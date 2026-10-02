LIVE Polonia – România, Liga Națiunilor 2026 – 2027. Hagi caută primele puncte în această competiție

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Polonia – România, în etapa a 3-a din Liga Națiunilor 2026 – 2027, reprezintă un duel între codașele grupei 4 din Liga B. Naționalele antrenate de Jan Urban (64 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) nu au bătut încă pe nimeni în această competiție. Învingătoarea acestei partide va lua o opțiune importantă pentru a evita poziția de „Lanternă roșie”.

Polonia – România, etapa 3, Liga Națiunilor 2026 – 2027

Ultimele două clasate din Grupa 4 – Liga B se întâlnesc vineri, de la ora 21:45, pe arena PGE Narodowy din Varșovia. Cele două naționale vin după două partide în care au fost surclasate. Polonezii au pierdut cu scorul de 1-3 la Stockholm, cu o națională a Suediei care a evoluat din nou foarte bine.

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De cealaltă parte, din două partide. După 1-2 în Suedia, „tricolorii” au fost puși la respect și de Bosnia & Herțegovina. S-a terminat 2-4 pe Arena Națională, iar viitorul sună extrem de îngrijorător.

Clasament grupă România în Liga Națiunilor, după 2 etape

Până în acest moment, România nu a surprins pe nimeni în această grupă. Calculele hârtiei s-au păstrat, iar „tricolorii” ocupă poziția anticipată de majoritatea analiștilor. În ciuda speranțelor lui Gică Hagi de a câștiga grupa, elevii săi nu pot mai mult, deocamdată. Au pierdut în Suedia, la limită apoi cu Bosnia, 2-4, un meci în care scorul putea fi mult mai mare. Iată cum arată clasamentul:

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Suedia: 6 puncte (5-2 golaveraj) Bosnia & Herțegovina: 4 puncte (4-2) Polonia: 1 punct (1-3) România: 0 puncte (3-6)

Program meciuri România Liga Națiunilor 2026 – 2027

După duelurile de la Stockholm și de pe Arena Națională, pentru România urmează alte două partide foarte grele. E vorba de deplasarea din Polonia, apoi de meciul de acasă cu Suedia. În aceste dueluri, tricolorii pregătiți de Gică Hagi pleacă tot cu șansa a doua. După Polonia și Suedia (retur), pentru România urmează, în noiembrie, finalul grupei: acasă cu Polonia și în deplasare la Bosnia.

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Iată programul & rezultatele celor 6 partide:

Suedia – România: 2-1

România – Bosnia & Herțegovina: 2-4

Polonia – România: vineri, 2 octombrie, ora 21:45

România – Suedia: luni, 5 octombrie, ora 21:45

România – Polonia: sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Cine transmite la TV Polonia – România

În această toamnă, România poate fi văzută pe un singur canal TV din țară. În competițiile anterioare, două posturi de televiziune aveau drepturile: Antena 1 și Prima TV. Până în 2028, Antena 1, un post generalist, va rămâne unicul canal TV pe care se vor putea urmări meciurile primei reprezentative a României.

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Cote pariuri Polonia – România

, România pleacă clar cu șansa a doua și în Polonia. Lewandowski & co. au cotă de 1,55 – 1,60 pentru a se impune, pe când românii au 5,00 – 5,70. Un pariu de încercat la acest meci este „ambele marchează (GG)” la cotă de 1,90.

Live Blog: Urmărește în timp real Polonia – România, Liga Națiunilor 2026 – 2027

Meciul în care Gică Hagi caută să spargă gheața într-un meci de Liga Națiunilor și să obțină punct sau puncte va fi acoperit de reporterii FANATIK și pe site-ul . În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real, de la fața locului, despre tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după partida de la Varșovia. Faze, momente tari, declarații ale protagoniștilor și tot ceea ce contează pentru fani va fi aici.