Incidentul bizar în care a fost implicat polițistul Bogdan Gigină înainte să moară în accidentul petrecut în coloana lui Gabriel Oprea. “L-a lovit cu pumnul”

Gabriel Oprea, fostul ministru de interne, a fost achitat luni, de Tribunalul București, în procesul în care este acuzat de ucidere din culpă în legătură cu accidentul rutier petrecut pe 20 octombrie 2015, în urma căruia a decedat Bogdan Gigină. Polițistul se afla pe o motocicletă din coloana ce îl însoțea pe Oprea și a intrat într-o groapă nesemnalizată corespunzător pe o stradă unde se efectuau lucrări de reparații.

Bogdan Gigină l-a testat pe șofer cu aparatul etilotest

Magistrații au decis că , iar instanța a hotărât ridicarea sechestrului pus pe bunurile acestuia. Decizia nu este definitivă. Pe latură civilă, instanţa a respins, ca neîntemeiate, acţiunile civile exercitate de membrii familiei poliţistului împotriva lui Gabriel Oprea şi părţilor responsabile civilmente Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, dar şi acţiunea civilă exercitată de Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti împotriva lui Oprea.

Polițiștul Bogdan Gigină a fost protagonistul unei întâmplări incredibile cu doar patru luni înainte să moară, petrecută tot în timpul serviciului. Împreună cu un alt coleg, Gigină a oprit în trafic o mașină, iar în timp ce discuta cu șoferul, din spate a venit un alt autovehicul care a lovit în plin mașina staționată. După ce Gigină l-a legitimat pe șofer, acesta a devenit agresiv și l-a lovit cu pumnul pe polițist.

Șoferul a fost urmărit penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, iar dosarul a fost înregistrat pe 12 decembrie 2019, la Judecătoria Sectorului 1 București. Ca parte vătămată a figurat Ioana Gigină, fosta soție a polițistului. „Instanța reține că la data de 09.06.2015, în jurul orelor 22.40, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere a traficului rutier pe raza Sectorului 1, agenții de poliție Gigină Bogdan și F. V. din cadrul Brigăzii Rutiere au procedat la oprirea în trafic, pentru control, a autoturismului marca Citroen, condus de numitul I.C.”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

„În timp ce autoturismul menționat staționa pentru efectuarea verificărilor necesare, a fost tamponat din spate de un autoturism marca Skoda. Agenții de poliție au procedat la identificarea conducătorului auto marca Skoda în persoana numitului M.S.M.V, inculpat în prezenta cauză, din autoturismul sus menționat coborând și pasagerii G.M si B.V. Având în vedere că inculpatul prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, cu rezultat 1,01 mg/l alcool pur în aer expirat, la ora 23.11”, au menționat judecătorii.

Bogdan Gigină a scăpat din mână buletinul șoferului

„Ulterior testării cu aparatul etilotest, inculpatul a devenit recalcitrant. Astfel, în timp ce se purtau discuții, Gigină Bogdan a scăpat din mână, accidental, permisul de conducere al inculpatului, astfel că s-a aplecat să îl ridice, însă inculpatul i l-a smuls din mână și l-a introdus în buzunarul de la spate al pantalonilor. În aceste împrejurări, agentul Gigină Bogdan s-a apropiat de inculpat și i-a solicitat predarea permisului de conducere, moment în care acesta din urmă s-a manifestat agresiv, în sensul că l-a lovit cu pumnul stâng în zona obrazului drept. Inculpatul a fost apoi imobilizat de lucrătorii de poliție, fiind condus la sediul I.N.M.L, loc în care i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, se mai menționează în dosar.

În dosar se regăsește și relatarea mărturiei lui Bogdan Gigină: „Fiind audiată, persoana vătămată Gigină Bogdan a confirmat situația de fapt expusă. A precizat persoana vătămată faptul că inculpatul prezenta halenă alcoolică, astfel că a fost testat cu aparatul etilotest, cu rezultat 1,01 mg/l alcool pur în aer expirat, la fața locului fiind solicitat și un alt echipaj de poliție, pentru sprijin în conducerea inculpatului la sediul INML”.

„Persoana vătămată Gigină Bogdan a precizat că, la un moment dat, din greșeală, a scăpat din mână permisul de conducere al inculpatului, s-a aplecat să îl ridice, iar inculpatul i l-a smuls din mână și l-a introdus în buzunarul de la spate al pantalonilor. În momentul în care persoana vătămată s-a apropiat de inculpat și i-a solicitat predarea permisului de conducere, acesta s-a manifestat agresiv, lovind persoana vătămată cu pumnul stâng în zona obrazului drept”, au mai consemnat judecătorii.

Bogdan Gigină a făcut plângere penală împotriva șoferului

În dosarul consultat de FANATIK apare informația că Bogdan Gigină a făcut plângere penală împotriva șoferului care l-a lovit: “În continuare, inculpatul a fost imobilizat de agenții de poliție, iar ulterior condus la sediul INML pentru prelevarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Persoana vătămată a precizat că formulează plângere penală pentru cele întâmplate și se constituie parte civilă în cauză, însă a arătat că nu s-a prezentat la INML pentru obținerea unui certificat medico-legal. Ulterior, la data de 20.10.2015, persoana vătămată a decedat în urma unui accident rutier”.

Pe 22 iulie 2020, judecătorii l-au condamnat pe inculpat la 2 ani și 2 luni de închisoare, în urma contopirii pedepselor, dar au transformat pedeapsa cu închisoarea în executarea pedepsei sub supraveghere, termenul fiind de 3 ani. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. I s-a aplicat și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 2 ani. De asemenea, acesta a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

„Instanța a contopit pedepsele principale, inculpatul urmând să execute pedeapsa închisorii cea mai grea de 1 (unu) an și 8 (opt) luni, la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv 6 (şase) luni, inculpatul urmând a executa în final o pedeapsă principală a închisorii de 2 (doi) ani și 2 (două) luni. Aplică inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv interzicerea pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitiva a prezentei, a exercitării drepturilor. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea cu titlu de pedeapsă accesorie a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsa accesorie urmând a fi executată în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă. Dispune suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani”, au hotărât judecătorii.