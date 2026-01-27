Sport

Politicianul grec a mulțumit public autorităților române după accidentul din Timiș. Care este starea celor 3 fani ai lui PAOK, care au supraviețuit

Ministrul Sănătății din Grecia a oferit ultimele informații cu privire la starea celor trei victime rănite în accidentul tragic produs în județul Timiș. Acesta a transmis și un mesaj autorităților din România
Bogdan Mariș
27.01.2026 | 19:00
Politicianul grec a multumit public autoritatilor romane dupa accidentul din Timis Care este starea celor 3 fani ai lui PAOK care au supravietuit
ULTIMA ORĂ
Adonis Georgiadis, Ministul Sănătății din Grecia, a oferit o primă reacție după accidentul tragic în care au fost implicați fanii lui PAOK. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
10 fani ai lui PAOK Salonic care călătoreau spre Franța, unde echipa lor o va întâlni joi pe Olympique Lyon, au fost implicați într-un tragic accident în județul Timiș. 7 dintre aceștia au decedat, iar 3 au fost răniți. Ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, a oferit o primă reacție după cele întâmplate.

Ministrul Sănătății din Grecia, mesaj pentru autoritățile române

Adonis Georgiadis a precizat că victimele rănite în accident sunt conștiente și ar putea fi transferate în Grecia în cazul în care medicii vor lua o decizie în acest sens. Polticianul grec a transmis și un mesaj autorităților din România. „Din minutul în care am fost informat în legătură cu accidentul tragic în care au fost implicați fanii lui PAOK în România, am contactat autoritățile române, mai exact pe omologul meu, Ministrul Sănătății din România, domnul Alexandru Rogobete, și pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul Raed Arafat.

Cei trei răniți sunt conștienți și vor fi transferați la Spitalul din Timișoara. Vom avea mai multe informații despre starea lor în scurt timp. Suntem pregătiți să oferim orice fel de asistență în cazul în care va fi nevoie sau chiar să îi transferăm în Grecia, dacă asta va fi decizia medicilor. Avem o cooperare excelentă cu autoritățile din România, cărora le mulțumim. Îmi exprim sincerele condoleanțe și marea mea tristețe familiilor victimelor și marii familii PAOK după acest tragic accident”, a precizat acesta pe contul oficial de X. Drumul pe care s-a produs teribilul accident este cunoscut pentru numărul ridicat de evenimente neplăcute.

Reacția clubului Olympique Lyon după accidentul tragic în care au fost implicați fanii lui PAOK

Olympique Lyon, care va găzdui echipa antrenată de Răzvan Lucescu joi seară, de la ora 22:00, a oferit o reacție oficială după tragicul accident produs marți în județul Timiș, în care 7 fani greci au decedat. „Olympique Lyonnais își transmite sincerele condoleanțe echipei PAOK în urma pierderii tragice a mai multor suporteri ai săi într-un accident rutier petrecut marți.

Gândurile noastre sunt, de asemenea, alături de cei răniți, care se recuperează în prezent. Un omagiu va fi adus în timpul meciului OL – PAOK din 29 ianuarie, care va avea loc pe Groupama Stadium”, a transmis gruparea din Franța pe contul oficial de X.

Dezvăluiri cutremurătoare despre fanii greci implicați în accident

Un om de afaceri din Alexandreia, oraș aflat la aproximativ 40 de kilometri de Salonic, a dezvăluit că trei dintre fanii implicați în accident erau din orașul său, aceștia fiind foarte tineri. „Transmit condoleanțe familiilor. Cunosc trei dintre copii. Ieri s-au oprit și i-au salutat pe prietenii lor, care lucrează pentru mine. Nu aveau mai mult de 30 de ani. Unul era mult mai tânăr. Întreaga familie PAOK este în doliu. Acești copii au mers la toate meciurile din Europa, le așteptau de atât de mult timp”, a transmis Sakis Lagogiannis, conform gazzetta.gr.

