Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€

Iulian Dumitrescu, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, politicianul liberal cu Lamborghini, e cel care ar fi intermediat prima dată întâlnirile în care s-a stabilit mita între patronii Nordis și primarul Vlad Oprea pentru dezvoltarea proiectului Nordis Sinaia, așa cum reiese dintr-un denunț obținut de FANATIK.

BREAKING: Iulian Dumitrescu, intermediarul secret al mitei Nordis

Informațiile despre întâlnirile dintre Vladimir Ciorbă și primarul Vlad Oprea și sumele cerute și primite de edilul din Sinaia sunt și în denunțul acționarul grupului Nordis, soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol. Aceste informații sunt și în denunțul obținut de FANATIK care este făcut cu un an înaintea celui al lui Vladimir Ciorbă.

Grupul Nordis ar fi plătit 240.000 euro firmei familiei primarului, conform dosarului instrumentat de . În schimb, Nordis a primit o mare parte din autorizațiile de urbanism pentru a ridica un aparthotel într-o zonă cu restricții turistice și forestiere din orașul prahovean Sinaia. Faptele sunt descrise într-o plângere penală făcută de unul dintre foștii apropiați ai lui Vlad Oprea. Acestea preced și confirma în mare parte plângerea penală a lui Vladimir Ciorbă, proba cea mai importantă din dosar.

Sesizarea penala a fost consultată de FANATIK, iar faptele descrise confirmă ancheta procurorilor Direcției Naționale Anticorupție împotriva primarului din Sinaia, Vlad Oprea. Acesta pentru a permite dezvoltatorilor să ridice un aparthotel în Sinaia.

Cum i-a conectat Dumitrescu pe patronii Nordis cu primarul din Sinaia

În plângerea penală este scris de mână că „reprezentanții Nordis Group au fost trimiși către primarul Vlad Oprea de către vicepreședintele PNL la nivel național Iulian Dumitrescu ce îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova”, se mai precizează în plângerea penală trimisă la DNA și consultată de FANATIK.

De altfel, în șirul de autorizații date pe bandă rulantă pentru proiectul Nordis Sinaia și care au evitat limitările impuse de zona protejată de mediu a fost implicat și Consiliul Județean Prahova. Astfel, așa cum a descoperit FANATIK, pe 7 septembrie 2022, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Prahova aproba schimbarea PUZ-ului de pe strada Calea Codrului din Sinaia. Documentul e semnat de arhitectul șef al instituției.

Contactat de FANATIK, Iulian Dumitrescu a recunoscut autorizația, dar ne-a transmis că era implicarea „CJ Prahova nu a fost așa mare. Au venit documentele de la Sinaia, și dacă se respectau indicatorii, aparatul de specialitate aproba proiectul, ceea ce s-a și întâmplat”.

Iulian Dumitrescu a ținut să nege că a fost pe post de intermediar la primele întâlniri între acționarii Nordis și primarul Vlad Oprea, care era din aceeași filială județeană, cea din Prahova a PNL. ”Nu, nu am fost intermediar, nu am recomandat. Poate așa s-a lăudat cineva că vine din numele meu, dar nu a fost cazul”, a declarat acesta pentru FANATIK.

De-altfel, Iulian Dumitrescu ne-a spus că nici nu îl cunoaște pe Vladimir Ciorbă, acționarul de la Nordis. „Când au avut nevoie de un aviz de la CJ Prahova pentru Nordis Sinaia, a venit un avocat de la ei, nu a venit el. Nu l-am întâlnit niciodată”, a adăugat acesta.

Procurorii DNA au vizat relația lui Vlad Oprea cu Iulian Dumitrescu

FANATIK a stat de vorbă cu două persoane care au fost audiate de DNA în calitate de martor în dosarul Nordis Sinaia care ne-au confirmat clar că în timpul audierilor au fost întrebați clar de relația dintre Vlad Oprea și Iulian Dumitrescu.

„Au fost audiate cred că zeci de persoane în acest dosar. Da, pot să confirm că una dintre direcțiile de audieri a fost cea a implicării lui Iulian Dumitrescu în acest dosar. Au fost întrebări bine țintite în legătură cu acest subiect”, ne-a declarat un om de afaceri din Sinaia care ne-a rugat să-i protejăm identitatea.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) ne-a precizat că nu poate comenta aceste informații în niciun fel pentru că ancheta este încă în derulare. „Cu privire la calitatea de martor sau de persoană audiată a persoanei menționate în solicitare, vă transmitem faptul că nu vă putem confirma sau infirma această calitate a persoanei respective întrucât nu deținem astfel de date și ele nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public prevăzute de legislație”, a fost răspunsul scris primit de la DNA.

Vladimir Ciorbă a făcut aluzii la fosta conducere a PNL. Iulian Dumitrescu era prim-vicepreședinte al partidului

Am încercat să obținem un punct de vedere de la grupul Nordis și/sau de la Vladimir Ciorbă. Am transmis întrebări de mai multe ori, ultima data în această săptămână, pe emailul companiei, calea de comunicare a grupului cu presa.

Am întrebat, printre altele, dacă Vladimir Ciorbă l-a menționat pe Iulian Dumitrescu în denunțul său legat de proiectul Nordis Sinaia. Nu am primit niciun răspuns. În solicitare rugam să ni se precizeze și dacă vom primi răspuns într-un anumit interval de timp pentru a-l aștepta pentru publicare. Nu am primit nicio răspuns de confirmare că vom primi vreodată răspunsurile la întrebările din solicitare.

Cu toate acestea, din singura reacție a lui Vladimir Ciorbă legat la denunțul său, o postare pe Facebook din 23 ianuarie, reiese că acesta nu îl ataca doar pe primarul Sinaiei. Acționarul Nordis făcea în schimb aluzii la fosta conducere a PNL. Iulian Dumitrescu era la acel moment prim-vicepreședinte PNL.

„În rezumat, am solicitat autorizațiile necesare în perioada 2021-2025, încă nu le-am primit. Abuzurile împotriva Nordis au continuat, iar în toamna anului 2023 compania a fost ținta unor atacuri repetate din partea altor instituții controlate de o grupare politică asociată fostei conduceri PNL. Aceste abuzuri continuă și în prezent, chiar dacă societatea este în insolvență din octombrie 2024”, a scris Vladimir Ciorbă pe Facebook.

240.000€ mita Nordis. Traseul banilor prin familia Oprea

În ianuarie 2025, Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a reținut pentru 24 de ore pe primarul din Sinaia, Vlad Oprea (PNL), ca urmare a unui denunț formulat de patronul Nordis, Vladimir Ciorbă.

Edilul este acuzat că ar fi primit, indirect și în două tranșe, suma totală de 238 000 de euro, pentru a facilita emiterea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un teren de peste 40.000 de metri pătrați, certificat de urbanism și autorizație de construire pentru un proiect imobiliar al Nordis în Sinaia.

Stația de betoane din Turcia: 133.800 euro din mita Nordis

DNA susține că banii ar fi fost canalizați prin societatea administrată de mama primarului, dar controlată de Oprea, care ulterior ar fi folosit o parte pentru a achiziționa o stație de betoane în Turcia în valoare de aproximativ 133.800 de euro.

Castelul din Franța renovat cu bani de mită

Anchetatorii susțin că banii au fost folosiți și pentru reabilitarea unui castel în Franța, prin interpuși și prin firme controlate de primar. Edilul este urmărit penal pentru multiple fapte: luare de mită, abuz în serviciu, incompatibilitate, trafic de influență, fals în declarații de avere, spălare a banilor și operațiuni financiare incompatibile cu funcția publică.

Dosarul DNA al lui Dumitrescu

Chiar dacă a scăpat – cel puțin până acum – de acuzații în dosarul Nordis Sinaia, Iulian Dumitrescu are și el propriul dosar de corupție realizat de DNA.

Iulian Dumitrescu și-a folosit calitatea de funcționar public pentru a face afaceri, iar banii obținuți i-a ascuns în conturile soției. În plus, el condiționa anumite decizii și intervenții de sume de bani.

47,5 Milioane lei pretinși vs 17,675 milioane primiți

Totodată, în perioada octombrie–decembrie 2022, ar fi solicitat direct unui martor achiziționarea părților sociale ale unei firme la un preț supraevaluat. Astfel a pretins 47,5 milioane lei, iar în urma tranzacției ar fi primit 17,675 milioane lei, din care circa 3,494 milioane lei ar fi revenit lui și familiei sale.

Tribunalul București a aprobat începerea judecății, dar Dumitrescu a contestat

În iulie 2025, Tribunalul București a dispus începerea judecății, constatând legalitatea actelor de urmărire penală. Conform portalului instanțelor de judecată, magistrații au constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit de către DNA, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală privindu-i pe inculpați și au dispus începerea judecății în această cauză.

Decizia nu este definitivă. Toate persoanele acuzate în acest dosar de procurori de fapte de corupție au contestat decizia Tribunalului București. Curtea de Apel București nu a stabilit un termen de judecată al acestor contestații asta și pentru că a fost vacanță pentru magistrați.

Iulian Dumitrescu a declarat pentru FANATIK că dosarul este plin de abuzuri și că este nevinovat. „Sper ca la apel să nu fie trimis dosarul în instanță. E plin de abuzuri”, ne-a spus acesta. Procurorii DNA au altă părere în urma probelor de la dosar și vor cere și la apel menținerea deciziei de începere a judecății.

Garajul de lux al lui Dumitrescu vs declarația de avere. Lamborghini Urus, Bentley Continental GT și Mercedes-S, toate nedeclarate

La percheziții, procurorii au mai consemnat că Iulian Dumitrescu avea un garaj de lux în care intra un Lamborghini Urus, un Bentley Continental GT, dar și un Mercedes-Benz S. În declarația de avere figura doar un Range Rover (2014). În declarația de a avere a fostului președinte al Consiliului Județean Prahova aceste bunuri de lux nu erau declarate. Mașinile erau ținute pe numele unor firme și a unor apropiați.

De la pădure la aparthotel. Transformarea suspectă a terenului

Suprafața situată la adresa Calea Codrului 24 din Sinaia, pe care urmează să fie ridicat noul imobil cu destinație turistică, a fost achiziționat de Nordis Management încă din 2016, așa cum reiese din cartea funciară a proprietății, document consultat de FANATIK.

În momentul când Nordis a achiziționat terenul de la mai mulți proprietari din Sinaia, anul 2016, terenul era înregistrat la Oficiului de Cadastru și Publicitate imobiliară din Prahova ca pădure care face parte din Ocolul Silvic Sinaia. Acest lucru a rămas neschimbat cinci ani, reiese din documentele de carte funciară, până în 2021.

2016-2021, cinci ani de pădure în Ocolul Silvic Sinaia

Ulterior, undeva spre sfârșitul anului 2021, „reprezentanții Nordul Group SRL au inițiat o discuție cu primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, în vederea obținerii într-un timp cât mai scurt și cu minim de avize a PUZ și o autorizație de construcție”, se precizează în plângerea penală.

Suprafața care se dorea construită pe terenul respectiv, conform proiectului urbanistic emis apoi de Primăria Sinaia, este de 7.778 metri pătrați.

Imobilul ar urma să aibă trei subsoluri, demisol, parter, două etaje și mansardă „cu posibile accente P+3+4 în cazul dotărilor de turism și agrement”.

27 Aprilie 2021, Romsilva scoate terenul din fondul forestier

Pe data de 27 aprilie 2021, Romsilva este de acord să scoată terenul care aparținea Nordis Management din categoria de pădure și s-o introducă în categoria „Curți-construcții”. Decizia este trecută în documentul denumit Act Administrativ nr. 2519, din 27/04/2021 emis de Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Decizia este completată de hotărâri asemănătoare emise de Ministerul Mediului și Primăria Sinaia.

Aprobarea suspectă a PUZ-ului Sinaia

Apoi, în mai puțin de o lună, între 27 aprilie și 18 mai, Nordis Management obține acordul scris al tuturor autorităților pentru a transforma terenul de 4.000 de metri pătrați din pădure în teren pe care se poate construi, așa cum reiese din documentele consultate de FANATIK. În iunie 2021, Nordis obține o autorizație de la primăria Sinaia pentru „construire ziduri de sprijin pentru punere în siguranță teren și organizare șantier”. Valoarea lucrărilor pentru amenajarea șantierului era de 2,2 milioane de lei.

Valoarea lucrărilor pentru amenajarea șantierului era de 2,2 milioane de lei. Procurorii bănuiesc pe baza probelor pe care le dețin că din investițiile pentru amenajarea șantierului din Sinaia s-a făcut și plata celor 240.000 de euro către Vlad Oprea. Asta pentru că pe terenul unde urma să se ridice aparthotel sunt doar niște stâlpi de fundația băgați în pământ.

Ridicarea restricțiilor de înălțime și de construcție

Pe 14 iulie 2022, Primăria Sinaia anunța cetățenii interesați că intenționează să ridice restricția de construire și schimbarea destinației unui teren de 4.000 de metri pătrați din „zonă locuință” în „zonă instituții și servicii” în vederea amplasării unui aparthotel. Potrivit planului privind proprietarii terenului, în zonă existau deja opt locuințe, cea mai înaltă fiind de 11,5 metri. Nordis cerea să construiască și a obținut autorizație pentru o clădire de 15 metri.

Emiterea PUZ-ului

Apoi, urmează aprobarea și emiterea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care permitea amenajarea unui aparthotel în condițiile din autorizația de construcție.

Cinci consilieri locali, respectiv Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Arieșan, Constantin Marcoci și Călin Miloș întocmesc un referat de aprobare a cererii Nordis de schimbare a PUZ-ului zonal. Îl semnează doar trei: David, Popa și Marcoci. Remus David este cumnatul primarul Vlad Oprea.

Consiliul Județean Prahova aprobă schimbările urbanistice care permit construirea Nordis Sinaia

Pe 1 septembrie 2022, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Prahova aproba schimbarea PUZ-ului de pe strada Calea Codrului din Sinaia. Documentul e semnat de președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.

Ridicarea restricției de construire

În „Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023” elaborat de CJ Prahova, strada Calea Codrului din Sinaia figurează ca drum turistic strategic. Pe 26 octombrie 2022, Consiliul Local Sinaia aprobă ridicarea restricției de construire în zona strada Calea Codrului, pe drumul ce urcă la Cota 1000, acolo unde Nordis avea cei 4.000 de metri pătrați cumpărați.

Lipsea autorizația de construcție

În 2023, Nordis a început să construiască pe Calea Codrului 24 din Sinaia. Pe terenul proiectul Nordis Aparthotel Sinaia s-a construit la acel moment fundația, după care nu s-a mai construit. Asta și pentru că Primăria Sinaia nu a eliberat autorizația finală de construcție.

Tocmai acest alibi ne-a fost evidențiat de primarul Vlad Oprea într-o discuție cu acesta legată de proiectul Nordis Sinaia. „Nu poate fi vorba de înțelegeri în proiectul Nordis pentru că primăria nu a emis autorizația de construcție pentru aparthotelul de pe strada Calea Codrului”, ne-a explicat acesta în urmă cu ceva timp.

Reprezentanții Nordis au refuzat să ne ofere orice fel de informație legată de acest subiect. Unul dintre acționarii principali ai Nordis Grup este Vladimir Răzvan Ciorbă (cu 46%), acesta este soțul fostei deputatei Laura Vicol (PSD). Din acționariatul Nordis Management mai fac parte Mapp Development SRL – cu 46% (aici acționar principal este Emanuel Poștoacă) și Mihai Alexandru – cu 8%, așa cum reiese din informațiile obținute cu ajutorul platformei termene.ro.

Rețeaua de complicități. Ioana Băsescu a fost notarul

Din raportul de specialitate al Serviciului de urbanism și Cadastru al Primăriei Sinaia aflăm că Nordis a avut mai multe parcele pe care le-a reunit, actele oficiale fiind întocmite la biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. „Terenul de 4.000 mp – proprietatea SC Nordis Management SRL conform actului de alipire autentificat cu numărul 100/10.02.2021 la Biroul Individual Notarial Ioana Băsescu din municipiul București”, se precizează în document.

Ioana Băsescu autentifică actele pentru Nordis Management

Fără a avea autorizațiile de construcție, Nordis Management a avut un prim client. Printr-un contract de promisiune de vânzare cumpărare, „se notează promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare încheiată între promitenta vanzatoare Nordis Management SRL și promitenta cumpărătoare Societatea Dalcross Marketing SRL din București”. Acest contract de promisiune de cumpărare era încheiat pe data de mai 2021, conform documentelor cadastrale.

Societatea cumpărătoare, Dalcross Marketing este deținută de Anca Ramona Pașcu, soția cunoscutului consultant în turism, Răzvan Sebastian Pascu. De fapt, acesta a fost și acționar în firmă până acum doi ani.

Primul client Nordis – soția lui Răzvan Pascu, consultant în turism

Firma a raportat o cifră de afaceri de 3,5 milioane de lei și un profit de 2,7 milioane de lei în 2021. Firma familiei lui Pascu și-a asumat că va cumpăra trei apartamente în viitorul aparthotel și trei locuri de parcare lângă viitorul imobile, așa cum reiese din documentele de cadastru consultate de FANATIK.

Am încercat să-l contactăm pe Răzvan Pascu pentru a ne preciza dacă înțelegerea mai este valabilă și care sunt motivele pentru care firma familiei s-a angajat să achiziționeze trei apartamente într-un aparthotel care nu avea autorizațiile de urbanism și de construcție gata la momentul contractului. Dalcross Marketing are de recuperat o sumă de aproape 1,5 milioane de lei de la Nordis, așa cum reiese din tabelul creditorilor.