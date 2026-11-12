Polonia nu se uită la bani! Hotelul de lux cu camere de 1500 de lei pe noapte la care stau Lewandowski şi compania, la Bucureşti

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Naţionala României vrea revanşa suferită la Varşovia, în luna octombrie. „Tricolorii” vor juca returul pe Arena Naţională sâmbătă, de la ora 21:45. Adversarii nu s-au uitat la bani şi au închiriat unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Bucureşti.

Naţionala Poloniei, cazată la Marriott! Camera costă 1500 de lei pe noapte

Polonia va fi cazată la hotelul Marriott din Bucureşti. În această perioadă, preţurile pe noapte ajung la 1500 de lei pentru o cameră dublă. Resortul are 402 camere Deluxe, şase restaurante, un centru Spa, o galerie comercială, dar şi un cazinou.

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Clădirea este plasată lângă Palatul Parlamentului, fiind frecventată de şefi de stat şi membri familiilor regale. Camerele standard au 35 de metri pătraţi, în timp ce camerele premium au 50 de metri pătraţi.

Polonezii vin la Bucureşti cu o echipă de top! Lewandowski, superstarul adversarilor

Naţionala Poloniei vine la Bucureşti cu nume grele în lot. Nu va lipsi vedeta incontestabilă a „leşilor”, Robert Lewandowski. Alături de el, nume importante precum Piotr Zielinski (Inter Milano), Matty Cash (Aston Villa) sau Nicola Zalewski (Atalanta).

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Lotul Poloniei pentru meciul cu România!

Portari: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia)

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia) Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Varșovia), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku)

Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Varșovia), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku) Mijlocași: Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Milano)

Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Milano) Atacanți: Adrian Benedyczak (Kasımpașa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg)

România, şanse teoretice pentru a ocupa locul 3 în grupă!

România trebuie să învingă Polonia . „Tricolorii” au zero puncte şi golaveraj -10 după primele patru etape, în timp ce Lewandowski şi compania au patru puncte, fiind pe locul 3.

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În cazul unui succes, România trebuie să bată şi în Bosnia şi Herţegovina, iar Polonia să nu învingă Suedia în ultima etapă. În acest scenariu, „tricolorii” încheie pe locul 3 în grupă şi evită barajul penru promovare-retrogradare din Liga Naţiunilor.

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