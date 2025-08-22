Polițist de la Penitenciarul Poarta Albă, arestat preventiv. Este suspectat că ar fi dat informații traficanților de droguri din dosare DIICOT

Un polițist de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a fost arestat preventiv. Bărbatul este suspectat că ar fi divulgat traficanților de droguri informații importante din dosarele DIICOT.

a fost reținut după ce ar fi transmis informații secrete unor suspecți investigați de DIICOT. Bărbatul ar fi dezvăluit inclusiv identitatea unui colaborator autorizat implicat în strângerea de date privind activitatea infracțională cercetată.

Procurorii Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, Biroul de combatere a traficului de droguri au dispus reținerea inculpatului în vârstă de 22 de ani. Acesta era subinspector de poliție în cadrul Penitenciarului Constanța-Poarta Albă, iar acum este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

„Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, persoana cercetată a oferit sprijin unor inculpați – dintre care unul încarcerat – trimiși în judecată de DIICOT pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, informându-i cu privire la existența unei anchete penale care îi viza, desfășurată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Serviciul Teritorial Constanța.”, precizează DIICOT, într-un .

Bărbatul de 22 de ani este acuzat că a favorizat inculpatul

Tot în aceeași perioadă, inculpatul de 22 de ani, , a divulgat celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în ceea ce privește strângerea de date și informații pentru activitatea infracțională investigată. Astfel, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța. Inculpatul a primit propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Acțiunile ofițerului de poliție de penitenciare au avut drept scop împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale și a tragerii la răspundere penală a celor doi inculpați cercetați într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.În urma percheziției efectuate la domiciliul inculpatului au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă.”, mai arată DIICOT.

Nu este pentru prima dată când polițiștii au fost prinși în timp de favorizau inculpatul. În 2023, un alt polițist din cadrul IPJ Vaslui a fost reținut de DIICOT din același motiv. Similar, în 2024, un polițist din Slatina a ascuns un pliculeț cu substanțe interzise aflat în posesia unui bărbat. Agentul a sustras proba în încercarea de a-l favoriza pe inculpat.