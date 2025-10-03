Polonezii pun „sare pe rană“ oltenilor după Rakow – U Craiova 2-0: „Ne-am fi dorit să marcăm mult mai multe goluri!“

Universitatea Craiova a pierdut în prima etapă din Conference League pe terenul lui Rakow, scor 2-0, după un joc modest, . Totuși, chiar dacă echipa sa nu a fost pusă aproape deloc în pericol pe parcursul celor 90 de minute, antrenorul echipei poloneze nu o vede pe Universitatea Craiova ieșită din schemă după acest eșec.

Polonezii, nemulțumiți și după victoria cu 2-0 în fața Universității Craiova

A fost o atmosferă extrem de bună în „sânul“ echipei poloneze după victoria cu Craiova, iar la conferința de presă de la finalul jocului, Marek Papszun nu a ratat nicio întrebare. În ciuda faptului că echipa sa a triumfat cu 2-0, tehnicianul lui Rakow și-ar fi dorit mult mai multe goluri în poarta Universității Craiova, o echipă pe care nu o vede scoasă total din calculele calificării.

„Chiar dacă am câștigat cu scorul de 2-0, noi ne-am fi dorit să marcăm mult mai multe goluri. Meciul a fost foarte bun din punctul meu de vedere. Ne-am ținut de ceea ce am pregătit, iar acum ne uităm spre viitor cu speranță. Eu nu aș zice că Universitatea Craiova nu mai are nicio șansă la calificare. A fost doar un meci, au pierdut și pentru că noi am jucat foarte bine. Craiova încă nu a spus ultimul cuvânt în Conference League. Contează mult rezultatul, dar cel mai mult m-a preocupat ideea de dezvoltare a fiecărui jucător în parte, pentru ca apoi să putem evolua ca o echipă. În primele 30 de minute am jucat de la egal la egal. Apoi am modificat un pic tactica și ne-am năpustit asupra lor. Jucătorii au realizat că pot câștiga meciul, au blocat perfect adversarii și au venit și golurile“, a punctat în cadrul conferinței de presă antrenorul lui Rakow, Marek Papszun.

Mirel Rădoi l-a avertizat pe Screciu după ce a fost eliminat în Rakow – U Craiova 2-0: „Lucrurile astea îl vor costa viitoare transferuri”

, iar jocul poate fi ușor pus într-un top al celor mai slabe evoluții din acest sezon pentru Craiova. Deși în prima repriză a reușit să țină piept polonezilor, în a doua jumătate echipa lui Rădoi a primit gol și a rămas în inferioritate după doar 5 minute.

„Adversarul este mult mai rapid, mult mai valoros în Europa. Mai avem de lucrat la mentalitate și nu mă refer la Universitatea Craiova, ci la întregul fotbal românesc. În unele momente ne-am arătat limitele în seara asta. În prima repriză am pierdut multe mingi fără presiune. Nu suntem obișnuiți cu așa ceva la noi în campionat.

Nu vreau să dau vina pe campionatul intern, dar lucrurile astea contează. Pentru prima repriză, a fost puțin doar o ocazie. Am discutat să avem mai mult curaj în repriza a doua, dar am arătat panică pe centrările lor. Pot să înțeleg, ești nou în competiție, dar dacă vrem să facem puncte trebuie să avem curaj și personalitate în mai multe momente. Au încercat, nu pot să zic că n-au încercat, dar au părut panicați în unele momente.

Am aștepta puțin pentru că nu voiam să fac o singură schimbare (n.r. – După eliminarea lui Screciu). Pentru mine, chiar dacă a durat ceva la VAR, a fost clar din timpul meciului. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Îmi pare rău pentru el, dar lucrurile astea îl vor costa viitoare transferuri. Nu ai cum să faci așa ceva. Întârziere, nu putem spune că e lipsă de experiență în cazul său. Dacă se întâmpla la alt jucător, nu aș fi avut reproșuri. Probabil că și la el s-a văzut presiunea în seara asta”, a spus Mirel Rădoi, conform .

Nicușor Bancu, reacție dură după Rakow – Universitatea Craiova 2-0

Imediat după încheierea întâlnirii din Polonia, căpitanul Universității Craiova a acuzat lipsa atitudinii la formația ”alb-albastră” și consideră că eliminarea lui Vladimir Screciu a contat foarte mult.

„O primă repriză modestă, am fost temători, a doua repriză și mai rău, acea eliminare ne-a pus plumb în picioare. A venit și golul doi, acolo s-a terminat meciul. Nu am avut noi aceeași atitudine, am intrat temători. Vina e la noi, la jucători, n-am făcut nimic din ce-am vorbit. Trebuia să jucăm fotbal în continuare, nu ne-a ieșit nimic. O echipă bună acasă, e greu în 10 oameni, mai ales că nici în 11 contra 11 n-am avut mari ocazii de a marca”, a declarat și Nicușor Bancu.