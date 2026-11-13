Sport

Polonia vine la București cu un lot de două ori mai valoros decât al României! Cine sunt cei mai scumpi fotbaliști

Alex Bodnariu
13.11.2026 | 16:00
Polonia vine la Bucuresti cu un lot de doua ori mai valoros decat al Romaniei Cine sunt cei mai scumpi fotbalisti
SPECIAL FANATIK
Diferență uriașă între valorile loturilor României și Poloniei! Ce arată cifrele Transfermarkt
România caută revanșa cu Polonia după umilința de la Varșovia! Cifrele Transfermarkt scot la iveală o diferență uriașă. Cât mai valorează Lewandowski.
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România se pregătește pentru revanșa cu Polonia, după umilința suferită la Varșovia! Naționala lui Gică Hagi are de recuperat nu doar la capitolul rezultate, ci și în privința valorii lotului. Cifrele Transfermarkt arată diferențe importante între fotbaliștii celor două reprezentative.

România caută revanșa după umilința istorică din Polonia

România și Polonia se întâlnesc sâmbătă pe Arena Națională, în penultima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. Pentru tricolori, partida reprezintă ocazia de a șterge impresia dezastruoasă lăsată în tur, când polonezii s-au impus cu un categoric 6-0, pe 2 octombrie, la Varșovia. Robert Lewandowski a reușit atunci un hat-trick, într-un meci în care Radu Drăgușin a fost eliminat încă din minutul 22.

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Presiunea este uriașă pe Gică Hagi, care a avut parte de un început de coșmar în această ediție a Ligii Națiunilor. România a pierdut toate cele patru partide disputate până acum, a încasat 13 goluri și ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct. De cealaltă parte, Polonia a acumulat patru puncte și se află pe poziția a treia.

Diferență uriașă între valorile loturilor României și Poloniei! Ce arată cifrele Transfermarkt

Polonia pornește cu un avantaj important în fața României, cel puțin din punctul de vedere al valorii lotului. Potrivit evaluărilor de pe Transfermarkt, lotul polonezilor este cotat la 217 milioane de euro. De cealaltă parte, România se situează în jurul valorii de 108 milioane de euro. Diferența este de aproximativ 109 milioane de euro.

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Gică Hagi nu se poate baza pe toți fotbaliștii convocați inițial. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit indisponibili din cauza unor accidentări. Nici Ionuț Radu nu este disponibil pentru această acțiune, tot din cauza unei accidentări. Polonezii au, la rândul lor, absențe importante, printre care portarii Kamil Grabara și Marcin Bułka. Chiar și în aceste condiții, valoarea jucătorilor aflați la dispoziția lui Jan Urban rămâne net superioară celei a tricolorilor.

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LocRomâniaValoarePoloniaValoare
1Andrei Rațiu24 mil. €Jakub Kiwior40 mil. €
2Radu Drăgușin16 mil. €Matty Cash22 mil. €
3Dennis Man12 mil. €Nicola Zalewski20 mil. €
4Daniel Bîrligea4,5 mil. €Kacper Potulski18 mil. €
5Răzvan Marin4 mil. €Sebastian Szymański15 mil. €

Cine sunt cei mai scumpi fotbaliști ai Poloniei. Trei jucători valorează împreună 82 de milioane de euro

Jakub Kiwior este cel mai valoros internațional polonez din lotul lui Jan Urban, cu o cotă de 40 de milioane de euro. Fundașul central de 26 de ani este o piesă de bază în defensiva adversarei României. Apărătorul are deja în palmares Supercupa Angliei, iar de la transferul la Porto a cucerit și titlul, și Supercupa Portugaliei.

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Pe poziția secundă se află Matty Cash, fundașul dreapta al celor de la Aston Villa, evaluat la 22 de milioane de euro. Fotbalistul de 29 de ani evoluează în Premier League și reprezintă de ani buni prima soluție pentru flancul drept al apărării Poloniei. Podiumul este completat de Nicola Zalewski, mijlocașul de bandă de la Atalanta, cotat la 20 de milioane de euro. Cei trei valorează împreună 82 de milioane de euro, o sumă care reprezintă aproximativ trei sferturi din valoarea întregului lot românesc.

Robert Lewandowski valorează doar 7 milioane de euro! Superstarul care a distrus România în tur

Robert Lewandowski nu mai ocupă primele poziții în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști polonezi. Ajuns la 38 de ani, atacantul legitimat la Chicago Fire este evaluat la numai 7 milioane de euro. Vârsta și apropierea de finalul carierei au influențat considerabil cota fostului star de la Bayern München și Barcelona. Chiar și așa, Lewandowski rămâne unul dintre cei mai periculoși fotbaliști ai Poloniei. Doar în tur a băgat de trei ori mingea în poarta României.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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