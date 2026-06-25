Sport

Politica, peste meciurile de la CM 2026 la Antena 3! Câți români s-au uitat la Bosnia Herţegovina – Qatar și Maroc – Haiti

Politica a depășit meciurile de la Campionatul Mondial difuzate la Antena 3. Câți români s-au uitat, de fapt, la Bosnia Heţegovina - Qatar și Maroc - Haiti.
Iulian Stoica
25.06.2026 | 18:31
Politica peste meciurile de la CM 2026 la Antena 3 Cati romani sau uitat la Bosnia Hertegovina Qatar si Maroc Haiti
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Politica, peste meciurile de la CM 2026 la Antena 3! Câți români s-au uitat la Bosnia Heţegovina - Qatar și Maroc - Haiti. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a ajuns în etapa ultimelor meciuri din faza grupelor. Drepturile de televizare sunt deținute de Antena, iar în acest punct al competiției se desfășoară două dueluri concomitent. Din acest motiv, conducătorii postului TV au decis ca a doua partidă să fie difuzată pe Antena 3.

Politica, peste meciurile de la CM 2026 la Antena 3

Așa cum era de așteptat, partidele de interes major au fost difuzate pe Antena 1, postul fiind lider de audiență în timpul duelurilor Elveţia – Canada și Scoția – Brazilia. În schimb, cifrele înregistrate de Antena 3 au fost mult sub așteptări, emisiunile de politică din ziua precedentă având un rating mai mare.

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Miercuri, 24 iunie, au fost difuzate meciurile Elveţia – Canada (pe Antena 1) şi Bosnia-Herţegovina – Qatar (pe Antena 3). Publicul a ales în masă postul principal al trustului, A1, așa cum notează paginademedia.ro. La celălalt canal TV, A3, cifrele au fost sub cele ale unei zile obișnuite de emisiuni politice.

Dacă ne raportăm la cifre, meciul de pe Antena 1 de la ora 22:00 (Elveţia – Canada) a depăşit un milion de telespectatori pe minut, fiind lider de audiență. În acelaşi timp, pe segmentul orar respectiv, partida Bosnia-Herţegovina – Qatar abia strângea 150.000 de români în faţa micilor ecrane. Ca o paralelă, Antena 3 înregistrase în mod normal o medie de peste 200.000 de telespectatori pe intervalul amintit.

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Audiențele de la Scoţia – Brazilia și Maroc – Haiti

De la ora 01:00, s-au mai desfășurat alte două partide simultan: Scoţia – Brazilia (pe Antena 1) şi Maroc – Haiti (pe Antena 3). Cifrele reflectă și mai bine faptul că meciurile de pe A1 obțin o audiență mai mare: peste 400.000 de români s-au uitat la Scoţia – Brazilia şi aproape 90.000 la Maroc – Haiti.

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Cu doar o zi înainte de difuzarea meciurilor de la Campionatul Mondial, Antena 3 avea o audiență de 130.000 de telespectatori la orașe, față de cei 90.000 înregistrați la partida dintre Maroc și Haiti. Dacă ne raportăm la segmentul comercial (21-54 de ani), duelul Elveția – Canada de pe Antena 1 a dominat seara de miercuri cu o medie de peste 310.000 de telespectatori. În schimb, pe același target, doar 20.000 de spectatori urmăreau Bosnia-Herţegovina – Qatar.

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Pentru o analiză mai exactă, sursa amintită mai sus a scos în evidență clasamentul posturilor TV pe intervalul meciului Bosnia Herţegovina – Qatar (Antena 3), 22.00-24.00, la nivel național, acesta arătând astfel:

  1. Antena 1: 1.006.000 telespectatori (5,8 rtg, 21,1 share)
  2. Pro TV: 587.000 (3,4 rtg, 12,3 share)
  3. Kanal D: 464.000
  4. Romania TV: 278.000
  5. Realitatea Plus: 207.000
  6. Antena Stars: 184.000
  7. Antena 3 CNN: 148.000 telespectatori (0,8 rtg, 3,1 share)
  8. Happy Channel: 130.000
  9. AMC: 114.000
  10. TVR 1: 101.000

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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