Polițist din Vrancea, mort la 22 de ani după un gest inconștient. Cum s-a transformat o glumă într-o tragedie

Un tânăr polițist din Vrancea, în vârstă de 22 de ani, a murit după ce a fost rănit grav într-un accident absurd. Alexandru Muraru, cunoscut de prieteni sub numele de Alex Moraru, lucra la Poliția Transporturi Feroviare și era student la Drept.

ADVERTISEMENT

Alexandru Muraru, un tânăr polițist de 22 de ani, a murit din cauza unei glume inconștiente

În noaptea de 2 spre 3 august, și-a pierdut viața brusc, în urma unei glume care a devenit fatală. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Alex se afla în oraș cu doi prieteni. La un moment dat, s-a urcat pe capota unei mașini, alături de un alt tânăr.

Șoferul, în vârstă de 20 de ani, a pornit mașina în joacă, dar a frânat brusc. În urma glumei inconștiente, tânărul polițist a căzut pe asfalt și s-a lovit la cap. Impactul a fost extrem de puternic. Tânărul a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD la spitalul din Iași, în stare gravă.

ADVERTISEMENT

A intrat în comă, iar medicii l-au operat imediat. Din păcate, rănile erau prea grave, iar corpul său nu a mai rezistat. După câteva zile în care a luptat pentru viața sa, Cazul este anchetat de polițiștii din Vrancea, care s-au sesizat din oficiu.

Alex Moraru a fost și handbalist de performanță

IPJ a transmis că se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Șoferul nu a consumat alcool, iar ancheta va stabili exact ce s-a întâmplat. Autoritățile au mai clarificat, de asemenea, că șoferul nu are legături cu structurile MAI, în ciuda zvonurilor apărute. Pe lângă activitatea sa de polițist, Alex Moraru a fost și handbalist de performanță. A jucat pentru CSM Focșani 2007, scrie

ADVERTISEMENT

vineri dimineață de foștii colegi și prieteni apropiați, prin intermediul postărilor de socializare. Marius Ragea, fostul căpitan al echipei de handbal CSM Focșani 2007, a publicat un mesaj emoționant:

ADVERTISEMENT

„Ai plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Păcat, ai fost un coleg ambițios, cuminte, respectuos și luptător! Este foarte trist că oamenii atât de importanți și dragi ne părăsesc. Drum lin!! Sincere condoleanțe familiei!!”.