Sport

Polonia nu se uită la bani! Hotelul de lux cu camere de 1500 de lei pe noapte la care stau Lewandowski şi compania, la Bucureşti

Marian Popovici
12.11.2026 | 19:40
Polonia nu se uita la bani Hotelul de lux cu camere de 1500 de lei pe noapte la care stau Lewandowski si compania la Bucuresti
EXCLUSIV FANATIK
Polonia nu se uită la bani! Hotelul de lux cu camere de 1500 de lei pe noapte la care stau Lewandowski şi compania, la Bucureşti. Sursa: colaj Fanatik
România joacă împotriva Poloniei, sâmbătă, de la ora 21:45. Lewandowski şi compania vor fi cazaţi la un hotel de lux din inima Capitalei, unde o cameră costă 1500 de lei pe noapte.
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Naţionala României vrea revanşa în faţa Poloniei după înfrângerea cu 0-6 suferită la Varşovia, în luna octombrie. „Tricolorii” vor juca returul pe Arena Naţională sâmbătă, de la ora 21:45. Adversarii nu s-au uitat la bani şi au închiriat unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Bucureşti.

Naţionala Poloniei, cazată la Marriott! Camera costă 1500 de lei pe noapte

Polonia va fi cazată la hotelul Marriott din Bucureşti. În această perioadă, preţurile pe noapte ajung la 1500 de lei pentru o cameră dublă. Resortul are 402 camere Deluxe, şase restaurante, un centru Spa, o galerie comercială, dar şi un cazinou.

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Clădirea este plasată lângă Palatul Parlamentului, fiind frecventată de şefi de stat şi membri familiilor regale. Camerele standard au 35 de metri pătraţi, în timp ce camerele premium au 50 de metri pătraţi.

Hotelul Marriott din Bucureşti
Hotelul Marriott din Bucureşti

Polonezii vin la Bucureşti cu o echipă de top! Lewandowski, superstarul adversarilor

Naţionala Poloniei vine la Bucureşti cu nume grele în lot. Nu va lipsi vedeta incontestabilă a „leşilor”, Robert Lewandowski. Alături de el, nume importante precum Piotr Zielinski (Inter Milano), Matty Cash (Aston Villa) sau Nicola Zalewski (Atalanta).

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Lotul Poloniei pentru meciul cu România!

  • Portari: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia)
  • Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Varșovia), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku)
  • Mijlocași: Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Milano)
  • Atacanți: Adrian Benedyczak (Kasımpașa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg)

România, şanse teoretice pentru a ocupa locul 3 în grupă!

România trebuie să învingă Polonia pentru a mai spera să evite ultimul loc în grupă. „Tricolorii” au  zero puncte şi golaveraj -10 după primele patru etape, în timp ce Lewandowski şi compania au patru puncte, fiind pe locul 3.

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În cazul unui succes, România trebuie să bată şi în Bosnia şi Herţegovina, iar Polonia să nu învingă Suedia în ultima etapă. În acest scenariu, „tricolorii” încheie pe locul 3 în grupă şi evită barajul penru promovare-retrogradare din Liga Naţiunilor.

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  • 217.000.000 de euro e valoarea lotului Poloniei
  • 1500 de lei pe noapte costă o cameră la Marriott
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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