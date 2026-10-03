Polonezul care a primit nota 2, deși naționala sa a înscris 6 goluri în poarta României: „Trebuie să joace diferit dacă vrea să mai stea lângă Lewandowski”

ADVERTISEMENT

Polonia nu a avut nici cea mai mică emoție vineri seară, la Varșovia, unde a primit vizita României pentru etapa a 3-a din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început curajos, însă cartonașul roșu văzut de Radu Drăgușin în minutul 22 a rupt echilibrul, iar naționala lui Jan Urban a învins cu 6-0. Cu toate acestea, unul dintre oamenii de atac ai polonezilor a fost notat cu 2 de presa din țara natală.

Polonezul care îl ține rezervă pe Vermeșan la echipa de club, nota 2 după Polonia – România 6-0

Este vorba despre Karol Swiderski, atacant în vârstă de 29 de ani care joacă la Widzew Lodz, echipă din Ekstraklasa, prima ligă din Polonia. El este fotbalistul care, momentan, însă dacă își va continua forma slabă de la națională și la echipa de club, lucrurile s-ar putea schimba.

ADVERTISEMENT

, Swiderski, fotbalist cotat la 4,5 milioane de euro, nu a avut absolut nicio contribuție, iar pentru acest lucru presa din țara sa l-a „taxat”. Într-un articol în care polonezii au notat fotbaliștii pe o scară de la 1 la 6, atacantul lui Lodz a primit nota 2 și a fost criticat dur.

„Nu așa trebuie să joace dacă vrea să fie pe teren alături de Lewandowski în mai multe meciuri. Trebuie să dea o pasă perfectă într-o poziție favorabilă, așa cum a avut ocazia în finalul primei reprize. Lewandowski a avut tot dreptul să se plângă de pasa ce i-a venit prea în spate. Ar fi trebuit să fie 2-0 după acea fază, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

A început meciul în banda dreaptă, iar mai târziu a fost mutat în centru, de unde a dat mai multe pase corecte, dar chiar și atunci nu a reușit să-și pună colegii în valoare. De multe ori trebuia să se miște mai repede și din păcate nu a convins că merită să fie un titular al Poloniei. În zilele sale bune la națională, încă avea darul de a marca goluri „de nicăieri”. Simțea unde va ajunge mingea. Dar de data asta Polonia a marcat cinci goluri din acțiune împotriva României, iar el nici măcar nu a avut o ocazie importantă”, au notat polonezii de la

ADVERTISEMENT

Karol Swiderski are 54 de selecții la naționala Poloniei și a marcat 14 goluri. De-a lungul carierei sale, vârful polonez a jucat pentru echipe precum Jagiellonia, PAOK, Panathinaikos, Hellas Verona sau Charlotte, în MLS, însă cele mai bune performanțe le-a avut pentru formația din Salonic, unde l-a prins pe Răzvan Lucescu la sfârșit primului mandat și la începutul celui de-al doilea.

ADVERTISEMENT

Lewandowski și Zalewski au strălucit împotriva României

Dacă Swiderski a fost cel mai slab om din naționala Poloniei, veteranul Robert Lewandowski și Nicola Zalewski s-au numărat printre cei mai buni fotbaliști ai lui Jan Urban. Fostul vârf de atac de la Bayern Munchen și Barcelona a înscris un hat-trick în poarta lui Otto Hindrich, la 7 ani distanță de la ultima performanță de acest gen pentru națională.

De asemenea, Nicola Zalewski, extrema celor de la Atalanta, i-a făcut zile fripte lui Andrei Rațiu, cel mai valoros „tricolor” al lui Gică Hagi. Polonezul a trecut de nenumărate ori de „Sonic”, care în trecut i-a ținut piept chiar și lui Vinicius, însă în meciul de vineri seară a fost clar debusolat de ultimele prestații ale naționalei. Lewandowski a fost notat cu 6 (n.r. – nota maximă) de sursa citată, în timp ce Zalewski a primit nota 5.