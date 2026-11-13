Sport

Polonezii, șocați de ce au găsit pe Arena Națională înaintea meciului cu România! „Dezastruos!”

14.11.2026 | 00:10
Polonezii socati de ce au gasit pe Arena Nationala inaintea meciului cu Romania Dezastruos
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Gazonul pe Arena Națională arată tot mai rău
Polonezii se plâng de starea gazonului de pe Arena Națională, cu 24 de ore înainte de meciul din Nations League cu România. Starea gazonului este numită „dezastruoasă”.
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Polonezii vin optimiști la București pentru a învinge, însă au identificat rapid un dușman: gazonul. Jurnaliștii de la Newsy Sportu au inspectat Arena Națională și s-au arătat dezamăgiți de starea suprafeței de joc cu 24 de ore înainte de meciul dintre România și Polonia.

Polonezii se plâng de starea gazonului înainte de România – Polonia, meci programat pe Arena Națională

„Starea dezastruoasă a gazonului înaintea meciului România – Polonia!  Terenul de pe Arena Națională din București este denivelat și plin de gropi! Gazdele încearcă să îmbunătățească starea gazonului înaintea partidei de sâmbătă”, au transmis polonezii, alături de o filmare cu gazonul de pe Arena Națională.

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Gazonul arăta groaznic și acum o săptămână, înainte de FCSB – Corvinul. Asta, în condițiile în care suprafața de joc fusese schimbată acum două luni. Încă de atunci, experții remarcau cum starea proastă a gazonului le va da mari bătăi de cap și „tricolorilor” și „leșilor” lui Lewandowski. Mihai Stoica, fostul oficial al FCSB, susține că cineva a adus o ciupercă pe gazon, de aici și starea lui jalnică.

În imaginile publicate atunci de FANATIK se vedea cum gazonul de pe Arena Națională prezenta multe porțiuni fără iarbă, iar la colțuri unde se execută cornerele iarba e ca și inexistentă. A avut un cuvânt de spus la starea gazonului și vremea din București.

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Gazonul de pe Arena Națională arăta foarte rău și acum o săptămână, înainte de FCSB – Corvinul

Starea gazonului de pe Arena Națională nu pare să mai mire pe nimeni din fotbalul românesc, însă pentru polonezi surpriza este cu adevărat neplăcută. Lewandowski și compania au nevoie de o victorie la București pentru a spera la locul secund în grupă, astfel că un gazon imposibil le va face viața grea polonezilor. Nici pentru elevii lui Gică Hagi un gazon prost nu este o veste bună, pentru că acesta poate aduce accidentări nedorite.

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