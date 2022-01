Zidul de 5,5 metri înălțime se va întinde pe 186 de kilometri de graniță – aproape jumătate din lungimea totală – și urmează să fie finalizat în iunie.

Polonia începe construcția unui zid la frontiera cu Belarus pentru a ține refugiații la distanță

Construcția a ridicat îngrijorări legate de drepturile omului cu privire la modul în care refugiații vor putea solicita azil, precum și îngrijorări legate de mediu cu privire la efectul asupra faunei sălbatice de-a lungul graniței în mare parte împădurite.

„Intenția noastră este ca daunele să fie cât mai mici posibil”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a poliției de frontieră, Anna Michalska, agenției de presă PAP din Polonia, citată de Al Jazeera.

„Tăierea copacilor va fi limitată la minimul necesar. Zidul în sine va fi construit de-a lungul drumului de graniță”, a spus ea, adăugând că antreprenorii vor folosi doar drumurile existente.

Mii de refugiați și migranți – majoritatea din Orientul Mijlociu – au trecut sau au încercat să treacă granița din Belarus în Polonia anul trecut.

pentru aflux, spunând că a încurajat potențialii solicitanți de azil să zboare în Belarus cu promisiunea unei „călătorii ușoare” pe jos în Uniunea Europeană.

Polonia a calificat criza drept un atac „hibrid” din partea Belarusului și a principalului său aliat Rusia, referindu-se la un tip de război care folosește tactici non-militare.

Belarusul a negat acest lucru și a acuzat Polonia de tratament inuman al refugiaților. De atunci, .

La apogeul crizei de anul trecut, Polonia a trimis mii de militari și ofițeri de poliție la graniță pentru a întări patrulele de grăniceri.

De asemenea, a construit un gard de sârmă ghimpată pe o mare parte a graniței, a închis zona de frontieră pentru mass-media și grupurile pentru drepturile omului și a aprobat o nouă lege care permite solicitanților de azil să fie trimiși înapoi în Belarus.

În timp ce numărul de traversări a scăzut brusc de atunci, unii încă încearcă traversarea din ce în ce mai periculoasă, în ciuda condițiilor de îngheț.

Serviciul de grăniceri a declarat marți pe Twitter că au avut loc 17 tentative de trecere în ultimele 24 de ore.

Un grup de 14 persoane – 11 iranieni, doi libanezi și un sirian – „a tăiat gardul de sârmă și au trecut în Polonia”, au spus polițiștii de frontieră.

Ei au fost reținuți, au spus polițiștii de frontieră, împreună cu un grup separat de trei persoane din Ghana care au trecut într-un alt punct al frontierei.

Zidul lui Trump

Deemersul polonezilor aduce aminte de inițiativa fostului președinte american Donald Trump. Zidul Trump, denumit în mod obișnuit „Zidul”, este o extindere a barierei Mexic-Statele Unite ale Americii care a început în timpul mandatului lui Donald Trump.

De-a lungul campaniei sale prezidențiale din 2016, Trump a cerut construirea unui zid la graniță. El a spus că, dacă va fi ales, va „construi zidul și va face Mexicul să plătească pentru el”.

Președintele mexican de atunci Enrique Peña Nieto a respins afirmația lui Trump că Mexicul ar plăti pentru zid; toate construcțiile se bazau, de fapt, exclusiv pe finanțarea SUA.

În ianuarie 2017, Trump a semnat Ordinul executiv 13767, care a ordonat oficial guvernului SUA să înceapă construcția zidurilor de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic, folosind finanțarea federală existentă.

După o luptă politică pentru finanțare, inclusiv o expirare a creditelor care a dus la o oprire a activității guvernamentale pentru 35 de zile și la declararea unei urgențe naționale, construcția a început în 2018.

SUA au construit noi bariere de-a lungul a 732 de kilometri, dintre care 79 kilometri nu avuseseră anterior nicio barieră.

O mare parte din construcție constă în garduri de oțel de 9,1 metri înălțime, unde anterior existau garduri mai mici pentru a descuraja automobilele. În plus, o organizație privată numită We Build the Wall a construit sub 8 kilometri de zid nou pe o proprietate privată în apropiere de El Paso, Texas.

Până în august 2020, porțiunile construite de organizație erau deja în pericol serios de a se prăbuși din cauza eroziunii, iar procurorul american în exercițiu pentru Districtul de Sud din New York a deschis un dosar penal prin care acuza patru persoane, inclusiv pe fostul strateg șef al lui Trump, Steve Bannon, de un plan de fraudare a sute de mii de donatori prin utilizarea ilegală de fonduri destinate finanțării construcțiilor pentru uz personal.

Într-una dintre primele sale acțiuni în funcție, președintele Joe Biden a ordonat o pauză în construcția zidurilor și a cerut o revizuire a proiectelor și a fondurilor.

Pe parcursul anului, administrația a reziliat contractele pentru construcția zidului de frontieră și a restituit treptat proprietarilor terenuri care fuseseră confiscate pentru construirea barierei.