Polonezii au pus ochii pe „perla” Farului! Transferul care îl poate lăsa pe Sabău fără un titular incontestabil

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Formația care ar fi interesată de Francisc Dican este Cracovia, echipă din prima ligă a Poloniei în căutare de un mijlocaș defensiv care să poată evolua ca și fundaș central dacă situația o cere.

Cracovia a pus ochii pe Victor Dican și va face o ofertă concretă în viitorul apropiat

Conform între Farul Constanța și oficialii polonezi au fost demarate negocieri în ultimele zile. Cracovia l-ar fi dorit pe Dican încă din 2024, înainte ca mijlocașul să ajungă la echipa lui Gheorghe Hagi. Cu toate acestea, FC Botoșani, echipa de care aparținea Dican în acel moment, a cerut prea mulți bani.

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Dican a ajuns în cele din urmă la Farul, într-un schimb cu Andrei Bodișteanu, însă Universitatea Cluj, echipă care avea un procent dintr-un viitor transfer, s-a simțit trădată. , pentru a menține pacea.

Potrivit sursei citate, Farul a acceptat în iarnă o ofertă de 200.000 de euro din China pentru Dican, însă fotbalistul a refuzat categoric varianta de a pleca în Asia. Asta, în ciuda faptului că a avut pe masă un salariu mult mai mare decât ar putea câștiga în Europa.

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Victor Dican este cotat la 550.000 de euro de Transfermarkt și poate juca pe mai multe posturi

În prezent, negocierile dintre Farul și Cracovia nu au ajuns în faza în care polonezii înaintează o ofertă finală, însă sunt șanse mari ca cele două cluburi să ajungă în acest punct în viitorul apropiat. Cotat la 550.000 de euro de Transfermarkt,

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Victor Dican mai are contract cu Farul până în vara lui 2027, astfel că plecarea sa în Polonia ar putea destabiliza echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, care ar rămâne peste noapte fără un titular incontestabil. Victor Dican a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională în 2024, pentru duelurile cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor.

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Victor Dican este considerat unul dintre cei mai buni mijlocași la închidere din campionatul nostru, fiind urmărit cu atenție în fiecare an de echipe care îl vor transferat. Din păcate pentru fotbalist, pretențiile exagerate ale fostelor sale echipe l-au ținut în Superliga, în subsolul clasamentului, însă situația s-ar putea schimba acum,