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Cu trei săptămâni înainte de meciul Polonia – România , premierul Donald Tusk își face griji cu privire la escaladarea acțiunilor rusești din apropierea granițelor cu Ucraina, după ce duminică dimineață două drone au lovit o benzinărie și un tren ce se deplasa spre Varșovia.

Haos la granița dintre Polonia și Ucraina! Două drone au lovit cu trei săptămâni înainte de meciul României

din mandatul lui Gică Hagi, după ce înainte „tricolorii” vor întâlni Suedia lui Isak și Gyokeres, dar și vechea cunoștință a noastră: Bosnia & Herțegovina. În total, selecționata României va disputa patru meciuri, două acasă și două în deplasare, iar una dintre deplasări va fi chiar în Polonia.

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Cu trei săptămâni înainte de această partidă, Polonia este în alertă, după ce două drone rusești și-au atins țintele în Ucraina, chiar la granița poloneză. Una dintre drone a lovit o benzinărie din regiunea Volyn, care a izbucnit în flăcări duminică dimineață. Atacul a avut loc la un kilometru de vama Yahodyn, de la granița cu Polonia, și nu au fost raportate victime. Cea de-a doua dronă a lovit locomotiva unui tren ce călătorea de la Kiev spre Varșovia. Într-un videoclip postat pe internet mai mulți civili fug înspăimântați de explozie.

🇺🇦 A Russian strike hit a train near Ukraine’s border with Poland, shortly after Former UK PM Boris Johnson an. — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_)

Polonia, în alertă! Ce a declarat premierul Donald Tusk

În urma acestor incidente, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat și a declarat că se va intra într-un regim de alertă sporită. El a explicat că posibilitatea ca atacurile Rusiei să lovească teritorii NATO nu ar trebui excluse: „Escaladarea acțiunilor din partea Rusiei devine o realitate, iar numeroase exemple se apropie din ce în ce mai tare de granițele noastre. După cum știți, atacul sau tentativa de blocare a activității unui punct de trecere a frontierei nu reprezintă primul incident de acest gen.

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Începând de astăzi, vom funcționa, practic, într-un regim de alertă sporită. Din ceea ce știm și din ceea la ce ne putem aștepta, următoarele săptămâni sau chiar luni vor reprezenta o perioadă cu acțiuni intensificate din partea Rusiei. Din păcate, nu putem exclude posibilitatea ca acest lucru să ne afecteze teritoriul. Sper să nu. Sper ca cel mai rău scenariu posibil să nu devină realitate”, a declarat Donald Tusk, citat de