Polonia – Argentina, de la ora 21:00 în Grupa C la Campionatul Mondial 2022. Lewandowski sau Messi? Echipele de start

Meciul Polonia – Argentina are loc miercuri, 30 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 3-a din Grupa C la turneul final al CM din Qatar. Polonia are patru puncte după primele două partide, golaveraj plus doi, Argentina și Arabia Saudită au câte 3, iar Mexic un singur punct.

Polonia – Argentina, în etapa a 3-a din Grupa C a Campionatul Mondial 2022

Polonia – Argentina este un meci foarte important pentru calificarea în optimile de finală. Ambele echipe au reale șanse de a avansa din grupă. , unde toate echipele păstrează șanse înaintea ultimei runde, inclusiv ultima clasată, Mexicul.

ADVERTISEMENT

Unde se joacă meciul dintre Polonia și Argentina

Confruntarea Polonia – Argentina se desfășoară miercuri, 30 noiembrie, de la ora 21:00 pe stadionul “974” din Doha, în etapa a 3-a din Grupa C la turneul final al CM 2022 și cu siguranță va fi atmosferă de mare meci, pentru că sunt peste 10.000 de suporteri argentinieni prezenți în Qatar și cel puțin 2.000 de polonezi.

Pe stadionul construit exclusiv din cele 974 de containere de transport a început practic numărătoarea inversă până când se va încheia ultimul joc programat aici, o optime de finală, și arena va dispărea ca și când nu a fost vreodată. Își vor aminti de ea cei care au jucat în partidele Mexic – Polonia 0-0, Portugalia – Ghana 3-2, Franța – Danemarca 2-1, și din grupe va mai fi Serbia – Elveția.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida

Partida Polonia – Argentina se joacă miercuri, 30 noiembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

O nouă zi de autentică vară cu o zi înainte de 1 decembrie va fi în Qatar. La Doha, soarele va inunda cerul, iar temperatura pe care o vor resimți zecile de mii de turiști din toate colțurile lumii, sosiţi la marele eveniment al sportului rege, va fi de 29 de grade, cu vreo nouă grade mai puțin pe stadioane, dar oricum nu putem vorbi despre o arșiță insuportabilă.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să știi despre Polonia – Argentina, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Fiind vorba de un meci în care se vor afla inamici doi dintre cei mai mari jucători de atac din lume, polonezul Lewandowski și argentinianul Leo Messi, este clar că se va paria foarte mult. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Polonia și Argentina.

Ce absenţe au Polonia şi Argentina

Este meciul de totul sau nimic pentru ambele reprezentative şi pentru liderii lor, Robert Lewandowski şi Legătura nevăzută dintre cei doi, adevărată ştafetă în timp, este FC Barcelona, club la care Messi a jucat mulţi ani, iar acum vedeta e polonezul. Polonia se prezintă cu efectivul complet la acest meci decisiv.

ADVERTISEMENT

Şi selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, îşi poate alcătui echipa de start aproape cum doreşte, pentru că are o singură absenţă, fundaşul central Lisandro Martinez. Scaloni este sub o mare presiune, dacă Argentina nu va reuşi calificarea în optimi, la întoarcerea în ţară urmând a deveni cel mai urât personaj ca urmare a eşecului cu Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

Polițistul olandez Danny Makkelie, la al doilea meci arbitrat la acest Mondial

Un meci cu un asemenea impact avea nevoie de un arbitru care să supravegheze totul cu mare atenţie pe teren şi nimeni nu putea fi mai potrivit decât poliţistul olandez Danny Makkelie, care va conduce al doilea meci la turneul final, după alt meci extrem de important din Grupa E, Spania – Germania.

Duelul cheie al meciului Polonia – Argentina ar putea fi între doi colegi de club la Juventus. Wojciech Szczęsny a apărat un penalty în victoria Poloniei împotriva Arabiei Saudite, ceea ce înseamnă că acum a apărat 11 penalty-uri din cele 34 cu care s-a confruntat din vara anului 2017 încoace – un procent uriaș de 32,35%! El îl va înfrunta pe colegul său de la Juventus, Angel Di María.

Cote la pariuri la jocul Polonia – Argentina

O avea Polonia un atacant de talia lui Robert Lewandowski, dar pentru casele de pariuri prezenţa în echipa Argentinei a lui Leo Messi este garanţia succesului şi prin urmare “pumele” au cotă de 1,45 la victorie faţă de un uriaş 8,50 al polonezilor. Şansă dublă 1X are cotă 2,90, iar gol marcat de polonezi cotă 1,90.