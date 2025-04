Politica externă a României, subminată de „emisarul lui Ciolacu”. „Arată diletantism și duplicitate”/ „O prostie fenomenală”

După ce săptămâna trecută premierul Marcel Ciolacu anunța public că trimite doi emisari speciali pentru contacte cu administrația Trump, unul din România și un altul din America, luni, liderul PSD a fost nevoit să se dezică complet de orice emisar. Asta după ce, Dragoș Sprînceană, emisarul din SUA, a avut poziții publice ce vin în contradicție cu politica externă oficială a României.

Politica externă a României, subminată de „emisarul lui Ciolacu”

Luni după-amiază, premierul Marcel Ciolacu a ieșit public cu o declarație prin care a subliniat că nu există niciun emisar al lui Ciolacu și că părerile exprimate de diverși cetățeni români nu au legătură cu politica oficială a statului român. „Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român”,

Reacția vine după ce, duminică seara, omul de afaceri Dragoș Sprînceană, emisarul din SUA anunțat de premier, a declarat că „premierul României sprijină poziția lui Trump privind Ucraina, nu pe cea a lui Macron” și că „Statele Unite vor pace. Macron vrea continuarea războiului. Ciolacu e de partea SUA”. Mai mult, chiar dacă i-a fost atrasă atenția că ceea ce spune diferă de poziția oficială a României, acesta a subliniat că a avut o convorbire cu premierul Ciolacu și că acesta i-ar fi spus că susține poziția administrației Trump.

„Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu și mi-a spus opusul la ce spuneți dumneavoastră acum, din partea dumnealui și biroului dumnealui”, a subliniat Dragoș Sprînceană.

Trebuie amintit că, deși acum premierul Ciolacu spune că nu a avut un emisar special, joi seară, chiar el declara că trimiterea celor doi emisari reprezintă o încercare de a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. „Eu, prim-ministrul, am o persoană pe care am trimis-o în America. Are întâlniri la Mar-a-Lago. Sunt doi români, unul din România, unul stabilit în America.

Schimbam sistemul de abordare. Încercăm cu toții să ieșim din bula care a funcționat până acum. Administrația Trump funcționează altfel”, spunea premierul, încercând să justifice ideea unor contacte cu administrația Trump prin acești emisari și nu pe cale oficială.

Experții în relații internaționale sunt de părere că asistăm la o gafă majoră a autorităților române în condițiile în care acest emisar neoficial al premierului a ieșit public cu o poziție diferită decât cea oficială a autorităților române, poziție pe care susține că o are chiar premierul României. Chiar duminică, de ziua NATO în România,

Politologul Adrian Papahagi este de părere că asistăm la un moment de amatorism în politica externă a țării, și că, mult mai grav, riscăm să dăm dovadă de duplicitate. În opinia sa premierul a greșit atunci când a legat imaginea României de personaje dubioase.

„Premierul dovedește că este agiamiu și că nu are nicio înțelegere a relațiilor internaționale. Plus, nu ai atribuții pe politica externă ca să trimiți tu un emisar. Emisarul trebuie să fie al României, nu al unui demnitar al statului. Dacă România trimitea un emisar special, sigur, se poate să ai emisari speciali, dar nu în felul acesta.

Apoi, e de văzut și calitatea extrem de îndoielnică a acestui așa zis emisar, care pare un fel de bișnițar, cu legături cu serviciile, și care organizează petreceri la Mar-a-Lago și care are viziuni total putiniste și anti-europene. Nu poți ca autoritatea statului român să fie reprezentată de un astfel de personaj. Arată absolut diletantism și, mai rău, arată duplicitate. Nu poți ca stat să vorbești pe mai multe voci”, a declarat Adrian Papahagi, pentru FANATIK.

România, privită cu suspiciune în Europa?

Profesorul Cristian Barna, fost prorector la Academia de Informații, este de părere că autoritățile române au în față o gafă uriașă care poate periclita relațiile cu partenerii europeni. În plus, acesta subliniază că un astfel de emisar ar fi putut, cel mult, introduce un oficial român în discuțiile cu oficialii administrației Trump, nicidecum să exprime poziții oficiale ale României.

„E o prostie fenomenală, o încălcare a drepturilor președintelui, o încălcare a tuturor uzanțelor diplomatice. Politica externă este atributul președintelui României. Lăsând la o parte trecutul lui învolburat, nu avem nevoie de oameni care nu se pricep la diplomație, nu este o uzanță normală între două state, care au și un parteneriat strategic.

Emisarul ăsta special pare a fi șpăgar. Ce să facă el mai mult decât putea să facă ambasadorul României la Washington? Cel mult să-i facă intrarea unui alt oficial, unui diplomat. Avem o ambasadă mare acolo, sunt vreo 15-16 oameni acolo. Este o găselniță. Și declarația lui de ieri, că trebuie să ignorăm că avem președinte interimar… nu se poate așa ceva”, a declarat profesorul Cristian Barna, pentru FANATIK.

Acesta spune că, în urma acestui scandal fără precedent, costurile de imagine pentru țara noastră sunt uriașe.

„Costurile pentru România sunt uriașe. Europa te poate privi ca pe un tâmpit, pe românește. O să ne întrebe toți, voi când vorbiți serios, când veniți la întruniri oficiale, și prin gura lui Bolojan spuneți că sprijiniți Ucraina sau prin emisari speciali ai premierului, care e totuși membru CSAT, spuneți că nu e bine?

Oficialii români trebuiau de mult să dezavueze această posibilitate, iar dacă președintele nu ținea atât de mult la coaliția asta trebuia să-i ceară demisia premierului. Este o chestie atât de anormală, care încalcă toate normele diplomatice.. România să dea două semnate total diferite în chiar aceeași zi e dincolo de absurd”, a mai declarat acesta.

Riscăm să pierdem partenerii europeni

La fel ca și joi, în declarația de luni, premierul Ciolacu pare să încerce să-și justifice eforturile argumentând că nu avem nimic de pierdut încercând să punem bazele prin acești emisari unei noi relații cu administrația Trump. „Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez”, a spus premierul în declarația de luni.

Analistul de politică externă, Cristian Dorobanțu este de părere că, așa cum arată această criză, prin astfel de acțiuni ne punem în pericol relațiile bune cu partenerii europeni. Acesta subliniază că, rațional, autoritățile de la București nu aveau de ce să riște o astfel de strategie, neavând nimic de obținut acum de la Casa Albă.

„Situația stă în felul următor: avem o relație foarte proastă cu administrația Trump, și avem o relație bună spre foarte bună cu UE și restul partenerilor. Nu există nicio garanție ca relația noastră cu Trump să se îmbunătățească în vreun fel, din punctul meu de vedere nici nu se va îmbunătăți. Și atunci, dacă judeci rațional, de ce să riști să pierzi și ce ai fără garanția unui câștig?

În condițiile în care tarifele se negociază la nivel de Uniunea, ce act bilateral puteam face noi cu SUA? Pe de altă parte, cu un astfel de om, riscăm să ne periclităm relațiile cu Europa și mai ales Ucraina. Dacă vrem să fim prezenți la reconstrucția Ucrainei nu putem fi asociați cu astfel de personaje”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Nu așa se ajunge la Trump

Politologul Adrian Papahagi atrage atenția că România avea șanse minime să obțină ceva de la Donald Trump prin intermediul unor astfel de personaje. Exemplul oferit de acesta este cel al premierului maghiar Viktor Orban, admirat de către Trump.

„E absolut ridicol să crezi că îi schimbi părerea lui Trump trimițând un neica-nimeni care întâmplător se freacă de lumea lui la Mar-a-Logo. Să fim serioși. Trump, chiar în discursul său de investitură, l-a citat de mai multe ori pe Viktor Orban ca mare om de stat din Europa. Și la ce i-a folosit asta lui Orban? A primit aceleași tarife vamale. Ce mare intrare la Trump pare să fi avut premierul ungar?

E o gândire de un diletantism ridicol. Eu dacă aș fi Trump aș fi jignit să crezi că așa ușor se ajunge la mine, printr-un oarecare.

Nu așa se rezolvă problemele. Administrația americană discută cu Europa și România trebuie să fie solidară cu restul Europei, fiindcă singură nu poate să facă propriile jocuri. Orban, care a încercat să facă jocurile sale personale și-a dus țara într-o situație ingrată, Ungaria fiind astăzi o țară săracă, sub România”, a mai declarat politologul, pentru FANATIK.