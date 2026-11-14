Polonia a „luat foc” după eșecul din România! Presa și fanii, reacții „apocaliptice”

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În Polonia s-a dezlănțuit un adevărat scenariu „apocaliptic” după , de la București, din Liga Națiunilor, scor 2-1 pentru Presa de la Varșovia și suporterii acestei naționale s-au „întrecut” în reacții care mai de care mai dure vizavi de naționala pregătită, încă, de Jan Urban.

„Arde” Polonia după înfrângerea cu România din Liga Națiunilor

În primul rând, jurnaliștii de la au titrat: „A fost trist să privim. Ne-am săturat de rușine la București”. De asemenea, în aceeași notă bineînțeles, cei de la au notat: „Un dezastru pentru polonezi! Rușine în România, cel mai rău scenariu s-a adeverit”.

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Jurnaliștii și fanii, fără milă pentru naționala lui Jan Urban

În plus, tot aceștia din urmă au prezentat și mai multe comentarii extrem de dure postate de diferiți fani polonezi, dar și de unii jurnaliști deopotrivă, pe X, fostul Twitter, la scurt timp după încheierea meciului de pe Arena Națională, de genul: „Echipa lui Jan Urban este din nou fără argumente. Nu își creează ocazii, iar apărarea este în continuare jalnică. Speranța pentru un viitor mai bun poate fi găsită doar în Biserica Maicii Domnului din Częstochowa”,

„În ultimii doi ani, am reușit să câștigăm în deplasare doar împotriva unor echipe din Divizia D. Din păcate, suntem de Divizia D”, „Încă trei de la suedezi, ‘mulțumesc și mult succes’ și cu următorul antrenor sigur se va rezolva”,

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„Kiwior nu poate juca fundaș stânga. Kiwior nu poate juca fundaș central. Există vreun expert aici care să ne poată explica unde poate juca Kiwior?” sau „Jan Urban, mulțumesc pentru nimic. S-a terminat”.