Poliția i-a ridicat lui Mirel Rădoi Rolls-Royce-ul de 700.000 de euro! Imaginile s-au viralizat în mediul online. Video

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Mirel Rădoi (45 de ani) este unul dintre cei mai înstăriți antrenori români. Fostul selecționer a făcut avere atât ca jucător, cât și din postura de tehnician. Este bine cunoscut faptul că Rădoi este pasionat de mașini, însă recent a primit o veste nu tocmai bună în legătură cu Rolls-Royce-ul său, evaluat la 700.000 de euro.

Poliția i-a ridicat lui Mirel Rădoi Rolls-Royce-ul de 700.000 de euro

Mai exact, pe parcursul zilei de joi, 18 iunie, a apărut un videoclip în care se vedea clar faptul că bolidul lui Mirel Rădoi era ridicat de către autoritățile locale. Filmulețul s-a viralizat rapid, mai ales pentru că era vorba de un Rolls-Royce evaluat la nu mai puțin de 700.000 de euro.

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Modelul, un Cullinan Mansory, este fabricat în 2023 și are un motor de 6,8 litri care dezvoltă 571 de cai putere și aproximativ 23.500 de kilometri la bord. Pe lângă acest bolid, Mirel Rădoi mai are în garaj un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, estimat la 600.000 de euro și produs în doar 25 de exemplare la nivel mondial, Mercedes Maybach, Lamborghini Urus Mansory, BMW X6, Aston Martin Rapide, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga și Ferrari F12 Berlinetta.

Mașinile, marea pasiune a lui Mirel Rădoi

Tehnicianul a recunoscut că , iar alte două milioane de euro au mers către achiziția de ceasuri de lux.

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„Eu am câștigat 15 milioane de dolari în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe mașini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu știu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez pe fotbaliști, pentru că și pasiunea mea sunt mașinile. Dacă vei câștiga o sumă așa de mare, e clar că cel mai indicat e să îți cumperi un apartament sau o casă”, a declarat Mirel Rădoi despre pasiunea sa.