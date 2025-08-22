News

Polițist de la Penitenciarul Poarta Albă, arestat preventiv. Este suspectat că ar fi dat informații traficanților de droguri din dosare DIICOT

Un polițist de la Penitenciarul Poartă Albă din Constanța a fost reținut pentru 30 de zile. Acesta este acuzat că ar fi divulgat informații unor suspecți vizați de DIICOT.
Claudia Şoiogea
22.08.2025 | 11:18
Politist de la Penitenciarul Poarta Alba arestat preventiv Este suspectat ca ar fi dat informatii traficantilor de droguri din dosare DIICOT
Un polițist de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a fost reținut pentru 30 de zile. Sursa foto: Hepta

Un polițist de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a fost arestat preventiv. Bărbatul este suspectat că ar fi divulgat traficanților de droguri informații importante din dosarele DIICOT.

Un polițist de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a fost reținut pentru 30 de zile

Un polițist de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a fost reținut după ce ar fi transmis informații secrete unor suspecți investigați de DIICOT. Bărbatul ar fi dezvăluit inclusiv identitatea unui colaborator autorizat implicat în strângerea de date privind activitatea infracțională cercetată.

Procurorii Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, Biroul de combatere a traficului de droguri au dispus reținerea inculpatului în vârstă de 22 de ani. Acesta era subinspector de poliție în cadrul Penitenciarului Constanța-Poarta Albă, iar acum este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

„Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, persoana cercetată a oferit sprijin unor inculpați – dintre care unul încarcerat – trimiși în judecată de DIICOT pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, informându-i cu privire la existența unei anchete penale care îi viza, desfășurată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Serviciul Teritorial Constanța.”, precizează DIICOT, într-un comunicat.

Bărbatul de 22 de ani este acuzat că a favorizat inculpatul

Tot în aceeași perioadă, inculpatul de 22 de ani, polițist la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă, a divulgat celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în ceea ce privește strângerea de date și informații pentru activitatea infracțională investigată. Astfel, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța. Inculpatul a primit propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Acțiunile ofițerului de poliție de penitenciare au avut drept scop împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale și a tragerii la răspundere penală a celor doi inculpați cercetați într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.În urma percheziției efectuate la domiciliul inculpatului au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă.”, mai arată DIICOT.

Nu este pentru prima dată când polițiștii au fost prinși în timp de favorizau inculpatul. În 2023, un alt polițist din cadrul IPJ Vaslui a fost reținut de DIICOT din același motiv. Similar, în 2024, un polițist din Slatina a ascuns un pliculeț cu substanțe interzise aflat în posesia unui bărbat. Agentul a sustras proba în încercarea de a-l favoriza pe inculpat.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
