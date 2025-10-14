Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai multe cazuri grave

Clinica din Constanța, unde o femeie de 29 de ani a suferit complicații la naștere care i-au provocat moartea, mai are la activ câteva episoade controversate.

ADVERTISEMENT

O doctoriță susține că a luat o infecție nosocomială la Armonia Hospital

Armonia Hospital, clinica la care o a mers să nască natural, dar și-a găsit sfârșitul, se luptă în instanță de mai bine de șase ani pentru a scăpa acuzațiile unei alte femei care a suferit complicații în urma internării.

Oana este de profesie medic specialist în radiologie și imagistică, iar . Nașterea a avut loc prin cezariană în luna aprilie, când femeia se pregătea pentru examenul de rezidențiat.

ADVERTISEMENT

După externare, tânăra mămică s-a plâns că operația s-a infectat, iar ea a început să prezinte febră și frisoane, precum și picioare umflate. Ulterior, ea a fost diagnosticată cu o afecțiune provocată de o infecție cu un streptococ meticilino-rezistent. Este vorba despre o infecție întâlnită frecvent în mediul spitalicesc.

Câți bani cere pacienta de la clinica unde polițista a suferit complicații la naștere

În 2019, Oana a dat în judecată Armonia Hospital, reprezentată prin SC Isis Medical Center SRL, solicitând daune materiale de 11.500 de lei, precum și daune materiale de 270.000 de lei, dar și 135.000 de lei pentru fiica ei.

ADVERTISEMENT

”În continuare, reclamanta a arătat că infecția pe care a contractat-o a fost confirmată prin mai multe analize succesive, efectuate la laboratoare distincte, astfel încât a fost necesară internarea sa la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, unde a fost tratată împotriva infecției, iar, ulterior, la Spitalul Sanador din București, în vederea refacerii suturii cezarienei pe cale chirurgicală. (…)

ADVERTISEMENT

Reclamanta a subliniat că, în urma analizelor efectuate, a rezultat fără dubiu că infecția a fost dobândită pe perioada spitalizării la unitatea sanitară Isis Medical Center S.R.L. astfel încât se impune angajarea răspunderii pârâtului pentru prejudiciul suferit de reclamante”, se arată în chemarea în judecată formulată de clientă.

Femeia le-a mai povestit judecătorilor că, în perioada internării, a fost separată de fiica ei, căreia i s-a administrat lapte praf și antibiotice încă din primele zile din viață ”cu consecințe asupra imunității organismului”. Situația, a mai acuzat tânăra, ar fi avut efecte traumatizante asupra psihicului său, ea suferind de o depresie.

ADVERTISEMENT

Cum s-a apărat clinica

Avocații clinicii au respins acuzațiile, arătând că intervenția de cezariană a decurs fără incidente iar evoluția postoperatorie a decurs fără elemente notabile din punct de vedere biologic.

În privința presupusei infecții cu o boală nosocomială, reprezentanții unității medicale spun că ”în lipsa unor documente medicale neonatologice/pediatrie care să reflecte aceste aspecte, perioada de timp petrecută de la externare și până la recoltarea probelor și diagnosticului face ca această infecție să nu se încadreze în categoria infecțiilor nosocomiale (perioada de incubație recunoscută de literatură fiind de 2-5 zile pentru acest germene)”.

De asemenea, mai spun aceștia, clinica avea ”analize de autocontrol la zi”, care au indicat absența oricărui focar cu potențial infecțios pentru pacienți.

”Nu în ultimul rând, pârâtul (clinica, n.r.) a arătat că existența unei infecții postoperatorii în cazul pacientei este, pe de-o parte, un eveniment posibil a se produce în contextul unei intervenții chirurgicale de cezariană, iar, pe de altă parte, este sumumul mai multor factori, ce au crescut riscul de producere, printre care existența unui IMC crescut și fumatul cronic”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Motivul pentru care pacienta a pierdut procesul cu clinica

În februarie 2025, Judecătoria Constanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de pacientă. În motivare, magistrații spun că, deși femeia a prezentat dovezi medicale ale unei infecții nosocomiale, nu există certitudinea că aceasta a fost contactată din spitalul Armonia.

Judecătorii au arătat că unitatea medicală nu se afla în atenția ministerului în legătură cu prezența unor astfel de probleme, iar pe fișa de externare a pacientei nu apare o astfel de mențiune.

”Astfel cum reiese din înscrisurile medicale depuse la dosar (f. 13 și 14 dosar confidențial), precum chiar și din susținerile reclamantei din cererea de chemare în judecată, la momentul externării, reclamanta nu prezenta niciun simptom al infecției.

La dosarul cauzei, însă, nu sunt depuse decât înscrisuri privind rezultatele analizelor medicale efectuate în data de 07.05.2016 în cadrul unității sanitare. Or, în dreptul procesual civil, orice afirmație trebuie, de principiu, să fie dovedită, cu excepțiile prevăzute de lege”, se arată în motivare.

Pacienta nu s-a împăcat cu decizia și a formulat apel, acesta aflându-se pe rolul secției civile din cadrul Tribunalului Constanța.

O polițistă a mers să nască la Armonia Hospital, dar a murit după ce a devenit mamă

Clinica privată Armonia Hospital a ajuns în atenția publică în octombrie 2025, atunci când o femeie de 29 de ani a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel. Femeia, de profesie polițistă, a suferit complicații la naștere și a fost transferată la Spitalul Județean Constanța, acolo unde a decedat.

Reprezentanții centrului medical spun că femeia s-a prezentat la camera de gardă cu sângerări, dar a refuzat intervenția chirurgicală de urgență (histeroctomie de necesitate), asumându-și riscurile prin semnătură.

Ulterior, în perioada 10-11 octombrie, Direcția Sanitară Publică din Constanța a desfășurat un control și a amendat unitatea cu 30.000 de lei pentru mai multe nereguli.

”La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancţiune de 30.000 de lei”, arată reprezentanții DSP Constanța. Unitatea sanitară a respins acuzațiile.

Caz tras la indigo cu cel al polițistei. În 2018, o femeie a murit după naștere

Armonia Hospital a trecut și în 2018 printr-un scandal asemănător. Atunci, o femeie a intrat în stop cardio-respirator la câteva ore după naștere, din cauza unei hemoragii severe. La fel ca în cazul polițistei din Giurgiu, pacienta a fost transferată la spitalul județean, însă nu a mai putut fi salvată. Incidentul s-a petrecut la Isis Hospital, care ulterior a fost redenumit Armonia. Potrivit , la aproape 8 ani de la tragedie, niciun cadru medical nu a fost trimis în judecată.

Cine sunt patronii clinicii Armonia Hospital

Isis Medical Center SRL, societatea care deține Armonia Hospital, îi are ca asociați pe medicul Zaher Mohamed și Vlad-Iustin Tica. Zaher este cunoscut în Constanța drept patron al hotelului Caraiman din Mamaia. El mai apare asociat în companiile: Diagnost SRL, Salsabil Eden SRL, Armonia Med SRL, Foscus Med Center SRL, Cofetăria Olga SRL și Marca Grand SRL.

Societatea Isis Medical Center SRL a fost înființată în 2008 și are 59 de angajați. Anul trecut, compania a declarat venituri de 28,3 milioane lei și profit de 5,2 milioane lei.