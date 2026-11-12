Polonia nu se uită la bani! Hotelul de lux cu camere de 1500 de lei pe noapte la care stau Lewandowski şi compania, la Bucureşti

Naţionala României vrea revanşa în faţa Poloniei după înfrângerea cu 0-6 suferită la Varşovia, în luna octombrie. „Tricolorii” vor juca returul pe Arena Naţională sâmbătă, de la ora 21:45. Adversarii nu s-au uitat la bani şi au închiriat unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Bucureşti.
Polonia va fi cazată la hotelul Marriott din Bucureşti. În această perioadă, preţurile pe noapte ajung la 1500 de lei pentru o cameră dublă. Resortul are 402 camere Deluxe, şase restaurante, un centru Spa, o galerie comercială, dar şi un cazinou.
Clădirea este plasată lângă Palatul Parlamentului, fiind frecventată de şefi de stat şi membri familiilor regale. Camerele standard au 35 de metri pătraţi, în timp ce camerele premium au 50 de metri pătraţi.
Naţionala Poloniei vine la Bucureşti cu nume grele în lot. Nu va lipsi vedeta incontestabilă a „leşilor”, Robert Lewandowski. Alături de el, nume importante precum Piotr Zielinski (Inter Milano), Matty Cash (Aston Villa) sau Nicola Zalewski (Atalanta).
România trebuie să învingă Polonia pentru a mai spera să evite ultimul loc în grupă. „Tricolorii” au zero puncte şi golaveraj -10 după primele patru etape, în timp ce Lewandowski şi compania au patru puncte, fiind pe locul 3.
În cazul unui succes, România trebuie să bată şi în Bosnia şi Herţegovina, iar Polonia să nu învingă Suedia în ultima etapă. În acest scenariu, „tricolorii” încheie pe locul 3 în grupă şi evită barajul penru promovare-retrogradare din Liga Naţiunilor.