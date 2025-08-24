News

Poliția de Frontieră Română: peste 5.000 de ucraineni au trecut granița ilegal la noi în țară. Unii dintre ei au avut rol de călăuze

În primele șapte luni ale anului, peste 5.000 de ucraineni au trecut granița ilegal în România. Raportul prezentat de Poliția de Frontieră Română.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 16:56
Politia de Frontiera Romana peste 5000 de ucraineni au trecut granita ilegal la noi in tara Unii dintre ei au avut rol de calauze
Poliția de Frontieră a depistat peste 5.000 de ucraineni care au trecut ilegal granița în România. Sursa foto: Facebook

Poliția de Frontieră a transmis că de la începutul anului și până în prezent, 5.400 de cetățeni ucraineni au trecut ilegal granița în România. De asemenea, au existat și cazuri în care ucrainenii au devenit călăuze pentru alți cetățeni.

Numărul ucrainenilor care au trecut frontiera ilegal în România, în scădere făță de anul trecut

Poliția de Frontieră a întocmit un raport cu privire la numărul de cetățeni ucraineni care au trecut ilegal granița în România. Astfel, s-a ajuns la concluzia că în primele 7 luni ale acestui an, peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal granița la noi în țară. Totuși, numărul este mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când 7.680 de persoane din Ucraina au trecut ilegal granița la noi în țară.

Poliția de Frontieră a declarat că toate persoanele depistate că au trecut ilegal granița în România au beneficiat de un regim juridic special. Acesta este adaptat în funcție de situația generată de războiul din Ucraina. Astfel, aceștia pot solicita protecție temporară în România, măsură care este reglementată la nivelul Uniunii Europene.

„Cetățenii ucraineni ajunși în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special, adaptat situației generate de războiul din țara vecină. În locul procedurilor obișnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceștia pot solicita mecanismele existente pentru protecție, principalul instrument fiind protecția temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene și aplicată și în România.”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră Română.

29 de ucraineni au murit în timp încercau să ajungă ilegal la noi în țară

Potrivit Poliției de Frontieră, au existat și cazuri în care cetățenii ucraineni care au solicitat protecție temporară în România au decis să se întoarcă în Ucraina. Ajunși în țara lor de origine, aceștia au cooptat alți conaționali pe care i-au adus în România. În astfel de situații, ucrainenii au devenit călăuze și au fost arestați pentru trafic de migranți.

„Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului au descoperit cinci cetățeni ucraineni care au traversat Munții Maramureșului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecției temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile.”, mai transmite instituția citată.

De la începutul războiului și până în prezent, aproape 30.000 de ucraineni au cerut protecție în România. În 2023, Poliția de Frontieră a depistat 4.400 de ucraineni care au trecut ilegal granița la noi în țară. Din 2022 și până în momentul de față, 29 de ucraineni au murit în încercarea de a traversa Munții Maramureșului sau râul Tisa, arată Poliția de Frontieră.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
