Poliția din Africa de Sud, prima reacție după decesul lui Jayden Adams! Ce au transmis autoritățile

ADVERTISEMENT

Jayden Adams, fotbalist care a evoluat pentru Africa de Sud în 3 meciuri de la Cupa Mondială din această vară, a decedat sâmbătă, 11 iulie, la vârsta de 25 de ani. Poliția sud-africană a dezvăluit că s-a deschis o anchetă în cazul sportivului, care s-ar fi sinucis, deoarece suferea de depresie. Ce a transmis reprezentantul autorităților.

Poliția sud-africană, prima reacție după decesul lui Jayden Adams

F.C. van Wyk, purtător de cuvânt al poliției, a anunțat că a fost deschisă o anchetă după decesul lui Jayden Adams. „Secția de poliție Cape Town Central a deschis o anchetă în urma descoperirii cadavrului unui bărbat în vârstă de 25 de ani la o adresă de pe Military Road, în Schotsche Kloof. Circumstanțele acestui incident fac obiectul unei anchete”, a transmis acesta, conform .

ADVERTISEMENT

. Adams a jucat în toate cele trei meciuri din grupe și a contribuit la o performanță remarcabilă, prima prezență a Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială. .

Siyabonga Ngezana a reacționat pe rețelele sociale după decesul fostului său coechipier

Siyabonga Ngezana și Jayden Adams au fost adversari timp de mai mulți ani în campionatul Africii de Sud, înainte ca fundașul să se transfere la FCSB. De asemenea, cei doi au fost coechipieri la echipa națională, Ngezana fiind titular în meciul cu Benin din 2025, în care Adams a marcat singurul său gol la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce a aflat de decesul fostului său coechipier, fotbalistul FCSB-ului a postat două imagini pe contul său de Instagram: una cu o inimă frântă și o alta în care apare alături de Adams pe teren în tricoul echipei naționale. Ngezana ar fi putut să joace la rândul său la Cupa Mondială, însă a ratat turneul final din cauza faptului că a evoluat foarte puțin în 2026, fiind afectat de o problemă la genunchi.