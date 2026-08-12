Sport

Polonezii au pus ochii pe „perla” Farului! Transferul care îl poate lăsa pe Sabău fără un titular incontestabil

Interes uriaș pentru un jucător al Farului Constanța, mai exact pentru Victor Dican. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani este curtat intens de o formație din Polonia și ar putea părăsi România în acest mercato.
Flaviu Popa
12.08.2026 | 10:15
Polonezii au pus ochii pe perla Farului Transferul care il poate lasa pe Sabau fara un titular incontestabil
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Fotbalistii constanteni Denis Alibec, Victor Robert Dican, Albert Iustin Doicaru si Ionut Sebastian Cojocaru se bucura dupa un gol marcat de Narek Grigoryan din lovitura de departajare in meciul de fotbal dintre Farul Constanta si Chindia Targoviste, contand pentru mentinerea/promovarea in Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, duminica 31 mai 2026
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Formația care ar fi interesată de Francisc Dican este Cracovia, echipă din prima ligă a Poloniei în căutare de un mijlocaș defensiv care să poată evolua ca și fundaș central dacă situația o cere.

Cracovia a pus ochii pe Victor Dican și va face o ofertă concretă în viitorul apropiat

Conform GSP.ro, între Farul Constanța și oficialii polonezi au fost demarate negocieri în ultimele zile. Cracovia l-ar fi dorit pe Dican încă din 2024, înainte ca mijlocașul să ajungă la echipa lui Gheorghe Hagi. Cu toate acestea, FC Botoșani, echipa de care aparținea Dican în acel moment, a cerut prea mulți bani.

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Dican a ajuns în cele din urmă la Farul, într-un schimb cu Andrei Bodișteanu, însă Universitatea Cluj, echipă care avea un procent dintr-un viitor transfer, s-a simțit trădată. Patronul Iftime a îngropat securea războiului și le-a plătit clujenilor o sumă de bani, pentru a menține pacea.

Potrivit sursei citate, Farul a acceptat în iarnă o ofertă de 200.000 de euro din China pentru Dican, însă fotbalistul a refuzat categoric varianta de a pleca în Asia. Asta, în ciuda faptului că a avut pe masă un salariu mult mai mare decât ar putea câștiga în Europa.

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Victor Dican este cotat la 550.000 de euro de Transfermarkt și poate juca pe mai multe posturi

În prezent, negocierile dintre Farul și Cracovia nu au ajuns în faza în care polonezii înaintează o ofertă finală, însă sunt șanse mari ca cele două cluburi să ajungă în acest punct în viitorul apropiat. Cotat la 550.000 de euro de Transfermarkt, Dican poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș central.

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Victor Dican mai are contract cu Farul până în vara lui 2027, astfel că plecarea sa în Polonia ar putea destabiliza echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, care ar rămâne peste noapte fără un titular incontestabil. Victor Dican a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională în 2024, pentru duelurile cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor.

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Victor Dican este considerat unul dintre cei mai buni mijlocași la închidere din campionatul nostru, fiind urmărit cu atenție în fiecare an de echipe care îl vor transferat. Din păcate pentru fotbalist, pretențiile exagerate ale fostelor sale echipe l-au ținut în Superliga, în subsolul clasamentului, însă situația s-ar putea schimba acum,

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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