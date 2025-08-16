Poliția i-a confiscat lui Andrew Tate 180.000 de lire sterline. Banii erau avansul pentru un Aston Martin Valhalla

Andrew Tate nu a scăpat de problemele cu legea. Poliția din Marea Britanie i-a 180.000 de lire sterline, sumă care a fost cheltuită în 2021 pentru achiziționarea unui bolid de lux. Banii erau avansul pentru un Aston Martin Valhalla.

Poliția i-a confiscat lui Andrew Tate 180.000 de lire sterline

După ce și-a recuperat mașinile de lux, a ajuns din nou în atenția poliției. Cunoscutul influencer, acuzat de proxenetism alături de fratele său, Tristan, își dorea să cumpere încă un bolid evaluat la mii de euro.

A dat un avans de 180.000 de lire sterline în urmă cu 4 ani, însă nu se va bucura de autoturism. Oamenii legii din Marea Britanie i-au confiscat această sumă pe care o plătise pentru a beneficia de un Aston Martin Valhall, relatează .

Ofițerii britanici au declarat că banii provin din evaziune fiscală și spălare de bani. Așa se face că afaceristul acuzat de viol și trafic de persoane are toate conturile blocate în momentul de față. Decizia a fost luată la începutul săptămânii.

În plus, tribunalul din Westminster a hotărât să i se confiște mai multe bunuri. Decizia în cazul lui Andrew Tate vine după ce activele provenite din infracțiuni, în valoare de 2,7 milioane de lire sterline, au fost confiscate de la acesta și de la fratele său, în decembrie anul trecut.

Ce va face poliția cu cei 180.000 de lire sterline de la Andrew Tate

Poliția din Marea Britanie încearcă de la începutul anului să demonstreze că Andrew Tate și fratele său, Tristan, fac afaceri ilegale. Cei doi au evitat să plătească obligațiile fiscale către statul britanic. În plus, au spălat bani.

„Această ultimă hotărâre vine în urma cererilor noastre depuse împotriva fraților Tate, care au dus la o hotărâre favorabilă în decembrie 2024 și la confiscarea a aproape 2,7 milioane de lire sterline din fonduri provenite din activități infracționale”, a spus Det. Supt. Jon Bancroft.

În momentul de față, oamenii legii știu ce vor face cu suma de 180.000 de lire sterline. Banii confiscați de la Andrew Tate vor fi folosiți pentru a preveni criminalitatea. Totodată, vor fi investiți pentru a ajuta persoanele aflate în situații vulnerabile.

De asemenea, autoritățile iau în calcul ca o parte din această sumă să fie alocată pentru susținerea unor cauze nobile. În altă ordine de idei, frații Tate au fost arestaţi pentru prima dată în decembrie 2022, pe teritoriul României.

Au petrecut câteva luni în închisoare, dar apoi au fost plasaţi în arest la domiciliu. Măsura a fost înlăturată ulterior, lucru care i-a determinat să plece din țară. Anchetatorii au arătat până la ora actuală că Andrew Tate a acumulat milioane de euro prin intermediul afacerilor sale.