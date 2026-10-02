Polonezii au identificat „liderul tăcut” al naționalei lui Gică Hagi înaintea meciului direct: „Românii au nevoie de el”

ADVERTISEMENT

înaintea meciului direct cu România, programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, la Varșovia. Fundașul este prezentat drept „liderul tăcut” al „tricolorilor”, în pofida faptului că revine după o accidentare gravă la genunchi.

Radu Drăgușin, văzut drept liderul naționalei României

În ediția tipărită a publicației Przeglad Sportowy, jurnaliștii polonezi au scos în evidență ascensiunea internaționalului, dar și perspectivele sale pentru următorii ani. Drăgușin este descris drept un tip modest, discret în afara gazonului, dar capabil să conducă naționala României către culmi înalte.

ADVERTISEMENT

Polonezii nu au trecut cu vederea faptul că , la genunchi, care i-a înfrânat ascensiunea. Cu toate acestea, „Dragonul” s-a întors mai determinat ca niciodată.

„Radu Drăgușin a trecut printr-o perioadă dificilă. Fundașul român a suferit o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de teren pentru o perioadă îndelungată. Acum încearcă să revină la nivelul care i-a permis să ajungă în Premier League și să devină unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României. Drăgușin este unul dintre acei jucători în jurul cărora românii își pot construi echipa pentru următorii ani. Nu este un fotbalist care să atragă atenția prin declarații spectaculoase sau prin comportamentul său în afara terenului. Este mai degrabă liniștit și concentrat asupra muncii sale. Pe teren, însă, situația se schimbă. Acolo trebuie să fie unul dintre liderii echipei”, au scris polonezii.

ADVERTISEMENT

Polonezii sunt siguri că avem nevoie de Drăgușin

Radu Drăgușin este considerat lider prin prisma experienței sale acumulate la cel mai înalt nivel, în campionate puternice precum Serie A și Premier League. Polonezii sunt siguri că jucătorul are un cuvânt greu de spus în echipa lui Gică Hagi, iar prezența sa pe teren este una foarte importantă pentru „tricolori”.

ADVERTISEMENT

„Nu este însă genul de lider care vorbește permanent. Personalitatea lui este diferită. Drăgușin preferă să demonstreze pe teren și prin modul în care se pregătește. De aici vine și imaginea de «lider tăcut» al românilor.

ADVERTISEMENT

Pentru Gheorghe Hagi, un fotbalist cu experiența acumulată de Drăgușin în Italia și Anglia poate avea o importanță uriașă. Mai ales într-o echipă care încearcă să-și găsească stabilitatea după începutul slab din Liga Națiunilor. România a pierdut primele două partide, cu Suedia și Bosnia și Herțegovina, iar presiunea înaintea confruntării cu Polonia este mare.

Drăgușin poate deveni unul dintre jucătorii care să ofere siguranță defensivei române. Întrebarea este în ce măsură se află deja la nivelul fizic necesar după lunga pauză provocată de accidentare. Românii au nevoie de el nu doar pentru meciul cu Polonia, ci și pe termen lung”, mai notează sursa citată.