Sport

Poliția din Africa de Sud, prima reacție după decesul lui Jayden Adams! Ce au transmis autoritățile

Fotbalistul Jayden Adams a decedat sâmbătă, 11 iulie, la vârsta de 25 de ani. Poliția din Africa de Sud a oferit o primă reacție cu privire la moartea sportivului, care s-ar fi sinucis.
Bogdan Mariș
12.07.2026 | 21:15
Politia din Africa de Sud prima reactie dupa decesul lui Jayden Adams Ce au transmis autoritatile
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Poliția din Africa de Sud a anunțat că va deschide o anchetă după decesul fotbalistului Jayden Adams, care s-ar fi sinucis. FOTO: Hepta
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Jayden Adams, fotbalist care a evoluat pentru Africa de Sud în 3 meciuri de la Cupa Mondială din această vară, a decedat sâmbătă, 11 iulie, la vârsta de 25 de ani. Poliția sud-africană a dezvăluit că s-a deschis o anchetă în cazul sportivului, care s-ar fi sinucis, deoarece suferea de depresie. Ce a transmis reprezentantul autorităților.

Poliția sud-africană, prima reacție după decesul lui Jayden Adams

F.C. van Wyk, purtător de cuvânt al poliției, a anunțat că a fost deschisă o anchetă după decesul lui Jayden Adams. „Secția de poliție Cape Town Central a deschis o anchetă în urma descoperirii cadavrului unui bărbat în vârstă de 25 de ani la o adresă de pe Military Road, în Schotsche Kloof. Circumstanțele acestui incident fac obiectul unei anchete”, a transmis acesta, conform iol.co.za.

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Sud-africanul a decedat pe 11 iulie, la doar două săptămâni după ce a evoluat pentru Africa de Sud la Cupa Mondială din această vară. Adams a jucat în toate cele trei meciuri din grupe și a contribuit la o performanță remarcabilă, prima prezență a Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială. Echipa „Bafana Bafana” a fost eliminată în 16-imi, fiind învinsă cu 1-0 de țara gazdă Canada.

Siyabonga Ngezana a reacționat pe rețelele sociale după decesul fostului său coechipier

Siyabonga Ngezana și Jayden Adams au fost adversari timp de mai mulți ani în campionatul Africii de Sud, înainte ca fundașul să se transfere la FCSB. De asemenea, cei doi au fost coechipieri la echipa națională, Ngezana fiind titular în meciul cu Benin din 2025, în care Adams a marcat singurul său gol la prima reprezentativă.

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La scurt timp după ce a aflat de decesul fostului său coechipier, fotbalistul FCSB-ului a postat două imagini pe contul său de Instagram: una cu o inimă frântă și o alta în care apare alături de Adams pe teren în tricoul echipei naționale. Ngezana ar fi putut să joace la rândul său la Cupa Mondială, însă a ratat turneul final din cauza faptului că a evoluat foarte puțin în 2026, fiind afectat de o problemă la genunchi.

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