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România debutează în noul sezon de Liga Națiunilor pe 25 septembrie, cu o partidă în Suedia, însă „tricolorii” antrenați de Gică Hagi vor mai disputa și un alt meci în deplasare în cadrul acestei acțiuni, pe terenul Poloniei. FRF a dezvăluit câte bilete au primit fanii români pentru meciul care va avea loc pe 2 octombrie, dar și cât costă acestea.

2.750 de bilete pentru fanii români la meciul din Polonia. Cât costă tichetele

România va întâlni Polonia pe 2 octombrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Național din Varșovia, arenă cu o capacitate de peste 56.000 de locuri. Federația Română de Fotbal a dezvăluit că organizatorii au pus la dispoziție 2.750 de bilete în peluză pentru fanii români, iar prețul fiecărui tichet este de 225 de lei.

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Acestea vor fi disponibile pe site-ul începând de joi, 3 septembrie, până vineri, 18 septembrie (sau până la epuizarea lor). „Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP.

Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail de pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federația Română de Fotbal”, a transmis FRF pe . În acest moment, mai sunt disponibile peste 1.000 de bilete pentru de pe 25 septembrie.

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Când a obținut România ultima victorie în Polonia

Ultimul succes al naționalei României pe terenul Poloniei a sosit în 2009, când „tricolorii” antrenați la acel moment de Răzvan Lucescu s-au impus cu 1-0 într-un meci amical disputat la Varșovia, unicul gol al partidei fiind înscris de Daniel Niculae. Pe teren pentru echipa gazdă s-a aflat , care ar putea să evolueze și în meciul din octombrie, după aproape 17 ani.