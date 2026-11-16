Poliția din Bosnia, în alertă maximă înaintea meciului cu România! Măsuri fără precedent la Zenica

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Meciul Bosnia și Herțegovina – România, programat marți, 17 noiembrie, în ultima etapă din Nations League, se va disputa în condiții speciale de securitate! Autoritățile bosniace au catalogat confruntarea drept una cu risc ridicat și au pregătit un dispozitiv impresionant de securitate. Polițiștii vor folosi drone, camere de supraveghere și echipamente speciale pentru a preveni eventualele incidente.

România, obligată să câștige în Bosnia pentru a scăpa de baraj!

Tricolorii au învins Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională, și au pus capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive. Succesul a readus speranța în tabăra echipei pregătite de Gică Hagi, care încă mai poate evita ultimul loc în grupa B4.

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Pentru a păstra șanse de a încheia grupa pe poziția a treia, Gazdele și-au asigurat deja locul secund și participarea la barajul pentru promovarea în Liga A, astfel că partida nu mai are o miză importantă în clasament pentru echipa lui Sergej Barbarez. În schimb, tricolorii sunt obligați să obțină toate cele trei puncte și să spere că rezultatele din grupă îi vor ajuta să evite barajul de retrogradare.

Poliția din Bosnia, în alertă înaintea meciului cu România!

Autoritățile din Bosnia și Herțegovina nu vor să riște nimic înaintea confruntării de pe stadionul „Bilino Polje”. Potrivit publicației Klix.ba, partida a fost declarată eveniment cu risc ridicat, iar Ministerul de Interne al cantonului Zenica-Doboj a anunțat mobilizarea tuturor resurselor disponibile. A fost constituit un comandament special, care va coordona intervențiile polițiștilor, securitatea stadionului, circulația rutieră și verificările antiteroriste. În ultimele zile au avut loc inclusiv întâlniri cu reprezentanții Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina, pentru stabilirea unui plan de securitate.

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Măsurile sunt extrem de stricte. Principalele zone din Zenica, stadionul și împrejurimile sale vor fi monitorizate permanent cu ajutorul camerelor video, al dronelor și al autospecialelor dotate cu sisteme de filmare. Suporterii vor fi controlați amănunțit la intrarea în arenă, fiind interzis accesul cu obiecte contondente, materiale pirotehnice sau băuturi îmbuteliate. Mai mult, între orele 19:00 și 23:00, persoanele neautorizate nu vor avea voie să ridice drone în zona stadionului. Poliția va folosi inclusiv echipamente capabile să detecteze și să bruieze aparatele de zbor neautorizate.

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Ultimul Bosnia – România, marcat de incidente! Poliția a intervenit în forță în sectorul românilor

Tensiunile dintre cele două galerii au fost serioase la precedenta confruntare de la Zenica, disputată pe 15 noiembrie 2025, în preliminariile Campionatului Mondial. Bosnia și Herțegovina s-a impus cu 3-1, însă meciul a fost umbrit de incidentele din tribune. După fluierul final, o parte dintre suporterii români au început să scandeze „Serbia, Serbia”. Bosniacii au reacționat imediat. Aceștia s-au apropiat de gardul despărțitor și au răspuns cu scandări xenofobe la adresa românilor.

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Problemele începuseră însă cu mult înaintea fluierului de start. Peste 500 de suporteri români au reclamat că au fost opriți de forțele de ordine la aproximativ 60 de kilometri de Zenica, unde au fost supuși unor controale amănunțite. Aproximativ zece autocare și mai multe autoturisme au fost verificate, iar o parte dintre fani au ajuns în tribune abia după minutul 30 al partidei.

Ultrașii români au provocat un scandal uriaș după ce l-au elogiat pe Ratko Mladić! Amenințări cu reținerea suporterilor

Un episod poate și mai grav s-a petrecut în timpul deplasării spre Bosnia și Herțegovina. Un grup de ultrași români a făcut un popas la Belgrad, unde s-a întâlnit cu suporteri sârbi și a afișat mesaje provocatoare. Printre acestea s-a numărat și un banner prin care era elogiat Ratko Mladić, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, condamnat definitiv pentru genocid și crime împotriva umanității.

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La o zi după partidă, Nezir Pivić, premierul cantonului Zenica-Doboj, a dezvăluit că polițiștii au confiscat mai multe materiale provocatoare de la suporterii români. Potrivit oficialului bosniac, aceștia au încercat să introducă în Zenica tricouri, fulare și alte obiecte cu imaginea lui Ratko Mladić, dar și simboluri naționaliste.