Polițistă din Dolj, la un pas de a fi lovită cu toporul. Amenințată, femeia a scos arma din dotare și a tras focuri de avertisment

O polițistă din Dolj a intervenit singură pentru a aplana un conflict între doi șoferi. La un moment dat, agenta a fost la un pas de a fi lovită cu un topor.
Claudia Şoiogea
23.08.2025 | 16:55
Polițistă din Dolj, la un pas de a fi lovită cu un topor. Sursa foto: Hepta

Momente de panică pentru o polițistă din Dolj. Femeia a fost la un pas să devină victima colaterală a unui grup de bărbați implicați într-un conflict cu topoare. Agenta de poliție a intervenit să calmeze spiritele, însă fără succes.

O polițistă din Dolj a fost amenințată cu toporul

O polițistă din județul Dolj a fost la un pas să se aleagă cu răni grave. Agenta de poliție a intervenit pentru a aplana situația dintre doi bărbați, însă conflictul a escaladat. Pentru a calma spiritele, polițista a fost nevoită să tragă focuri de avertizare. Totul s-a întâmplat pe un drum național din județul Dolj.

Polițista în cauză se îndrepta către IPJ Dolj, acolo unde urma să predea mai multe documente. La un moment dat, aceasta a văzut doi bărbați pe marginea drumului care păreau că se ceartă. Bărbații fuseseră implicați într-un accident, iar în urma coliziunii, spiritele s-au încins. Agenta de poliție nu a stat prea mult pe gânduri și a intervenit.

Polițista a vrut să aplaneze conflictul, cerându-le documentele. În acel moment, unul dintre șoferi s-a dus la mașină, însă nu s-a întors cu actele cerute, ci cu un topor. Apoi, a început să o amenințe atât pe polițistă, cât și pe celălalt bărbat. Pentru ca situația să nu escaladeze, polițista a scos imediat pistolul din dotare.

Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile

„Întrucât un bărbat de 32 de ani, din comuna Galicea Mare, ținea în mână un obiect tăietor-despicător, având totodată intenția de a lovi în zona capului un alt bărbat, de 44 de ani, din municipiul Craiova, agent șef adjunct de poliție Mititelu Mic Anca Lucreția a intervenit imediat între cei doi pentru împiedicarea loviturii și aplanarea conflictului. Având în vedere efectuarea somațiilor legale de către polițistă, de care persoanele implicate nu au ținut cont, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical.”, a declarat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Dolj, potrivit adevărul.ro.

Agenta de poliție a tras mai multe focuri de armă pentru a-i calma pe bărbați și a reușit să ia toporul din mâna agresorului. Acesta nu a cedat ușor, ba chiar a încercat să îl lovească pe celălalt bărbat. La un moment dat, în conflict a mai fost implicat și un al treilea bărbat. Polițista a solicitat întăriri la fața locului, iar în cele din urmă, cei trei bărbați au fost duși la sediul poliției pentru audieri.

În urma incidentului, a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Magistrații au decis ca agresorul, bărbatul de 32 de ani care i-a amenințat pe toți cu toporul, să fie trimis în arest pentru o perioadă de 30 de zile. Ceilalți doi bărbați, de 36 și de 44 de ani implicați în conflict nu au fost arestați, dar au fost puși sub control judiciar.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
