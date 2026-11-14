Sport

Polonia a „luat foc” după eșecul din România! Presa și fanii, reacții „apocaliptice”

Gabriel-Alexandru Ioniță
15.11.2026 | 00:53
Polonia a luat foc dupa esecul din Romania Presa si fanii reactii apocaliptice
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Polonia a „luat foc” după eșecul din România. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Val de reacții virulente în Polonia după înfrângerea cu România din Liga Națiunilor! Presa și fanii nu au mai suportat și au ieșit la atac
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În Polonia s-a dezlănțuit un adevărat scenariu „apocaliptic” după înfrângerea cu România, de la București, din Liga Națiunilor, scor 2-1 pentru „tricolorii” lui Gică Hagi. Presa de la Varșovia și suporterii acestei naționale s-au „întrecut” în reacții care mai de care mai dure vizavi de naționala pregătită, încă, de Jan Urban.

„Arde” Polonia după înfrângerea cu România din Liga Națiunilor

În primul rând, jurnaliștii de la weszlo.com au titrat: „A fost trist să privim. Ne-am săturat de rușine la București”. De asemenea, în aceeași notă bineînțeles, cei de la meczyki.pl au notat: „Un dezastru pentru polonezi! Rușine în România, cel mai rău scenariu s-a adeverit”. 

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Jurnaliștii și fanii, fără milă pentru naționala lui Jan Urban

În plus, tot aceștia din urmă au prezentat și mai multe comentarii extrem de dure postate de diferiți fani polonezi, dar și de unii jurnaliști deopotrivă, pe X, fostul Twitter, la scurt timp după încheierea meciului de pe Arena Națională, de genul: „Echipa lui Jan Urban este din nou fără argumente. Nu își creează ocazii, iar apărarea este în continuare jalnică. Speranța pentru un viitor mai bun poate fi găsită doar în Biserica Maicii Domnului din Częstochowa”, 

„În ultimii doi ani, am reușit să câștigăm în deplasare doar împotriva unor echipe din Divizia D. Din păcate, suntem de Divizia D”, „Încă trei de la suedezi, ‘mulțumesc și mult succes’ și cu următorul antrenor sigur se va rezolva”,

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„Kiwior nu poate juca fundaș stânga. Kiwior nu poate juca fundaș central. Există vreun expert aici care să ne poată explica unde poate juca Kiwior?” sau „Jan Urban, mulțumesc pentru nimic. S-a terminat”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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