Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, propunerea de ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu

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CSA Steaua poate avea un nou om cu putere de decizie la vârful Ministerului Apărării. Radu Oprea (56 de ani) este propunerea pentru portofoliul MApN în Guvernul Luca Niculescu. Dacă Executivul va primi votul Parlamentului, îl va înlocui pe Radu Miruță, ministrul care în ultimele luni și-a asumat public găsirea unei soluții pentru ca formația din Ghencea să poată promova în SuperLiga.

CSA Steaua poate avea un nou „șef” la Ministerul Apărării

Schimbare importantă la vârful Ministerului Apărării Naționale, instituția în subordinea căreia funcționează CSA Steaua. Radu Oprea a fost nominalizat pentru portofoliul Apărării în Cabinetul propus de premierul desemnat Luca Niculescu și îl poate înlocui astfel pe

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Lista noului Cabinet a fost depusă în Parlament pe 15 octombrie, iar Radu Oprea este unul dintre cei 11 miniștri propuși de PSD. Pentru ca schimbarea să devină oficială, programat pe 20 octombrie.

Pentru suporterii Stelei, mutarea înseamnă mult mai mult. Cel care ocupă fotoliul de ministru al Apărării are un cuvânt greu de spus în privința strategiei CSA Steaua, iar Radu Oprea ar urma să preia un proiect pe care Miruță l-a prezentat în repetate rânduri drept una dintre prioritățile din mandatul său.

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Radu Miruță lasă în „aer” promovarea Stelei

Radu Miruță a fost extrem de vocal în privința situației formației din Ghencea. În februarie, acesta anunța că problema dreptului de promovare reprezintă o preocupare pentru el și insista că performanța sportivă nu ar trebui blocată de o barieră legislativă. El a devenit și mai categoric în luna aprilie când a transmis „Da. Vreau ca Steaua să promoveze în Divizia A”. Miruță a oferit atunci mai multe variante, precum modificarea cadrului legislativ, o asociere în participațiune sau intrarea alături de un partener privat. În iulie, înainte de startul ligii secunde, mesajul lui Miruță a fost și mai optimist: „Drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors”.

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MApN anunța în august că obiectivul rămâne promovarea în SuperLiga

În luna august, MApN a anunțat oficial că „obiectivul rămâne promovarea Stelei în SuperLiga” și că e necesară modificarea cadrului legislativ. Acest pas urma să fie făcut după instalarea unui Guvern cu puteri depline. În cele din urmă, echipa lui Daniel Oprița a început și sezonul 2026-2027 fără drept de promovare în primul eșalon.

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Cine e Radu Oprea, omul propus să conducă MApN

Născut pe 14 iunie 1970, Ștefan-Radu Oprea este unul dintre politicenii cu ștate vechi în PSD. A absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, iar înainte de ascensiunea în politică a activat în mediul de afaceri. A devenit membru PSD în 2007 și a ocupat ulterior funcția de prefect al județului Prahova.

Oprea este parlamentar de mai multe mandate și a fost senator de Prahova inclusiv în legislatura 2024-2028. De-a lungul carierei a fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul Viorica Dăncilă, ministru al Economiei în Cabinetul Marcel Ciolacu și secretar general al Guvernului.

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Experiența lui Radu Oprea în domeniul militar este mai redusă decât cea economică și administrativă. Oprea a fost însă secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat în perioada 2019-2020 și a urmat la Colegiul Național de Apărare un program postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale.

Radu Oprea, trimis în judecată în 2016. Dosarul nu a ajuns la judecata pe fond

Numele lui Radu Oprea a fost implicat de-a lungul timpului și în controverse. În ianuarie 2016, Radu Oprea a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar în care procurorii îl acuzau de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, alături de fostul său partener de afaceri Mihai Ștefănescu și mai multe societăți comerciale.

Dosarul nu a ajuns însă la o judecată pe fond. În camera preliminară, Înalta Curte a constatat nereguli în rechizitoriu, iar cauza a fost restituită Parchetului în martie 2016. Oprea declara în 2018 că nu mai exista niciun proces pe rolul Înaltei Curți în această speță și că situația fusese tranșată.

Controversă și la începutul lui 2026

Radu Oprea a fost în centrul unei noi polemici în februarie 2026. Politicianul a făcut atunci o declarație în contextul reducerilor de personal din sistemul public, care a provocat reacții după ce a fost interpretată drept o comparație cu Auschwitz. Oprea a revenit ulterior și și-a cerut scuze celor pe care i-a putut răni prin cuvintele sale, afirmând că nu intenționase să compare reforma administrativă cu Holocaustul.