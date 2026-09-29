Sport

Polonia, desființată de propriii jurnaliști înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor! Selecționerul ar putea fi demis

Nu doar România are mari probleme în grupa din Liga Națiunilor! Polonia este distrusă de presă înaintea meciului direct din Liga Națiunilor: editorial extrem de dur
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.09.2026 | 18:49
Polonia desfiintata de propriii jurnalisti inaintea meciului cu Romania din Liga Natiunilor Selectionerul ar putea fi demis
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Polonia, desființată de propriii jurnaliști înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor. Foto: Profimedia
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Meciul Polonia – România se joacă vineri seară la Varșovia în etapa a treia din actuala ediție de Liga Națiunilor, Liga B, Grupa 4. În primele două meciuri din această campanie, naționala lui Gică Hagi a fost învinsă în deplasare de Suedia și pe teren propriu de Bosnia, dar nici polonezii nu stau foarte bine înaintea duelului direct cu „tricolorii”.

Polonia, desființată de jurnaliști înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor

Echipa pregătită de Jan Urban (64 de ani), cel despre care se spune că ar putea fi demis în cazul unui rezultat nesatisfăcător în partida cu România, a obținut doar un punct după primele două runde. Polonia a făcut egal, scor 0-0, pe teren propriu cu Bosnia în prima etapă, iar în a doua rundă a fost învinsă în Suedia, 1-3.

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Jan Urban Polonia
Jan Urban, încă selecționerul Poloniei. Foto: Hepta

Selecționerul Jan Urban ar putea fi demis

În acest context, presa de la Varșovia a început să îl „mitralieze” pe Urban, dar nici jucătorii nu au scăpat de furia opiniei publice. În acest sens, extrem de relevant este un editorial semnat de Dariusz Tuzimek pentru Sportowe Fakty. Cu această ocazie, el a opinat, într-o manieră foarte dură, că selecționerul nu pare în acest moment să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă la echipă, astfel încât să poată efectua modificările de rigoare:

„Suedezii ne-au alungat fotbalul din cap. Echipa națională a Poloniei și-a pierdut aerul ca o anvelopă care curge. Din păcate, problema lotului nostru nu este doar lipsa de formă a lui Lewandowski. Problema este instabilitatea totală. Totală, pentru că afectează totul. După două meciuri din Liga Națiunilor din acest an, nu știm nimic. Nici măcar nu știm dacă suntem cu adevărat niște idioți sau dacă doar ne prefacem că suntem.

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Pentru că există momente când jucătorii noștri joacă cu adevărat frumos. Ca înainte de pauză în meciul împotriva Suediei. Și apoi se întorc pe teren, doar pentru a descoperi că cineva i-a înlocuit. Jucăm incredibil de inconsistent. Chiar și atunci când deținem controlul, putem pierde complet controlul asupra meciului. Cum se face că un motor care uneori funcționează atât de bine încât toată lumea aplaudă se blochează brusc și se blochează. Și se oprește complet? De ce? Nimeni nu știe.

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Antrenorul știe? Bună întrebare. Nu m-ar mira dacă Jan Urban ar ajunge să joace pentru a-și păstra postul în următoarele două meciuri. Deși, acum doar câteva zile, mi se părea absurd. Din păcate, e greu de spus că echipa națională se îmbunătățește. Când am pierdut calificarea la Campionatul Mondial în fața Suediei în martie, am simțit că a fost nedrept. După înfrângerea de luni, suntem cu inima frântă”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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