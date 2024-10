Polo călare, sportul regilor, e și în România! Cum a arătat prima ediție de la Singureni Manor în care a participat o americancă ce are o avere de 22 de miliarde e dolari. Video

În mijlocul unei păduri superbe din Giurgiu întinsă pe 700 de hectare de stejar și salcâm, cu eforturi uriașe și o pasiune ce nu poate fi descrisă în cuvinte, Cristina Roșu a adus pentru prima dată pe tărâm românesc un sport nobil și vechi de peste 2000 de ani. La 40 de kilometri de București, în perioada 11-13 octombrie a avut loc primul turneu de polo călare din România.

David Popovici a dat lovitura de start și tot el a închis concursul!

FANATIK a fost martor la intrarea țării noastre pe harta internațională a polo-ului călare! Și am făcut-o într-un stil inedit și de mare campioană! și tot el i-a premiat pe campioni în cea de-a treia zi de concurs.

ADVERTISEMENT

Sportivi profesioniști de la cluburi de elită din Statele Unite, Malta, Elveția și Azerbaidjan s-au întrecut călare timp de trei zile la .

Cum a adus Cristina Roșu polo călare în România!

Pe lângă David Popovici, în tribuna VIP s-au aflat și alte personalități precum Lukasz Szukala, familia Andreei Esca sau Jean Valvis, proprietarul Aqua Carpatica, cel care a sponsorizat atât evenimentul, cât și echipa SUA, care a terminat competiția pe locul 2. Iar printre invitații de seamă din străinătate s-a numărat și cunoscutul fotbalist spaniol Nacho Fernandez, multiplu câștigător al Champions League în tricoul lui Real Madrid.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să știi tehnica înainte să te urci pe cal. Concret, înainte de a te urca în șa, trebuie să înveți mai multe elemente pe care le exersezi foarte mult. Suntem mulțumiți de cum a ieșit în acest an. Ne dorim să reușim o nouă organizare și în 2025. Cred că românii se vor îndrăgosti de acest sport incredibil”, a spus Cristina Roșu, președintele Asociației Club Sportiv Singureni și cea care a pus la dispoziție baza pentru desfășurarea evenimentului.

Îmbrăcați elegant, atât domnii, cât și doamnele sau copiii au luat loc în tribune și au putut urmări pentru prima dată în România un concurs de polo călare. Un sport al regilor, care a prezentat la Singureni cai ce ajungeau la 500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Tânăra antreprenoare Cristina Roșu a reușit, totodată, să înființeze în România și prima școală de polo călare și a povestit cum a adus acest sport în țara noastră: „Pasiunea noastră pentru cai a dat naștere Asociației Club Sportiv Polo Singureni. După experiența din ianuarie de la cea de-a 39-a ediție a competiției de polo pe zăpadă de la St. Moritz, experiența de acolo m-a determinat să aduc polo călare și în România”.

Iar ca o surpriză pentru toți cei prezenți, pe lângă turneul de polo călare propriu zis, organizatorii au oferit și o paradă ecvestră de zile mari, la care au fost prezentate superbe exemplare din rasa pur sânge arab, ce valorau peste 100.000 de euro fiecare.

ADVERTISEMENT

Aqua Carpatica a sponsorizat echipa din finală!

Echipa Aqua Carpatica a purtat numele de Grand Champions Polo Club și a pierdut la limită finala cu Maltese Falcons, scor 7-8, după ce cu câteva secunde înainte de final scorul era 7-7.

„România ajunge prin acest sport la un alt nivel. Este un sport premium, iar Aqua Carpatica este prezentă mereu când este vorba de un segment premium. Când Cristina Roșu mi-a prezentat proiectul, am văzut că e un sport nobil, cu cai, cu echipe selecte. Am fost onorați și foarte bucuroși că și noi putem pune o cărămidă la această construcție. Felicit organizatorii și sper ca în fiecare an vom promova România la un nivel de excelență în acest sport.

Aici e o infrastructură incomparabilă. E foarte frumos. E nobil, e lângă natură. Nu există violență în acest sport și e un sport cu noțiuni de fotbal. Cred că acest sport va prinde în România, pentru că există o tradiție în țara asta. Există iubire de cai în România. Văd un viitor frumos. Dacă vom poziționa România într-o lume selectă, e foarte bine pentru reputația țării. Ce avem noi mai prejos decât cei din Azerbaidjan sau Dubai? Nimic. Așa dovedim că putem fi și noi în lumea selectă”, a declarat Jean Valvis, patronul Aqua Carpatica, pentru FANATIK.

Competiția de la Singureni a fost organizată în parteneriat cu World Polo și a avut sponsori de renume mondial precum Aqua Carpatica, Land Rover, Rolex sau One.

Mihai Ivănescu, CEO Land Rover, s-a declarat entuziasmat de evenimentul de la Singureni: „A fost ceva unic în România. Va deveni o tradiție ce s-a întâmplat aici. Suntem mândri că Land Rover susține excelența și face parte dintr-un sport care-și are începutul în țara noastră abia acum. Un sport deosebit, cu oameni deosebiți și cu public pe măsură”.

Mamă contra fiu în finala de la Singureni!

Un moment inedit a avut loc în finala turneului demonstrativ de la Singureni, când doi sportivi, mamă și fiu, au fost puși față-n față. Este vorba despre Melissa Ganzi și fiul ei, Grant.

Melissa a fost căpitanul echipei Carpathian Maltese Falcons, în timp ce fiul ei a concurat pentru Aqua Grand Champions Polo Club. Chiar dacă mama și-a învins fiul, la final Melissa și Grant au stat la poze împreună, au zâmbit și au anunțat că în următoarele zile vor vizita Transilvania.

Melissa Ganzi și soțul ei Marc Ganzi au o avere de 22 de miliarde de dolari și o fermă de cai în Florida, unde dețin peste 400 de cai special pregătiți pentru a fi folosiți la jocul de polo pe iarbă, pe nisip sau pe zăpadă. Evident, au și alte afaceri. De exemplu, Marc Ganzi este președintele și CEO al DigitalBridge și fondatorul și fostul CEO al Digital Bridge Holdings și Global Tower Partners.

„Eu merg după ideea urmează-ți pasiunea și trăiește viața la maximum! Vreau să dau acestui sport la fel de multe pe cât mi-a oferit el mie și familiei mele”, este filosofia de viață a Melissei, care în octombrie 2020 a fost diagnosticată cu cancer de sân, însă în urma unor tratamente dure a scăpat de aceste probleme: „Cred că dacă treci prin așa ceva devii mai puternic”.

Un alt detaliu interesant legat de Melissa Ganzi este că aceasta a jucat polo cu William – Prințul de Wales și Regele Carol al III-lea.

Lukasz Szukala, prezent la Singureni!

Lukasz Szukala, fostul fundaș de la FCSB, a fost și el prezent în cea de-a treia zi de concurs de la Singureni și a tras concluziile: „Îmi place acest sport, îmi place să-l urmăresc aici la Singureni, aveți o țară foarte frumoasă. E locul meu preferat să vin aici cu familia, mai ales că locuiesc în București. Venim mereu aici. Mă bucur că un sport atât de exclusivist a ajuns să vină și în România. Am încercat și eu să fac echitație, mie îmi plac animalele. Sunt un client fidel al acestei zone.

Da, e un fenomen acest sport. Și în zona Arabiei unde am jucat caii sunt foarte populari. Sunt animale foarte sensibile, îți dau energie și sunt ca o terapie pentru oamenii în depresie. Nu mă miră că un asemenea animal poate ajunge să coste câteva sute de mii de euro.

Am avut invitație la Podolski la meciul de retragere. Apoi am avut o invitație de la Federație pentru meciul dintre Polonia și Portugalia. De aceea am putut veni doar astăzi, dar anul viitor voi veni în toate cele trei zile”.

Reto Gaudenzi, președintele și fondatorul World Polo Cup, a fost și el prezent la evenimentul de la Singureni: „De-a lungul ultimilor 46 de ani am avut ocazia să joc și să organizez jocuri de polo de-a lungul și de-a latul lumii. În acest weekend am avut onoarea să organizez aici, la Singureni Manor, turneul cu numărul 100, ceea ce reprezintă un moment important în cariera mea”.

Comentariul în limba engleză pe parcursul turneului a fost făcut de Jan-Erik Franck, cunoscut ca „vocea polo-ului”, în timp ce în limba română cel care relata evenimentul a fost Maximilian Radu Munteanu. „Am învățat un cuvânt în limba română. ‘Deci’. ‘Deci’ e cuvântul pe care l-am învățat, poate voi învăța și altele. M-am simțit extraordinar în România și sper să mă reîntorc cât de curând”, a spus Jan-Erik Franck.

Clasarea echipelor participante la Singureni Manor Polo Cup:

1. Carpathian Maltese Falcons

2. Aqua Grand Champions

3. Azerbaijan Land of Fire

4. St. Moritz Top of the World

Singureni Manor, oaza cu căprioare și cerbi la doar 40 de kilometri de București

Singureni Manor este locul care a prins viață datorită Cristinei Roșu și unde a avut loc acest eveniment inedit, dar și un colț de rai pentru cine vrea să evadeze din București.

Se află la aproximativ 40 de kilometri de Capitală, iar când intri pe porțile care duc spre pădurea întinsă pe 700 de hectare pare că intri într-o altă lume. Totul e verde, cele peste 2000 de animale sălbatice pasc liniștite și nederanjate, iar aerul curat îți pătrunde ușor pe nări. Practic, e locul perfect pentru o detoxifiere atât mentală, cât și trupească.

Nu doar competiția de polo călare a făcut ca Singureni Manor să fie un loc inedit, ci și experiența culinară cu care te delectezi. În plus, există și un resort la standarde fabuloase. Ca un secret, vă spunem că paturile au cele mai bune saltele de dormit din România, asta după ce apuci să vizitezi grajdurile și să te conectezi cu animalele.

Ai parte la Singureni Manor de toate activitățile de care are nevoie o familie: saună, ciubăr în mijlocul naturii, plimbare cu trăsura, călărie, plimbare cu bicicleta și multe alte jocuri de societate. Practic, la o aruncătură de băț de București găsești ceva nemaivăzut în România.

50 km/h poate fi viteza unui cal în timpul concursurilor de polo călare

10.000 de euro poate costa un echipament pentru polo călare, care include crose, cască, șa, pantaloni și cizme

1.000 de spectatori pe zi au fost prezenți la Singureni Manor Polo Cup

1.700 lei a costat un bilet valabil pentru cele trei zile de concurs sau 650 lei pentru o zi

Polo călare, cai superbi și personalități de marcă, la Singureni Cup 2024