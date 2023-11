Politehnica Iași – Oțelul Galați, în etapa 15 din SuperLiga. Derby moldovean în deschiderea rundei

Meciul Politehnica Iași – Oțelul Galați are loc vineri, 3 noiembrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 15-a din SuperLiga. Este un derby al Moldovei, cu două echipe aflate în bună formă, dar care au predilecție către rezultatele de egalitate. iar ieșenii tot după o remiză, dar în campionat, la București, cu Dinamo.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – Oțelul Galați, în etapa 15 din SuperLiga

Întâlnirea Politehnica Iași – Oțelul Galați se dispută vineri, 3 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, în etapa a 15-a din SuperLiga. Este o confruntare de orgolii a Moldovei, care promite un meci jucat la intensitate maximă, ambele echipe dorind să obțină cele trei puncte.

Cu siguranță, tribunele stadionului din Dealul Copoului vor fi destul de populate și este de așteeptat ca și gălățenii să beneficieze de prezența unui grup de susținători, evident nu mare, cam în jur de 50-100 persoane. Nu există însă nicio motivație pentru suplimentarea numărului forțelor de ordine, relațiile dintre suporteri fiind OK.

Cine transmite la TV meciul Politehnica Iași – Oțelul Galați

Partida Politehnica Iași – Oțelul Galați se joacă vineri, 3 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Dealul Copoului, în etapa a 15-a din SuperLiga și va fi televizată în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Vineri, 3 noiembrie, va fi o vreme noroasă la Iași, dar cu toate acestea perspectivele de precipitații sunt de maxim 10 la sută, deci foarte reduse. Cerul va fi mai mult acoperit de-a lungul zilei, iar maxima va ajunge doar la 17 grade la ora amiezii, în raport cu săptămâna trecută, când s-a ajuns la 26 grade. La ora partidei vor fi în jur de 15 grade. Arbitrul meciului este cel mai bun cavaler al fluierului din România, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Politehnica Iași – Oțelul Galați

Politehnica Iași nu are jucători absenți pentru derby-ul Moldovei. Vestea excelentă pentru este revenirea între buturi a experimentatului goalkeeper Silviu Lung Junior, care a lipsit mai bine de o lună din cauza unei accidentări. Atenție sporită va fi pentru atacantul Luis Phelipe, cel mai periculos jucător din lotul moldovenilor.

, zece remize în 14 partide. Dorinel Munteanu vrea mai mult de un punct la Iași, dar are trei jucători indisponibili, pe Neagu, Panait și Gaitan. Punctul forte al Oțelului este linia de mijloc, formată din Cisotti, Lopes și Telles.

Cote la pariuri la jocul Politehnica Iași – Oțelul Galați

Politehnica Iași este echipa cotată cu prima șansă din punctul de vedere al caselor de pariuri. Deși ieșenii au un CV destul de anemic pe teren propriu, o victorie, trei egaluri și două eșecuri, și Oțelul e neînvinsă afară, Poli are cotă 2,30 la victorie față de 3,20 pentru oaspeți. Șansă dublă „1X” are cotă 1,35, iar șansă dublă „X2” are cotă 1,85. Gol marcat de Politehnica are cotă 1,40, iar gol încris de Oțelul ajunge la 1,65.

Sunt doar trei meciuri între cele două echipe jucate la Iași din 2012 încoace. Singurul succes al gazdelor a fost obținut la ultimul meci din Copou, sezonul trecut, în Liga 2, cu scorul de 2-0. Precedentele două întâlniri, în 2014 și 2011 s-au terminat fără goluri în vreo poartă sau alta.