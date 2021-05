Polițiștii locali din Ploiești, înarmați în funcție de situația conjugală: „Poate s-a certat cu soția și apare o problemă”

Polițiștii locali din Ploiești șunt înarmați în funcție de situația conjugală. Adrian Vaida, directorul Poliţiei Locale Ploieşti, a explicat că sunt anumite criterii după care oamenii legii primesc arme, unul dintre ele este reprezentat de conflictele de acasă: „poate s-a certat cu soția și apare o problemă.”

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care primarul municipiului s-a plâns că nu are suficienți polițiști locali care să asigure ordinea. El a precizat că au existat acte de vandalism în oraș și nimeni nu le-a putut împiedica sau sancționa.

Edilul nu s-a oprit aici. El a făcut cercetări și a descoperit că mulți dintre agenți au scutiri medicale. Respectivele certificate precizează că oamenii nu pot munci pe timpul nopții și nu pot face efort fizic prelungit.

Andrei Volosevici, primarul din Ploiești, s-a declarat revoltat de activitatea Poliției Locale. Edilul susține că au avut loc acte de vandalism în centrul orașului, iar oamenii legii nu au făcut nimic în acest sens.

Mai mult, acesta a cerut demiterea șefului Poliției Locale, Adrian Vaida, nemulțumit de activitatea instituției. Cel din urmă, considerând că este nevinovat, a atacat decizia primarului în instanța de contecios administrativ.

„Am ieşit noapte de noapte pe străzi să verific ce se înâmplă şi nu am dat de nicio patrulă a Poliţiei Locale. Am mers pe jos pe mijlocul bulevardului zeci de minute şi nimeni nu mi-a zis nimic. Nu mi s-a părut normal şi am mers să aflu ce se întâmplă de nu sunt poliţiştii locali pe stradă. Aşa am aflat că dintre cei 220 de angajaţi ai Poliţiei Locale Ploieşti, aproximativ 60 dintre ei au recomandare medicală să nu facă serviciu de noapte,” a declarat edilul ploieștean pentru Adevărul.

Directorul Poliţiei Locale Ploieşti, Adrian Vaida, a recunoscut că sunt probleme în cadrul instituției pe care o conduce. Totuși, el susține că au fost prezentate public în mod eronat.

„O parte dintre poliţiştii locali au afecţiuni medicale motiv pentru care medicul specialist a recomandat evitarea executării serviciului în ture de noapte şi evitarea efortului fizic prelungit. Aceste afecţiuni medicale au apărut după ce au fost angajaţi, nu au apărut acum peste noapte. Toţi la care ne referim sunt apţi condiţionat. Dacă medicul specialist îi declara inapt, automat trebuia să înceteze relaţia de serviciu,” a declarat acesta.

El a menționat și existența unui caz în care medicul a recomandat ca angajatul să nu poarte armă, din cauza unor afecțiuni psihice. În plus, Adrian Vaina a precizat și că evită să le dea arme pe mână oamenilor săi, dacă știe că s-au certat cu nevestele înainte.

„La noi nu este obligatorie înarmarea întregului personal, pentru că noi asigurăm înarmarea în funcţie de situaţia operativă. Şi eu îmi rezerv dreptul să nu înarmez, dacă există suspiciuni. De exemplu, poate s-a certat cu soţia şi există posibilitatea să apară o problemă.”

„Faceţi dumneavoastră ordine publică cu poliţisti de 65 de ani. Lucrăm cu materialul clientului. La Ordine Publică sunt o sută de agenţi. În cea mai fericită situaţie putem asigura zece patrule pe tura de opt ore, în condiţiile în care noi trebuie să asigurăm şi şcolile şi centrele de vaccinare”, a adăugat acesta.