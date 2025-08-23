Polițistă din Dolj, la un pas de a fi lovită cu toporul. Amenințată, femeia a scos arma din dotare și a tras focuri de avertisment

Momente de panică pentru o polițistă din Dolj. Femeia a fost la un pas să devină victima colaterală a unui grup de bărbați implicați într-un conflict cu topoare. Agenta de poliție a intervenit să calmeze spiritele, însă fără succes.

ADVERTISEMENT

O polițistă din Dolj a fost amenințată cu toporul

a fost la un pas să se aleagă cu răni grave. Agenta de poliție a intervenit pentru a aplana situația dintre doi bărbați, însă conflictul a escaladat. Pentru a calma spiritele, polițista a fost nevoită să tragă focuri de avertizare. Totul s-a întâmplat pe un drum național din județul Dolj.

Polițista în cauză se îndrepta către IPJ Dolj, acolo unde urma să predea mai multe documente. La un moment dat, aceasta a văzut doi bărbați pe marginea drumului care păreau că se ceartă. Bărbații fuseseră implicați într-un accident, iar în urma coliziunii, spiritele s-au încins. Agenta de poliție nu a stat prea mult pe gânduri și a intervenit.

ADVERTISEMENT

Polițista a vrut să aplaneze conflictul, cerându-le documentele. În acel moment, unul dintre șoferi s-a dus la mașină, însă nu s-a întors cu actele cerute, ci cu un topor. Apoi, a început să o amenințe atât pe polițistă, cât și pe celălalt bărbat. Pentru ca situația să nu escaladeze,

Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile

„Întrucât un bărbat de 32 de ani, din comuna Galicea Mare, ținea în mână un obiect tăietor-despicător, având totodată intenția de a lovi în zona capului un alt bărbat, de 44 de ani, din municipiul Craiova, agent șef adjunct de poliție Mititelu Mic Anca Lucreția a intervenit imediat între cei doi pentru împiedicarea loviturii și aplanarea conflictului. Având în vedere efectuarea somațiilor legale de către polițistă, de care persoanele implicate nu au ținut cont, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical.”, a declarat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Dolj, potrivit

ADVERTISEMENT

Agenta de poliție a tras mai multe focuri de armă pentru a-i calma pe bărbați și a reușit să ia toporul din mâna agresorului. Acesta nu a cedat ușor, ba chiar a încercat să îl lovească pe celălalt bărbat. La un moment dat, în conflict a mai fost implicat și un al treilea bărbat. Polițista a solicitat întăriri la fața locului, iar în cele din urmă, cei trei bărbați au fost duși la sediul poliției pentru audieri.

ADVERTISEMENT

În urma incidentului, a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Magistrații au decis ca agresorul, bărbatul de 32 de ani care i-a amenințat pe toți cu toporul, să fie trimis în arest pentru o perioadă de 30 de zile. Ceilalți doi bărbați, de 36 și de 44 de ani implicați în conflict nu au fost arestați, dar au fost puși sub control judiciar.