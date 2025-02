Polițist din Constanța, acuzat că a șicanat o femeie în trafic pentru că nu i-a dat accept pe Facebook. ”Nu sunt prima”

IPJ a anunțat că va face verificări în acest caz. Polițistul e acuzat de o șoferiță că a avut un comportament necorespunzător profesiei sale. Acesta va fi cercetat acum de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Cazul a fost făcut public și a devenit viral în mediul online.

Polițist din Constanța, acuzat că a șicanat o femeie în trafic

Reprezentanții IPJ Constanța vor ancheta acum acest caz și îl vor trage la răspundere pe acest polițist, acuzat că obișnuiește să oprească în trafic femei, după care le adaugă pe Facebook. Cel puțin asta susține victima care a făcut public cazul.

”În urma imaginilor apărute în spaţiul public privind un poliţist care ar fi avut un comportament necorespunzător şi neconform profesiei de poliţist, aducând atingere prestigiului instituţiei, pe 7 februarie conducerea IPJ Constanţa a dispus efectuarea de verificări prin structura abilitată, cu privire la aspectele sesizate, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

Facem precizarea că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa se delimitează ferm de orice activitate sau comportament care nu este în concordanţă cu legea, cu prevederile Legii 360/2002, privind statutul poliţistului şi cu prevederile Codului de etică şi deontologie al poliţistului”, au transmis reprezentanții IPJ.

Conform Ziua de Constanta, . Tânăra a povestit întâmplarea pe Facebook, acolo unde mesajul s-a viralizat rapid. Se pare că femeia a fost oprită în trafic de polițist, care a rugat-o să se legitimeze, după care a căutat-o pe Facebook și i-a cerut prietenia.

Femeia a povestit cum a decurs întâlnirea cu polițistul

”Agentul de poliție m-a oprit în decembrie când, ulterior, am aflat că nu putea să mă amendeze pentru că nu avea acest drept, m-a oprit în trafic și mi-a cerut actele. I-am prezentat actele după care m-a întrebat unde merg? Am întrebat ce relevanță are asta cu faptul că m-a oprit? Mi-a răspuns că făcea conversație pentru că nu îi merge sistemul

pentru că tot nu funcționeaza sistemul. La puțin timp, am primit o cerere de prietenie pe Facebook de la el, pe care am șters-o”, a continuat femeia. Mai mult, se pare că acesta a ținut-o minte și a ”sancționat-o” în viitor.

Pe 20 ianuarie, imediat cum a putut să dea amenzi, când a văzut mașina mea că intră în localitate, s-a poziționat pe mijlocul șoselei și nu a oprit pe nimeni până când nu am ajuns eu. M-a tras pe dreapta, mi-a cerut actele, dar înainte de a-și porni camera, mi-a spus că l-am blocat pe Facebook și că o sa fiu sancționată.

Eu cred ca domnul polițist are o problema nu cu mine în mod special, ci cu mai multe persoane pentru că nu sunt prima căreia îi dă cerere și ulterior o urmărește. Există niște imagini cu el când declară aceste lucruri, inclusiv cum că ma va opri pe mine ori de cate ori și mă va amenda”, a transmis tânăra.