Politicul se implică în derby-ul U Cluj – Universitatea Craiova: „Am adus Premier League la Cluj! Visez la Champions League”

Alex Bodnariu
13.04.2026 | 18:31
Condiții de Champions League pe Cluj Arena. Cum arată gazonul
Luni seara vom avea parte de un duel de 5 stele în Superliga României. Runda cu numărul 4 din play-off se încheie cu U Cluj – Universitatea Craiova, meciul care ar putea decide campioana. Cele două echipe împart poziția de lider, iar câștigătoarea devine favorită la câștigarea campionatului. Suprafața de joc de pe Cluj Arena a fost lăudată chiar de președintele Consiliului Județean.

Universitatea Cluj se bucură că poate evolua pe unul dintre cele mai frumoase stadioane din țara noastră. Arena din Parcul Central este una ultramodernă, cu facilități de lux, iar suprafața de joc, care a fost recent schimbată pentru a oferi jucătorilor cele mai bune condiții, se prezintă excelent înainte de meciul cu Universitatea Craiova.

Gazonul de pe Cluj Arena arată ca o masă de biliard. Deși temperaturile din ultima perioadă au fost scăzute, suprafața de joc rămâne extrem de calitativă, iar jucătorii nu vor avea motive să se plângă. Nu există niciun fel de denivelări care să încurce circulația mingii.

Președintele Consiliului Județean, impresionat de gazonul de pe Cluj Arena

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean și un mare suporter al Universității, a lăudat suprafața de joc de pe stadionul din Parcul Central. Acesta a scris pe contul său de Facebook că se gândește la titlu în Superliga și la o calificare istorică în UEFA Champions League: „Gata pentru meci! Am adus Premier League la Cluj! Visez la Champions League.”

Universitatea Cluj nu a câștigat niciun titlu în istorie, însă „studenții” ar putea produce surpriza în acest sezon. Echipa arată excelent sub comanda lui Cristiano Bergodi, iar un eventual succes în duelul cu Universitatea Craiova i-ar face pe ardeleni marii favoriți la câștigarea campionatului.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
