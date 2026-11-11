Polonia a naturalizat un fotbalist cu doar 4 zile înaintea meciului cu România!

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Polonia a naturalizat un fotbalist ucrainean cu doar patru zile înaintea confruntării cu România din Liga Națiunilor! Iwan Żelizko, mijlocașul în vârstă de 25 de ani de la Ludogorets Razgrad, a primit cetățenia poloneză și ar putea deveni o soluție pentru naționala pregătită de Jan Urban. Fotbalistul a fost cumpărat în această toamnă pentru aproximativ trei milioane de euro.

Polonia a naturalizat un fotbalist ucrainean cu patru zile înaintea meciului cu România

Cu doar patru zile înaintea partidei , programată sâmbătă, 14 noiembrie, la București, presa poloneză a anunțat că Iwan Żelizko a primit cetățenia poloneză. Mijlocașul lui Ludogorets Razgrad a participat, alături de familia sa, la o ceremonie organizată la Gdańsk, unde documentele au fost înmânate de Beata Rutkiewicz, reprezentanta autorităților regionale din Pomerania.

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Żelizko a evoluat pentru reprezentativele de juniori și tineret ale Ucrainei, însă nu a debutat niciodată la prima reprezentativă. Astfel, mijlocașul ar putea deveni eligibil pentru selecționata pregătită de Jan Urban, după îndeplinirea formalităților prevăzute de FIFA. Totuși, fotbalistul nu se află în lotul pentru meciurile cu România și Suedia.

Cine este Iwan Żelizko și cum a ajuns să primească cetățenia poloneză

Născut pe 12 februarie 2001, la Liov, Iwan Żelizko și-a început cariera la academia clubului Karpaty, înainte să plece în Cehia, la MFK Karviná. Ulterior, a evoluat pentru Valmiera, în Letonia, iar în 2023 a ajuns la Lechia Gdańsk. A petrecut trei ani în fotbalul polonez, perioadă în care a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei. În septembrie 2026, Ludogorets Razgrad a plătit aproximativ trei milioane de euro pentru transferul său.

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Potrivit presei locale, ambii bunici ai fotbalistului sunt originari din Polonia, ceea ce explică rădăcinile sale poloneze. Żelizko a primit cetățenia împreună cu familia sa, însă nu a declarat public că dorește să renunțe la reprezentarea Ucrainei pentru a evolua în naționala Poloniei.

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Ce fotbaliști străini au primit cetățenia română! Mario Camora a ajuns la națională

Și România a apelat de-a lungul timpului la naturalizarea unor fotbaliști străini, însă puțini au ajuns să îmbrace tricoul primei reprezentative. Cel mai cunoscut exemplu este Mario Camora, care a primit cetățenia română în august 2020, după aproape un deceniu petrecut în țara noastră. Jucătorul a debutat pentru „tricolori” în mandatul lui Mirel Rădoi și a adunat zece selecții.

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Alți fotbaliști importanți din SuperLiga au obținut cetățenia română, fără să ajungă însă la prima reprezentativă. Brazilianul William de Amorim a devenit cetățean român în mai 2016, după ce câștigase titlul cu Astra Giurgiu. Eric de Oliveira, unul dintre cei mai apreciați străini care au evoluat în campionatul României, și Junior Morais au primit, la rândul lor, cetățenia română.