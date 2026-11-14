Polonezilor nu le vine să creadă ce se întâmplă la București: „O surpriză considerabilă”

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România se pregătește pentru duelul cu Polonia, iar suporterii tricolorilor au reușit să-i surprindă pe jurnaliștii din țara adversarei! Deși naționala lui Gică Hagi traversează o perioadă de coșmar, cu patru înfrângeri consecutive în Nations League, fanii nu au întors spatele echipei. Interesul uriaș pentru partida de pe Arena Națională a atras atenția presei poloneze.

Se anunță o atmosferă spectaculoasă la România – Polonia! Suporterii vin să-l susțină pe Gică Hagi

România și Polonia se întâlnesc sâmbătă pe Arena Națională în penultima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. Chiar dacă rezultatele din ultimele luni au fost departe de așteptări, tricolorii vor avea parte de o susținere importantă din tribune. Federația Română de Fotbal a anunțat că 40.000 de bilete au fost deja procesate pentru confruntarea cu reprezentativa pregătită de Jan Urban.

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Suporterii par dispuși să lase deoparte dezamăgirile și să-i ofere lui Gică Hagi sprijinul de care are nevoie într-un moment extrem de complicat. România a pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a . La precedentul meci de pe Arena Națională, pierdut cu Suedia, scor 0-1, în tribune au fost 49.426 de spectatori.

Polonezii, surprinși de numărul uriaș de bilete vândute la România – Polonia! Ce a scris presa din țara adversarei

nu a trecut neobservat în Polonia. Publicația WP SportoweFakty a dedicat joi, 12 noiembrie, un material atmosferei care se anunță la București. Jurnaliștii s-au arătat surprinși că o națională aflată în criză continuă să atragă zeci de mii de oameni pe stadion. Articolul a fost publicat sub titlul „Nu și-au abandonat naționala. Vești surprinzătoare înaintea meciului Poloniei”.

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„Naționala României are evoluții catastrofale în Liga Națiunilor. Cu toate acestea, suporterii continuă să creadă în ea. Potrivit federației locale, pentru meciul de sâmbătă cu Polonia, de la București, au fost deja vândute 40.000 de bilete. Un interes atât de mare pentru meciul cu reprezentativa Poloniei reprezintă o surpriză considerabilă. Naționala României traversează o criză profundă. În septembrie și octombrie, a suferit patru înfrângeri în faza grupelor Ligii Națiunilor”, au scris jurnaliștii polonezi, potrivit sursei menționate anterior.

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România vrea să-și ia revanșa după umilința istorică de la Varșovia! Tricolorii au pierdut cu 0-6

Tricolorii au de spălat rușinea suferită pe 2 octombrie, când au fost învinși cu un neverosimil 0-6 pe Stadionul Național din Varșovia. Polonezii au profitat din plin de eliminarea lui Radu Drăgușin și au înscris pe bandă rulantă. Robert Lewandowski a reușit un hat-trick.

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România ocupă ultimul loc în grupa B4, fără niciun punct după patru etape, și are nevoie de un final de campanie cât mai bun pentru a evita barajul de menținere în Liga B. Tricolorii mai au de disputat două partide, cu Polonia, pe teren propriu, și cu Bosnia și Herțegovina, în deplasare, pe 17 noiembrie.