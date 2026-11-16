Polonezii fac praf fotbalul românesc și pe patronii din SuperLiga! Au dreptate? Daniel Șendre și Marcel Pușcaș polemizează pe diagnosticul dur din Polonia

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Un jurnalist polonez a lansat un atac dur la adresa fotbalului românesc, într-un editorial din sport.pl. Concluzia sa, dincolo de criticile privind nivelul campionatului și performanțele cluburilor, este că . Editorialiştii FANATIK Marcel Puşcaş şi Daniel Şendre au analizat cu argumente pro şi contra verdictul extrem de dur al jurnalistului polonez, după ce Gică Popescu şi Adrian Mutu s-au arătat vizibil deranjaţi de afirmaţiile venite din Polonia.

Ce au scris polonezii înainte ca România să le bată naţionala cu 2-1, după usturătorul 0-6 de la Varşovia: „Îi invidiam, acum sunt de râsul tuturor!”

„Cele patru înfrângeri consecutive suferite de naționala României în Liga Națiunilor reprezintă doar vârful aisbergului problemelor fotbalului românesc. Românii, care în urmă cu mai bine de un deceniu trăiau de la un sezon la altul emoțiile participării echipelor lor în Liga Campionilor, nu mai înseamnă astăzi absolut nimic în fotbalul european. Campionatul României, care în perioada sa de glorie ocupa locul 7 în clasamentul coeficienților UEFA, se află acum abia pe poziția a 22-a. Iar situația se va înrăutăți, pentru că în acest sezon România este reprezentată de o singură echipă în cupele europene.

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Ce s-a întâmplat cu campionatul și cu echipele pe care formațiile din prima ligă poloneză le priveau cândva cu invidie? Influența patronilor a depășit cu mult sfera financiară. Cluburile au fost transformate în bunuri personale, iar autoritatea finanțatorilor a rămas incontestabilă. Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă Gigi Becali la FCSB, care decidea primul unsprezece direct din platourile TV, intervenea la nivelul staffului tehnic, dicta transferurile și influența programul de antrenament.

Fotbalul românesc este prins într-un cerc vicios: lipsa resurselor blochează progresul, iar marile companii evită investițiile din cauza neregulilor din trecut. Fără meciuri tari și fără o pregătire adecvată, jucătorii locali nu fac față exigențelor atunci când ajung în campionatele din Vest”, a scris sport.pl

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Daniel Șendre apără fotbalul românesc: “Polonezul confundă declinul cu dispariția”

Fotbalul nostru are suficiente probleme pentru a nu avea nevoie să i le inventeze alții. Dar între a recunoaște declinul și a accepta irelevanța există o diferență pe care trebuie să o evidențem foarte limpede. România a pierdut teren în Europa în ultimii ani, așa este, nu însă și dreptul de a conta, motiv pentru care cei care se grăbesc să-i scrie necrologul ar trebui să privească mai atent tabela de marcaj a realității.

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1. Fotbalul românesc traversează de ceva vreme o criză de competitivitate, de organizare și de credibilitate

Recunoaștem asta, sunt lucruri pe care le vedem zilnic, deci nu avem nevoie de nimeni care să ne explice cum stau lucrurile. Avem patroni care confundă investiția cu dreptul de a decide schimbările din sufragerie. Avem cluburi care trăiesc de la un buget la altul, academii care produc prea puțin și conducători pentru care performanța sportivă este uneori secundară supraviețuirii financiare. Dar toate acestea sunt argumente pentru reformă, nu dovezi ale irelevanței! Plus că nu poți folosi exemplul unui patron pentru a generaliza la nivel de management. În România există FCSB, dar și Dinamo, Rapid sau Craiova. Ultima este egala lui Getafe în iarbă, club din La Liga.

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2. România a câștigat Grupa la EURO. Polonia a plecat acasă după 3 meciuri

Naționala noastră a câștigat grupa din care au făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina. Am învins Ucraina cu 3-0, am terminat pe primul loc și ne-am calificat în optimile de finală. Polonia a încheiat ultima în grupa sa, cu un singur punct, fiind trimisă acasă, pachet, înainte ca turneul să înceapă. Sigur, polonezii au avut o grupă mai dificilă, un argument valid, dar rezultatele rămân rezultate. România a reușit să depășească așteptările, în timp ce Polonia nu a reușit să treacă de primul gard.

S- a întâmplat în urmă cu 2 ani, nu în precambrian, așa că înaunte să stabilească cine mai contează și cine nu în fotbalul european, colegii polonezi ar fi putut începe cu comparația aceasta foarte simplă. Au eșuat, alegând să vadă paiul din ochii noștri, în loc să vadă ditamai bârna din ochii lor. Cu un an înainte, naționala României încheiase neînvinsă preliminariile Campionatului European, pe primul loc, înaintea Elveției. Aceste rezultate nu transformă România într-o mare putere continentală, dar fac imposibil de susținut, cu seriozitate, că fotbalul românesc nu mai are nici o relevanță. O echipă irelevantă nu câștigă întâmplător o grupă de calificare fără înfrângere și apoi o grupă la turneul final!

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3. Nu poți anula istoria printr-un clasament UEFA

România este una dintre puținele țări din această parte a Europei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Steaua București a cucerit trofeul în 1986 și Supercupa Europei în 1987. Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni în 84, iar Universitatea Craiova a disputat o semifinală de Cupa UEFA în 83. În 2006, Steaua și Rapid s-au întâlnit în sferturile UEFA, iar Steaua a ajuns ulterior în semifinale. Mai departe, naționala României a produs una dintre cele mai spectaculoase generații ale fotbalului european, ajungând în sferturile Mondialului din 94 și eliminând Argentina. Hagi, Popescu, Răducioiu, Chivu și Mutu nu sunt simple stickere într-un album Panini, ci expresia unei școli fotbalistice care a demonstrat că poate forma jucători de nivel planetar.

Am înțeles că polonezii se referă la prezent, însă am pomenit trecutul pentru că istoria stabilește dimensiunea unei culturi fotbalistice. Iar România are una! Nu poți confunda un fotbal aflat în dificultate cu unul lipsit de identitate, tradiție sau potențial!

4. Paradoxul polonez: dacă suntem irelevanți, de ce ne importați antrenori și fotbaliști astăzi?

Sorescu, Hanca, Râpă, Racovițan sau Virgil Ghiță sunt doar câteva exemple de fotbaliști români ceruți în Polonia. Otto Hindrich, portarul României în meciul de sâmbătă, apără poarta Legiei din Varșovia, club al cărui management nu a respectat promisiunile făcute lui Edward Iordănescu pe bancă.

Realitatea asta forțează întrebări legitime. Dacă fotbalul românesc este atât de lipsit de valoare, de ce cluburile poloneze continuă să recruteze jucători formați în România? De ce au considerat antrenorii români suficient de competenți pentru a le încredința propriile echipe? Unii au devenit jucători importanți pentru cluburile lor, alții au câștigat trofee, îmbogățind palmaresul echipelor poloneze.

Exemplele de mai sus demonstrează că fotbalul românesc, pe care jurnaliștii polonezi îl hulesc, continuă să producă resurse umane valoroase, inclusiv pentru un campionat care se consideră superior. Nu poți beneficia de calitatea oamenilor formați într-un sistem și simultan să declari acel sistem irelevant. E neprofesionist, malițios chiar! Cultura fotbalistică despre care vorbeam, școala românească de fotbal, există! Românul Chivu antrenează ditamai Interul.

5. Nu ne-ați eliminat din fotbalul european. Ne-ați reamintit cât avem de recuperat

Ar fi o greșeală să răspundem criticilor poloneze exclusiv prin patriotism. Nu o fac așa, vedeți bine, ci cu date! Polonia a investit în infrastructură, în stadioane, în marketing și în profesionalizarea cluburilor. A construit o competiție internă care a devenit mai atractivă financiar. România, în schimb, a consumat prea mult timp în conflicte între patroni, insolvențe și schimbări prea dese de antrenori. Aceasta este diferența reală, pe care o admitem. Totuși, progresul Poloniei nu înseamnă că România trebuie să accepte un statut de inferioritate. Nici vorbă! Fotbalul nu este o ierarhie înghețată. Țările cresc, decad și se ridică. Campionatele se dezvoltă sau se prăbușesc în funcție de calitatea deciziilor luate de cei care le conduc.

România dispune în continuare de o bază importantă de selecție, de cluburi cu tradiție, de suporteri pasionați și de un interes public pentru fotbal pe care multe țări europene și l-ar dori. Avem nevoie de cluburi conduse profesionist, de academii mai puternice și de o resursă umană mai bună. Avem nevoie, mai ales, de o schimbare de mentalitate și de pasiunea aia pentru fotbal nebună pe care o regăsim la Gică Hagi. “Regele din Carpați.”

6. Le mulțumesc criticilor din Polonia

Malițiozitatea lor ne-a făcut să privim mai atent la distanța dintre ce am fost, ce suntem și ce am putea deveni. Nu avem motive să ne felicităm pentru nivelul competiției interne, însă avem suficiente argumente pentru a respinge ideea că România nu mai contează. Construim stadioane moderne. Am câștigat grupa la ultimul European. Am demonstrat că putem construi echipe naționale competitive. Continuăm să producem jucători și antrenori care sunt apreciați inclusiv în Polonia. Avem o istorie pe care multe țări nu o vor avea niciodată.

România nu trebuie să cedeze relevanța fotbalistică în Europa Centrală și de Est doar pentru că așa vor ziariștii unor țări care s-au organizat mai bine în ultimii ani. Trebuie să învețe de la ele, să recupereze diferențele și să redevină competitivă.

Critica jurnaliștilor polonezi, înainte de meci, poate că a trezit orgoliul băieților noștri, cum spera Gică Popescu în studioul Antena 1.

7. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Grupele Uefa Nations League. România – Polonia 2-1

Jignirile altor jurnaliști, după meci, ne arată cât a durut.

Tuturor colegilor polonezi le transmit un singur lucru: aveți dreptate să ne criticați declinul, dar v-ați grăbit când ne-ați anunțat dispariția. Irelevanța, practic, asta înseamnă. Fotbalul românesc a mai trecut prin perioade dificile, însă are suficiente resurse pentru a reveni mai puternic.

Replica lui Marcel Pușcaș nu s-a lăsat așteptată: „Critica e constructivă, de ce ne supărăm?”

Ne-au criticat polonezii. Să ne bucurăm!

Mâine o vor face andorezii și sanmarinezii. Cum vom reacționa atunci?

„Îi invidiam, acum sunt de râsul tuturor”, titra publicația poloneză Sport.pl înaintea disputei dintre ai noștri și leși din Liga Națiunilor.

Subiectul critic-obiectiv mai că i-a oripilat pe unii.

Alții, cum sunt eu, sunt total de acord cu titlul și mai ales conținutul materialului ziarului polonez.

Polonezii ne spun adevărul și noi ne ofuscăm

În primul rând trebuie să fim de acord că orice publicație poate să fie analitică, realistă sau subiectivă și că trebuie să-și informeze cititorii prin documentare și argumentare. Articolul în sine, pune față în față perioada în care fotbalul românesc obținea rezultate importante și în care era respectat cu cea de azi în care, fie suntem ciuca bătăilor, fie nu mai speriem pe nimeni. Mai degrabă e potrivită a doua condiție.

După victorii trase de păr se umflă mușchii pe noi

Interesant mi se pare faptul că efectul băgării bățului prin gard a zgândărit orgolii nejustificate doar după victoria cu 2-1 alor noștri contra Poloniei. Nu înainte, semn că pe unii s-au umflat mușchii a valoare sau că după victorii, chiar rare, trebuie să chiuim ca nuntașii la cheful udat în exces cu sifon. Cred că nu trebuie să fie nici înmormântări după înfrângeri, cum nu trebuie să facem nici nunți după câte vreo victorie izolată.

Fotbalul polonez a fost, este și va fi peste cel românesc

Noi n-am câștigat în veci nimic(excepție Steaua-1986), ei da.

Au avut și au fotbaliști mult mai valoroși.

Deyna, Lato, Boniek, Lewandowski vă spun ceva?

În definitiv ce au spus ziariștii polonezi este total adevărat. Am fost odată pe locul 7 mondial după clasamentul coeficienților FIFA , participam în Champions League și azi nu mai suntem capabili, ne calificam fără emoții la Mondiale și Europene și acum ne țâțâie fundul la orice întâlnire internațională. Mai spuneau polonezii că ne dispar cluburi, că ajung în insolvență, că nu există stabilitate financiară și că patronii se implică tehnic mai mult decât ar trebui să-i lase plapuma s-o facă. Ce este neadevărat de se grizează ziariști și suporteri deopotrivă?

În comparație cu fotbalul polonez, cel neaoș românesc nu a câștigat nimic niciodată în istorie( excepție Steaua-1986).

Ai noștri bravi străjeri ai patriotismului de mucava ar trebui să știe că Polonia a fost Campioană olimpică în 1972, Vicecampioană olimpică în 1976 și 1992, că a fost pe podium la Campionatele mondiale din 1974 și 1982, că l-a dat golgeter la aceste competiții pe Grzegorz Lato, că au fost prezenți pe podiumurile decernării Baloanelor de Aur fotbaliștii Deyna, Boniek și Lewandowski, iar la feminin Ewa Pajor. Mai adaug că anul trecut a ocupat și prima poziție în clasamentul coeficienților UEFA.

Cluburi ca Gornik Zabrze, Legia Varsovia, Widzew Lodz, Lech Poznan și Jagiellonia sunt bine-cunoscute la tragerile la sorți din Elveția.

Fastul lor a fost performanța, al nostru întâmplarea

Niciodată România nu a avut anvergura fotbalului polonez. Desigur și polonezii, ca noi dealtfel, au avut perioada mai puțin faste. Doar că fastul lor se inspiră din rezultatele menționate, iar al nostru din întâmplări. Ei au știut și să ajungă sus și, și să se ridice. Să mai pomenesc de aprecierea lor în spațiul fotbalistic vest-european de peste 60 de ani și de împânzirea fotbalului german, francez, italian, belgian, olandez și englez șamd cu elementele lor naționale? Aș plictisi mai mult decât o fac.

Adicătelea unde vrem noi românii să ajungem, polonezii de-acolo se întorc.

Ne place politica struțului, dar ni se văd fesele.

Așadar, ofuscarea unora la apariția unei analize constatatoare a regresului fotbalului românesc de către o publicație nu face altceva decât să ne demonstreze complexul și teama de adevăr. Un adevăr pe care ne place deseori să-l îngropăm aidoma struțului. Din păcate ni se văd fesele pălite de rușinea adevărului incontestabil al dezastrului fotbalului românesc. Vrem, nu vrem, ne place au ba, fotbalul polonez a fost, este și va fi peste cel românesc. Sunt mai organizați, au competiții mai bune, jucători mai reprezentativi, stabilitate financiară, patroni mai puțin urlători, o federație mai sobră, mai riguroasă și mai apreciată.

Fumul polonez n-ar fi ieșit fără focul pustiitor din fotbalul românesc

În privința materialului scris de către o publicație poloneză, haideți să-i dăm crezare, nu pentru să zicem tendențiozitate, cât mai degrabă pentru fumul scos. Acesta nu ar fi ieșit la iveală fără existența unui foc lăuntric care arde până la pustiire și pe care zeloșii noștri apărători ai „înnoirilor” FEREFISTE sunt capabili să-l eludeze până la dispariția oricăror beneficii. Din păcate personale.

Critica trebuie acceptată. E prima condiție a progresului

Polonezii de la sport.pl au avut dreptate în tot ce au afirmat, fără putință de tăgadă, spre disperarea unora, dar în beneficiul fotbalului românesc până la urmă. Da, suntem slabi, dar putem reveni. Cu condiția de-a accepta criticile, de-a ni le însuși și de-a avea curajul schimbării din temelii a tot ce înseamnă fotbal.

Altminteri acum ne-au criticat polonezii, mâine o vor face bosniacii, andorezii, islandezii și sanmarinezii. Cum vom reacționa atunci?