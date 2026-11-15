Sport

Polonezii au făcut scandal pe aeroportul Băneasa! Poliția a intervenit imediat. Video

Gabriel Neagu
15.11.2026 | 17:08
Polonezii au facut scandal pe aeroportul Baneasa Politia a intervenit imediat Video
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Suporterii Poloniei au făcut scandal în aeroportul Băneasa. sursa foto: profimedia
La o zi după victoria României din Liga Națiunilor, fanii polonezi nu și-au mai putut stăpânii nervii, Polițiștii din aeroportul Băneasa au intervenit prompt.
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România a învins, sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa 5 din Liga Națiunilor, pe Polonia, 2-1, Până la duelul direct, ”tricolorii” nu aveau niciun punct în actuala ediție a competiției. Eșecul a stârnit o furie uriașă în rândul suporterilor oaspeților, iar tensiunile au explodat la o zi distanță de partida care a redat României speranțele de salvarea de la retrogradare.

Fanii polonezi s-au încăierat cu Președintele Federației în aeroportul Băneasa

Duminică, 15 noiembrie, suporterii polonezi au plecat înapoi spre casă. Totuși, înaintea zonei de securitate a aeroportului Băneasa, aflat la marginea Capitalei, un scandal monstru a izbucnit între Președintele Federației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza, și suporterii furioși ai naționalei. Conform publicației Przeglad Sportowy, fanii l-au tras la răspundere pe oficialul forului de la Varșovia pentru rezultatele slabe.

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Spiritele s-au încins în incinta aeroportului de la marginea Bucureștiului, iar Cezary Kulesza a avut parte de intervenția fostului fotbalist Piotr Swierczewski. Acesta ar fi avut un schimb de replici dur cu ultrașii ”vulturilor albi”. Intervenția lui Swierczwski a avut loc înainte de intervenția membrilor staff-ului. Totuși, spiritele s-au calmat rapid, datorită apariției prompte a agenților poliției.

Acesta nu este singurul episod violent după partida de pe Arena Națională. La finalul duelului câștigat de România, fanii oaspeților au fost implicați într-o încăierare violentă cu jandarmii din București, în timp ce părăseau stadionul. Autoritățile au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe cei trei mii de polonezi prezenți la meci.

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Polonia riscă retrogradarea în Liga Națiunilor

Eșecul de la București a adus Polonia într-o postură foarte fragilă în grupa din Liga Națiunilor. Naționala lui Jan Urban ocupă locul 3, cu 4 puncte acumulate. Avantajul este unul delicat, ținând cont că România se află pe ultima poziție, la o lungime în spatele ”vulturilor albi”. Astfel, salvarea de la retrogradare se va decide în ultima partidă.

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Pentru a se menține în a doua urnă valorică, România este nevoită să obțină o victorie, marți, de la ora 21:00, la Zenica, contra Bosniei. În cazul unui succes al ”tricolorilor”, Polonia va trebui să treacă cu brio un test mai mult decât complicat. Lewandowski și compania vor primi vizita, pe Narodowy Stadium, a câștigătoarei matematice a Grupei H din Liga Națiunilor, Suedia. Așa arată clasamentul înaintea rundei decisive:

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  1. Suedia (10-5) – 13 puncte
  2. Bosnia (8-6) – 8 puncte
  3. Polonia (8-6) – 4 puncte
  4. România (5-14) – 3 puncte
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