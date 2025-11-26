News

Polițiștii locali, amenințați de AI! Proiectul care ar putea schimba totul în România: „Camera de filmat nu intervine singură”

Polițiștii locali ar putea fi înlocuiți de AI (inteligența artificială). Un proiect-pilot este analizat la Oradea și ar putea deveni model la nivel național.
Dan Suta
26.11.2025 | 18:08
Politistii locali amenintati de AI Proiectul care ar putea schimba totul in Romania Camera de filmat nu intervine singura
SPECIAL FANATIK
Polițiștii locali ar putea fi înlocuiți într-un oraș important din România. Proiectul care stârnește curiozități. Foto-montaj: FANATIK
Nici polițiștii nu scapă de amenințarea AI, într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre joburile unde inteligența artificială ar putea avea un cuvânt important de spus.

Polițiștii locali, ajutați sau înlocuiți de AI? Proiectul de la Oradea care poate schimba totul

Discuțiile despre domeniile de activitate unde poate fi implementată inteligența artificială sunt peste tot în lume, ba chiar se fac previziuni despre ce joburi ar putea dispărea din cauza AI. A sosit și vremea polițiștilor locali, și așa în număr tot mai mic în mare parte din țară. În Oradea, noul city-manager al orașului vine cu o propunere care nu e tocmai pe placul angajaților care veghează ordinea și liniștea publică.

În orașul pe care l-a condus în trecut premierul Ilie Bolojan se dorește implementarea AI astfel încât să nu fie nevoie de noi angajări în cadrul Poliției Locale, unde din 190 de posturi prevăzute sunt ocupate doar 67 în prezent. Pentru că nu se pot face noi angajări, city-managerul Sebastian Lascu spune că oamenii pot fi înlocuiți cu softuri inteligențe, iar AI are capacitatea de a crește eficiența muncii polițiștilor.

Potrivit Bihoreanul, omul care se ocupă de câteva din problemele stringente ale orașului de pe Crișul Repede își dorește ca polițiștii să nu mai piardă prea mult vremea pe teren, ci camerele de luat vederi și computerele să facă totul în locul lor, până la un punct, mai ales că, susține Lascu, mulți dintre agenți chiar îi pot deranja, la propriu, pe cetățeni cu prezența.

FANATIK a stat de vorbă cu Eugen Tone, președintele Federației Naționale Unite din Poliția Locală Română (FNUPLR), care e destul de reticent cu privire la completarea personalului cu inteligența artificială. Tone ne-a spus că acest lucru e puțin probabil, deoarece în meseria pe care o reprezintă prezența fizică este, de cele mai multe ori, decisivă.

Mutări și permutări: de la locală la rutieră, cu AI în coastă

Tone a punctat faptul că există, într-adevăr, o problemă cu angajații de la nivel local, având în vedere că posturile vacante sunt blocate, cu toate că guvernul României dorește să dea sarcini în plus polițiștilor locali. Reprezentantul sindical ne-a dezvăluit și o discuție pe care a avut-o personal cu Ilie Bolojan, chiar despre situația angajărilor de la Oradea și a felului în care polițiștii ar trebui să își desfășoare activitatea, fiind nevoie de prezența lor 24 din 24. Răspunsul pe care l-a primit de la premier l-a uluit.

„Din păcate, în fiecare an a venit câte o ordonanță de urgență prin care guvernul a blocat tot ce înseamnă ocuparea locurilor vacante. Asta nu se întâmplă doar în polițiile locale, ci în tot ce înseamnă administrație. Ideea cu inteligența artificială este de râs. Monitorizarea unui oraș nu se face numai la Oradea, se face aproape în toată țara. Într-adevăr, există dispeceri de care domnul prim-ministru spune că stau de pomană și ar trebui să fie în stradă. Acum văd că unii vin și spun că se pot înlocui polițiștii cu inteligența artificială. Acele camere trebuie supravegheate, cine îi trimite pe polițiști în stradă? Cine completează procesul verbal?

Acum e în dezbatere publică modificarea OUG 195 privind circulația rutieră și, din contră, se dau foarte multe atribuții poliției locale pe circulația rutieră. Cum va face inteligența artificială? Cum va opri viitorul contravenient în trafic, cum? Nu se poate. Într-adevăr, trebuie să ajungem cândva la dezvoltare tehnologică, dar nu se poate face nimic fără prezența fizică a unui om, în speță, a unui polițist local. Oradea, din păcate, tot timpul este etalonul poliției locale.

„L-am întrebat pe premierul Bolojan dacă polițiștii din Oradea lucrează în trei schimburi”. Ce i-a răspuns premierul președintelui FNUPLR

Doar că eu, de exemplu, l-am întrebat pe premierul Bolojan dacă polițiștii din Oradea lucrează în trei schimburi. Ordinea publică și dirijarea circulației rutiere nu se face doar de la 8 la 16, fără sâmbete, fără duminici. Trebuie să fii în stradă 24 din 24. Premierul a răspuns că nu e nevoie să se lucreze în trei schimburi, pentru că există și Poliția Română, și Jandarmeria care ar trebui să fie în stradă.

Noi i-am zis premierului că și Poliția Română se confruntă cu un deficit de personal foarte mare, moment în care dumnealui mi-a spus că va scoate jandarmii de la paza obiectivelor strategice. Dacă vorbim de Arhivele Naționale, de orice clădire strategică, nu ai cum să o faci cu monitorizare video. Dumnealui spunea că se poate apela la contracte cu firme private. Dacă ajungem ca o firmă de pază să ne păzească Parchetul General… Eu am crezut că glumește”, a declarat Eugen Tone, pentru FANATIK.

Tone se întreabă cine va constata încălcarea legii odată cu introducerea inteligenței artificiale, mai ales în situațiile în care se întâmplă lucruri în timp real, unde intervenția trebuie făcută pe loc și nu poate aștepta analize peste analize făcute de softurile cu AI.

Ce va rol va avea, concret, inteligența artificială la Oradea și ce nedumeriri au polițiștii: „Face cumva robotul AI procesul verbal?”

„În primul rând, cine face constatarea încălcării legii? Inteligența artificială? Orice sancțiune contravențională se aplică de agentul constatator, deci agentul trebuie să fie de față. Nu pot să stau după inteligența artificială, după nu știu ce cameră, că până ajung acolo, ăla nu mai este acolo. Cum am constatat? Este o diferență: face cumva robotul AI procesul verbal? Cum se înregistrează mașina? Iei numărul, există niște pași, dar, uite, eu pot să iau mașina cuiva și să nu fie a mea și o parchez neregulamentar. Eu trebuie să fac adresă la proprietar ca să comunice cine a condus mașina. Sunt lucruri pe care le înțelegem foarte greu dacă nu suntem implicați în ele. Facem totul computerizat, dar fără resursa umană nu poți face nimic, indiferent de domeniul de activitate.

Calculatorul sau camera nu fac nimic. Camera de filmat nu intervine singură, gata, a făcut stop cadru, a făcut poză și o trimite nu știu unde. Nu. Polițistul local sau persoana fizică face toate demersurile. Nu mai vorbim despre situațiile în care se oprește curentul sau pică sistemul video, când se defectează camerele, despre asta nici nu mai discutăm. Ideea că folosind inteligența artificială totul va merge șnur… E mai greu de prevăzut”, ne-a mai spus președintele FNUPLR.

La dilema pe care o are sindicalistul, city-managerul de la Oradea are un răspuns, precizând, conform presei locale, faptul că inteligența artificială nu vine să încurce munca polițiștilor, ci să o simplifice. „Când o mașină urcă pe trotuar, algoritmul care gestionează sistemul de supraveghere video va afișa automat imaginea pe unul dintre monitoarele de la dispeceratul Poliției Locale. Cu asta se termină munca softului și începe intervenția umană. Dispecerul analizează situația, salvează captura, întocmește procesul verbal și îl trimite acasă la șofer”, explică Lascu de la Oradea, dând un exemplu.

Locurile lăsate de polițiștii care ies la pensie rămân goale

Rămâne de văzut dacă va fi de succes sau doar o idee implementată în stilul pur românesc. Dincolo de AI, o altă problemă merită trecută în revistă, faptul că mulți polițiști ies la pensie și nu sunt înlocuiți, iar aici nu mai vorbim doar despre cei locali, ci despre efective serioase din cadrul celei naționale.

„Marea majoritate a polițiștilor vor ieși la pensie și eu nu știu cum va face. E un deficit de 30%, iar pe ordine publică, pe orice înseamnă un sistem integrat de ordine publică, incluzând și Jandarmeria, se va duce în cap. La Poliția Locală, media de vârstă e undeva la 56-57 de ani, pentru că noi ieșim la pensie la 65. La mine, la Craiova, în două luni au ieșit 20 de polițiști locali la pensie. Ei nu sunt înlocuiți, pentru că posturile sunt blocate. Vă dați seama ce înseamnă o reducere a numărului? Acum, la Craiova, unde avem zeci de mii, sute de mii de oameni la Târgul de Crăciun, să vină dumnealui să facă ordine sau să vină inteligența artificială dacă tot se vorbește de proiecte de genul ăsta”, a încheiat Eugen Tone, pentru FANATIK.

