul de șase ani, care joacă și ei fotbal. Echipierul Petrolului a pus mereu accent pe educație, iar în ultimii ani a făcut naveta România – Canada pentru a-și susține examenele.

Țuțu a preferat să vină în România să joace fotbal, deoarece în Canada nu există ligă profesionistă. Cei mai buni fotbaliști ajung în MLS (liga nord-americană), dar accesul acolo este destul de complicat.