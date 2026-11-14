Sport

Polonia, acord cu UEFA înainte de meciul din România!

Gabriel-Alexandru Ioniță
14.11.2026 | 18:33
Polonia acord cu UEFA inainte de meciul din Romania
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Polonia, acord cu UEFA înainte de meciul din România. Foto: Profimedia
Polonia, acord cu UEFA înainte de meciul din România! Ce se va întâmpla la partida din Liga Națiunilor după atacul urmat de la Cracovia
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În cursul zilei de sâmbătă, deci cu destul de puțin timp înaintea meciului România – Polonia din Liga Națiunilor, federația de la Varșovia a ajuns la un acord cu UEFA cu privire la un moment de reculegere care urmează să fie ținut la următoarea partidă pe care polonezii o vor disputa în această competiție, pe teren propriu.

Acord între UEFA și Polonia înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor

Este vorba despre duelul cu Suedia de la Wroclaw, programat să se dispute marți, 17 noiembrie, cu începere de la ora României 21:45. În mod evident, momentul de reculegere va fi ținut în memoria victimelor atacului armat produs recent în centrul orașului Cracovia, mai exact pe data de 7 noiembrie.

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Atunci, după cum se știe deja destul de bine, un bărbat înarmat a început să tragă focuri de armă dintr-o mașină în piața centrală a orașului, după ce anterior își omorâse și familia. După doar două zile, și criminalul a murit, în spital. În total, ca urmare a acelui atac, șase persoane au decedat și alte 15 au fost rănite, inclusiv doi ofițeri de poliție, unul dintre ei fiind fost fotbalist. 

Așadar, polonezii au dorit neapărat ca momentul de reculegere în memoria victimelor atacului din Cracovia să fie ținut la un meci de pe teren propriu. Și acesta este deci motivul pentru care nu au solicitat ca acest lucru să se întâmple sâmbătă seară la partida cu România de la București, de pe Arena Națională.

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Omagiu pentru victimele atacului armat din Cracovia, la meciul polonezilor cu Suedia, de la Wroclaw

Astfel, după cum s-a notat anterior, un astfel de moment omagial se va desfășura la meciul de la Wroclaw cu Suedia. Polonezii au făcut deja o solicitare la UEFA în acest sens, iar forul de la Nyon și-a dat acordul. În concluzie, la acea partidă, pe lângă minutul de reculegere, fotbaliștii Poloniei vor purta și banderole negre pe brațe.

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„În fața tragediei care a avut loc la Cracovia, gesturile de solidaritate și comemorare sunt deosebit de importante. Federația Poloneză de Fotbal a solicitat autorităților UEFA posibilitatea comemorării victimelor atacului. Federația europeană a fost de acord să le onoreze memoria în timpul unuia dintre cele două meciuri viitoare ale echipei naționale a Poloniei. Meciul împotriva Suediei de la Wrocław va fi precedat de un minut de reculegere, iar jucătorii noștri vor purta banderole negre”, a transmis Lukasz Wachowski, secretarul general al Federației Poloneze de Fotbal, citat de sport.pl. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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