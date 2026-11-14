Polonezii au desființat naționala României: ”Sunt de râsul tuturor”. Nici Gigi Becali nu a fost iertat

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. Duelul este decisiv pentru ca ”tricolorii” să păstreze șanse de salvare de la retrogradarea în al treilea eșalon valoric al competiției. Înaintea partidei de la București, presa de la Varșovia a comparat cum s-a schimbat fotbalul în cele două țări în ultimul deceniu.

Polonezii au dat de pământ cu naționala României

Jurnaliștii de la au comparat dinamica fotbalului din Polonia și din România, iar concluzia acestora este mai mult decât usturătoare pentru sportul autohton. Publicația a titrat: ”Îi invidiam, acum sunt de râsul tuturor”. În continuarea materialului, au enumerat performanțele pe care cluburile românești le atingeau în urmă cu două decenii, dar și decăderea uluitoare din ultima perioadă:

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”Românii, care în urmă cu mai bine de un deceniu trăiau de la un sezon la altul emoțiile participării echipelor lor în Liga Campionilor, nu mai înseamnă astăzi absolut nimic în fotbalul european. Campionatul României, care în perioada sa de glorie ocupa locul 7 în clasamentul coeficienților UEFA, se află acum abia pe poziția a 22-a”, au scris jurnaliștii publicației menționate.

De asemenea, polonezii prevestesc un viitor sumbru pentru fotbalul românesc în competițiile europene. Decăderea suferită până în acest moment ar continua să se accentueze în următorii ani: ”Situația se va înrăutăți, pentru că în acest sezon România este reprezentată de o singură echipă în cupele europene”.

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Nici la nivel de naționale nu stăm bine. Ultimul duel direct dintre România și Polonia, disputat pe Narodowy Stadion, în etapa 3 din faza grupei Ligii Națiunilor, s-a încheiat cu o victorie categorică a gazdelor. , iar trei goluri au fost semnate de legenda Poloniei, Robert Lewandowski.

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Gigi Becali este exemplul negativ al polonezilor

Jurnaliștii de la Varșovia au încercat să găsească un motiv concret pentru care cluburile din România nu mai obțin performanțele din trecut în cupele europene. Aceștia consideră că nivelul a scăzut din cauza interferenței patronilor în planul sportiv al echipelor, iar antagonistul acestei analize este finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali.

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”Influența patronilor a depășit cu mult sfera financiară. Cluburile au fost transformate în bunuri personale, iar autoritatea finanțatorilor a rămas incontestabilă. Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă Gigi Becali la FCSB, care decidea primul unsprezece direct din platourile TV, intervenea la nivelul staffului tehnic, dicta transferurile și influența programul de antrenament”, au continuat jurnaliștii de la .

În ultimele două decenii, cluburile românești s-au întâlnit în cinci ”duble” și un meci disputat într-o singură manșă împotriva echipelor din Polonia. Deși bilanțul general este unul egal, 3-3, duelurile din ultimii 10 ani au fost câștigate categoric de către adversarele cluburilor din SuperLiga. Acestea sunt toate confruntările dintre România și Polonia la nivel de cluburi în perioada 2006-2026:

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