Câţi bani câștigă un polițist local și care sunt costurile instruirii sale. Salariile sunt foarte mari în București

Socotiți deseori a fi variantele mai neinstruite ale polițiștilor din subordinea Ministerului de Interne, polițiștii locali sunt deseori oameni foarte bine plătiți de către administrațiile pentru care lucrează.

Primăriile care îi angajează le plătesc nu doar salariile și sporurile aferente, ci se ocupă și de formarea lor profesională în cazurile în care nu au trecut prin vreo școală de poliție.

Calitatea de polițist local este atractivă atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru polițiștii fără studii superioare care, uneori, au salarii care trec de 6.000 de lei pe lună.

ADVERTISEMENT

Diferențe mari de salarizare

În România există localități unde polițiștii locali câștigă mai bine decât polițiștii MAI, deși aceștia din urmă au petrecut ani întregi în școlile de pregătire pentru această profesie. În cazul polițiștilor locali este suficient un curs intensiv de instruire de trei luni, în cazul în care nu au absolvit deja o școală de poliție.

Situația este posibilă datorită faptului că Legea salarizării în sectorul public a permis primăriilor să stabilească singure salariile angajaților, statul fixând niște limite destul de largi. Astfel, cel mai bine plătit funcționar dintr-o primărie nu poate avea leafa mai mare decât viceprimarul.

ADVERTISEMENT

În consecință, în orașele cu bugete mai generoase, pentru ocuparea posturilor în s-au oferit salarii destul de generoase determinând uneori plecarea unor angajați de la poliția națională către cea din subordinea municipalităților.

De exemplu, un agent de poliție cu studii medii dintr-un inspectorat județean câștigă de la 3.000 de lei în sus putând să depășească cu puțin 5.000 de lei, în funcție de gradul profesional și de vechime. Salariile sunt mai mici decât oferă unele primării pentru membrii poliției locale.

ADVERTISEMENT

Salarii foarte mari în București

De exemplu, la , probabil cea mai bogată primărie din țară, șeful poliției locale poate câștiga până la 13.749 lei pe lună. Însă lefurile sunt mari și pentru simplii angajați. Un polițist local cu studii medii aflat la început de carieră câștigă 4.000 de lei, iar dacă ajunge la gradul profesional „superior” și cu gradația de vechime 5, are un salariu de 5.727 lei. În cazul în care respectivul polițist local are studii superiare de scurtă durată, leafa sa poate atinge 6.712 lei, chiar dacă nu are nicio funcție de conducere.

Tot în București, dar la Primăria Sectorului 3, lefurile polițiștilor de rând sunt mai mici, dar șefii au salarii mai mari decât la Sectorul 1. Directorul general al poliției locale are un salariu de 13.950 lei pe lună, iar adjunctul său 12.750. Pentru funcțiile de execuție ocupate de angajați cu studii medii, salariul începe de la 3.115 lei și poate ajunge doar la 4.085 lei. Pentru cei cu studii superioare de scurtă durată, pragul este fixat la 5.120 lei.

ADVERTISEMENT

Primăriile din provincie, mai zgârcite cu lefurile polițiștilor

Situația se schimbă în orașele de provincie, în care polițiștii locali au lefuri mai mici, chiar și în cazul în care lucrează în localități mari. De exemplu la Brașov un om al legii care a absolvit doar liceul primește 2.826 lei la începutul carierei și poate spera la un nivel maxim de 4.414 lei. Poate totuși spera la un salariu de 6.099 lei, dacă termină între timp studii superioare. Șeful politiției locale din acest oraș are un salariu de 10.912 lei.

La Craiova, lefurile sunt cu puțin mai mari decât cele din Brașov: între 2.595 și 4.615 lei pentru un polițist cu studii medii, iar pentru cei cu studii superioare de scurtă durată intervalul este între 2.770 și 5.193 lei. Șeful poliției locale are un salariu de 11.689 lei.

ADVERTISEMENT

La Bacău, salariile pleacă de la 2.496 lei și ajung până la 4.014 lei pentru polițiștii cu studii medii și chiar dacă fac studii superioare de scurtă durată nu pot spera la un venit mai mare de 4.143 lei. Directorul poliției are un salariu fixat la 10.608 lei.

De menționat este faptul că acestea sunt salariile de bază, la care se adaugă indemnizația de hrană și sporurile, după caz.

Cheltuieli suplimentare pentru instruire

Pe lângă cheltuielile cu salariile, primăriile trebuie să asigure din bugetul propriu și pregătirea polițiștilor locali. Potrivit , polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere sunt obligați ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dacă nu au absolvit deja cursurile unei astfel de instituții.

Cursurile durează trei luni, iar de către Ministerul de Interne pentru anul 2022 sunt de 2.550 de lei pentru fiecare cursant, la care se adaugă cheltuielile de cazare și cele cu hrana, acestea din urmă fiind stabilite la 40 de lei pe zi. Toate aceste costuri trebuie suportate de către primăriile care i-au angajat.