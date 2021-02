Meciul Politehnica Iaşi – Universitatea Craiova are loc marţi, 2 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 21-a din Casa Pariurilor Liga 1. Ca şi în runda precedentă, când nu a putut face decât al şaselea egal consecutiv, pe teren propriu cu FC Argeș, oltenii întâlnesc o altă echipă aflată, ca şi ei, în criză profundă şi de rezultate şi de joc.

ora 20:00 Politehnica Iași – Universitatea Craiova

Echipele probabile

Politehnica Iași: Brănescu – Cană, R. Popa, Baxevanos, Bușu – Mihalache, Passaglia – Popadiuc, Vanzo, Onea – Djuranovici. Rezerve: Brânză, Cabral, Mensah, Gaitan, Moisa, Al. Zaharia, Flores, Vega. Antrenor: Adrian Kereszy

Brănescu – Cană, R. Popa, Baxevanos, Bușu – Mihalache, Passaglia – Popadiuc, Vanzo, Onea – Djuranovici. Brânză, Cabral, Mensah, Gaitan, Moisa, Al. Zaharia, Flores, Vega. Adrian Kereszy Universitatea Craiova: Pigliacelli – Șt. Vlădoiu, Bălașa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Screciu, Cicâldău – Bărbuț, Mamut, A. Ivan. Rezerve: L. Popescu, Papp, Vătăjelu, Mateiu, Ofosu, Baiaram, V. Constantin, Câmpanu, Bic. Antrenor: Dragoș Bon

Politehnica Iași – Universitatea Craiova Live Stream Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus

Partida Politehnica Iași – Universitatea Craiova se joacă marți, 2 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Emil Alexandrescu din Copou și este transmis pe micile ecrane pe canalele Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. Mai poate fi urmărit și pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Înaintea acestui meci, Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 37 de puncte, la opt lungimi de liderul FCSB, în timp ce moldovenii ţin bine în braţe lanterna roşie, având numai 15 puncte şi un singur egal şi 4 înfrângeri în ultimele 5 apariţii.

Acest bilanţ dezastruos al ieşenilor a determinat conducerea clubului să treacă la măsuri şi decizia radicală a fost despărţirea de antrenorul Daniel Pancu. Cel puţin până la finalul sezonului, dacă nu vor găsi o altă soluţie convenabilă şi financiar, echipa va fi pregătită de atacantul Andrei Cristea, veteranul lotului la 36 de ani, acesta urmând a activa, în funcţie de necesităţi, şi ca jucător.

Totuși, Andrei Cristea nu va putea debuta contra oltenilor în noua funcție, deoarece a fost depistat pozitiv la testul COVID, astfel că și la acest joc, la fel ca și în precedentul cu FCSB, Politehnica va fi condusă de pe bancă de secundul Adrian Kereszy.

Papură a fost demis, Mihai Rotaru caută antrenor pentru Universitatea Craiova

Dacă la Iași lucrurile sunt cât de îndreptate pe un nou făgaș, urmând a se vedea dacă soluția aleasă de conducere este pariul câștigător. în Bănie cerul este extrem de înnorat chiar și după a treia demitere în doi ani a lui Corneliu Papură, pentru că încă nu s-a găsit un înlocuitor de valoare.

Patronul Mihai Rotaru are o listă mai lungă de nume, fiind interesat în special de aducerea unui tehnician străin, dar la acest capitol sunt probleme cu foarte posibila carantinare timp de două săptămâni a celui care va veni.

În capul listei ar figura un tehnician care știe Liga 1, pentru că a mai antrenat la Urziceni și la FCSB, israelianul Ronny Levy, se mai vorbește de un antrenor portughez, dar cea mai comodă variantă, inclusiv financiar, ar fi aducerea lui Emil Săndoi, în prezent la Chindia Târgoviște, după cum a dezvăluit exclusiv FANATIK.RO.

Până la numirea unui nou antrenor, Universitatea Craiova va fi pregătită de Dragoș Bon, fost secund în mandatele lui Bergodi și Papură.

Spaniolul Juan Camara, tot mai aproape de Universitatea Craiova

Problema este doar că Săndoi face o treabă excelentă la Târgoviște, dâmbovițenii ocupând un incredibil loc 6, ceea ce înseamnă play-off și a veni în acest moment la Craiova ar fi un risc destul de mare, pentru că echipa e destul de demoralizată după ce nu a bătut pe nimeni în acest an.

Vestea bună ar fi că transferul sub formă de împrumut al spaniolului Juan Camara, de la echipa poloneză Jagiellonia, fostul jucător al lui Dinamo, ar fi intrat în linia dreaptă a finalizării. Deși Craiova nu are victorie de șapte meciuri bookmakerii i-au acordat cotă 1,55 la victorie la Iași, iar moldovenii au cotă 5,70. Un gol marcat de echipa lui Andrei Cristea are cotă 1,50.